FOTO, VIDEO: no veselības padomiem līdz Olgas Rajeckas dziesmām: aizvadīta “Rīgas Viļņu” labsajūtas nometne
Aizvadīta kārtējā izdevniecības “Rīgas Viļņi” labsajūtas nometne, kuras laikā lasītājas tika lutinātas ar iedvesmojošu programmu. Tās laikā dalībnieces atjaunoja enerģiju, izbaudīja rūpes par sevi, ieguva jaunas draudzenes un pēc kopīgi pavadītām dienām atgriezās mājās piepildītas un laimīgas.
Šogad nometne notika viesu namā “Debesu Bļoda”, kur meža ielokā bija iespējams baudīt mieru un harmoniju. Dabas klātbūtnes spēks bija jūtams ik uz soļa.
Saimniece Sabīne Ofmane kopā ar savu komandu rūpējās, lai katra dienas maltīte būtu kā no restorāna ar “Michelin” zvaigzni.
Rīta vingrošana kopā ar Ingu Dīķi pārtapa aizraujošā ķermeņa apzināšanās pieredzē, kurā dalībnieces ne tikai izkustināja ķermeni, bet arī apguva jaunus vingrinājumus, ko iekļaut savā ikdienas rutīnā.
Izdevniecības “Zvaigzne ABC” īpašniece Vija Kilbloka iedvesmoja ikvienu nometnes dalībnieci. Daloties savā dzīves pieredzē un atziņās, tika runāts par sievietes, mammas un uzņēmējas dzīves līkločiem.
“Kāpēc mums tik ļoti kārojas saldumi un kāpēc no cukura bieži vien ir tik grūti atteikties?” Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēja Dr. Lolita Neimane.
Psiholoģe Diāna Zande aicināja paskatīties uz sevi ar lielāku izpratni, pieņemšanu un līdzjūtību, lai veidotu harmoniskākas attiecības ar sevi un apkārtējiem.
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Rakstniece un kustības #LaiksLasīt idejas autore Inga Grencberga dzirkstošā sarunā ļāva dāmām ielūkoties gan radošās mūzas pasaulē, gan Santjago ceļa izaicinājumos.
Rokraksta psiholoģe Irita Rozentāle nometnes dalībnieču rokrakstos atklāja pārsteidzošas personības šķautnes un nianses.
Minerālu pasaules zinātāja Guna Kārkliņa iepazīstināja ar rotakmeņiem, ko cilvēki ikdienā nēsā, lai piesaistītu veiksmi.
Šokolādes zīmola “Rūgts” radītājs un “Vīna ceļš” saimnieks, vīndaris Normunds Labrencis kopā ar sievu Alīnu aicināja ielūkoties šokolādes un vīna pasaulē. Degustācijā varēja baudīt ne tikai pašu darinātos vīnus un dažādas šokolādes, ļaujoties jaunām garšu notīm, bet arī palutināt savas rociņas ar Alīnas radīto šokolādes skrubi.
Mikrobioma pētnieks Dr. Ansis Zauers atklāja, kā ikdienas uzturs, kustības un rūpes par mikrobiomu var ietekmēt sievietes veselību un ilgmūžību, sniedzot arī praktiskus ieteikumus ikdienai.
Sertificēta fizioterapeite un BBAT terapeite Madara Sirmace nodarbībā atklāja jaunus veidus, kā labāk ieklausīties savā ķermenī.
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Ķirurgs-onkologs, mammologs Dr. Kristaps Eglītis sarunā par krūts veselību atgādināja, cik būtiska ir profilakse, regulāras pārbaudes un savlaicīga rūpēšanās par savu veselību.
Par veselīgu un skaistu smaidu rūpējās “SIROWA Rīga Rīga ” zobārste Signe Ozoliņa un zobu protēzists Arnolds Bite, daloties savās zināšanās. Dalībniecēm sadarbībā ar “Mady Dental Lab” bija iespēja iegūt ideālā smaida dizainu, bet noslēgumā katru no viņām gaidīja īpašs pārsteigums – “SIROWA Rīga” dāvanu karte 300 EUR apmērā.
Zīmola “Institute Esthederm” skaistumkopšanas speciālistes Elīna Bērziņa (no kriesās), Sintija Valuškina un uzņēmuma “Remedica” vadītājs Uldis Veits iepazīstināja ar skaistumkopšanas līdzekļiem un to sniegtajām iespējām ikdienas ādas kopšanā, lai āda būtu vesela un starojoša.
Nometnes laikā viesojās arī “Āgenskalna Dermatoloģijas centra” dermatoloģe Linda Kapteine-Veita un ārste, rezidente dermatoloģijā Elza Sondore, lai dotu iespēju katrai dalībniecei pārbaudīt dzimumzīmes.
“Pharma Nord” produktu speciāliste Jeļena Čurikova dalījās vērtīgos padomos, kā ikdienā saglabāt enerģiju, možumu un labsajūtu.
Īpašu nometnes noslēguma burvību radīja iemīļotās dziedātājas Olgas Rajeckas klātbūtne. Kopā dziedātās dziesmas skanēja no sirds uz sirdi, aizkustinot dāmas līdz prieka asarām.
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Sirsnīgs paldies sadarbības partneriem par sarūpētajām dāvanām! Dāmas tika lutinātas ik dienu un atzina – tik daudz pārsteigumu sen nebija piedzīvots!
Katra nometnes dalībniece ar aizrautību iesaistījās daudzveidīgajā programmā, piedaloties lekcijās un meistarklasēs.
Labsajūtas nometne ir viens no gaidītākajiem izdevniecības vasaras notikumiem, tāpēc atvadas ikreiz ir mazliet skumjas.
Noslēguma dienā nometnes vadītāju – izdevniecības “Rīgas Viļņi” veselības grupas mediju un digitālā satura galveno redaktori Džinu Brišku - gaidīja sirsnīgs pārsteigums. Dalībnieces bija sarūpējušas dāvanu – īpašu glezniņu - kā pateicību par viņas mīlestību, rūpēm un enerģiju, kas tika veltīta ikvienai nometnes dalībniecei.
Atvadoties dalībnieces bija starojošas un no sirds pateicīgas par piedzīvoto, iegūto un atklāto. Izskaņā dāmas solīja: “Tiekamies jau pēc gada!”