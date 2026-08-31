Skola jau rīt! Ko vēl pagūt izdarīt, lai 1. septembris sāktos bez stresa
Jaunais mācību gads jau aiz stūra, tāpēc pēdējais brīdis pārbaudīt, vai bērnam skolai viss sagatavots. Lūk, ko vēl vērts pagūt pirms 1. septembra, lai pirmā skolas diena sāktos mierīgi un bez lieka stresa.
Pēc garā vasaras brīvlaika atgriešanās skolas ritmā ne vienmēr ir vienkārša. Atkal jāmostas agrāk, jāplāno dienas, jāsagatavo skolas soma un jāpierod pie jauniem pienākumiem. Tomēr arī pēdējā vakarā pirms skolas sākuma vēl var paveikt vairākas lietas, kas gan bērnam, gan vecākiem palīdzēs 1. septembri sagaidīt mierīgāk.
“Šobrīd būtiskākais ir mierīgi pabeigt pēdējos sagatavošanās darbus un parūpēties, lai bērni jauno mācību gadu sagaidītu ar pozitīvu noskaņojumu. Vienlīdz nozīmīgi ir pievērst uzmanību bērna emocionālajai labsajūtai – pārrunāt gaidāmo mācību gadu, uzklausīt bērna jautājumus un bažas, kā arī pastāstīt, kā varētu izskatīties pirmās skolas dienas,” norāda “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Zane Neļķe.
Vēlreiz pārbaudi skolas somu
Pat ja šķiet, ka skolai viss jau nopirkts, ir vērts vēlreiz pārskatīt nepieciešamās lietas. Pārbaudi skolas somu, penāli, burtnīcas, rakstāmpiederumus un citas ikdienai nepieciešamās lietas. Noderēs arī ūdens pudele un pusdienu kastīte, bet sporta nodarbībām laikus jāsagatavo sporta tērps un maiņas apavi. Ja bērns šogad uzsāk mācības pirmajā klasē, vēlreiz pārskati arī skolotāja sagatavoto nepieciešamo lietu sarakstu. Tas palīdzēs izvairīties no nepatīkama pārsteiguma jau pirmajās skolas dienās.
Laiks pārslēgties no vasaras uz skolas režīmu
Ja vasarā bērns pieradis iet gulēt un celties vēlāk, atgriešanās pie agrā rīta var būt izaicinājums. Pat ja līdz skolai atlikusi tikai viena diena, ir vērts laikus doties gulēt un jau vakarā pārrunāt, cikos no rīta būs jāceļas. Var arī kopīgi izplānot pirmo skolas rītu – cikos jāmostas, kad jāpaēd brokastis, cik daudz laika vajadzēs, lai saģērbtos, un cikos jāiziet no mājām. Ja bērns sāk mācības jaunā skolā, noderīgi vēl pirms 1. septembra izstaigāt ceļu līdz tai vai pārrunāt sabiedriskā transporta maršrutu. Jo mazāk nezināmā, jo mierīgāks būs pirmais rīts.
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Sagatavo drēbes un somu jau vakarā
Šķietams sīkums, kas no rīta var ietaupīt gan laiku, gan nervus – skolas somu un apģērbu sagatavo jau iepriekšējā vakarā. Kopā ar bērnu pārbaudiet, vai somā ir viss nepieciešamais, izvēlieties apģērbu un apavus, kā arī izdomājiet, kas būs brokastīs. Šādi nelieli rituāli bērnam var palīdzēt pārslēgties no brīvlaika uz skolas ikdienu, bet vecākiem – izvairīties no steigas pirmās skolas dienas rītā.
Pajautā bērnam, kā viņš jūtas
Gatavojoties skolai, nevajadzētu koncentrēties tikai uz burtnīcām, somām un apģērbu. Tikpat svarīgi ir noskaidrot, kā bērns jūtas pirms jaunā mācību gada. Emocijas var būt ļoti dažādas – prieks par tikšanos ar draugiem, interese par jauno mācību gadu, satraukums par skolotājiem vai klasesbiedriem, kā arī nevēlēšanās atvadīties no vasaras. Pajautā bērnam, ko viņš skolā gaida visvairāk un kas viņu satrauc. Ja bērns stāsta par savām bažām, nevajag tās uzreiz noraidīt ar frāzi “viss būs labi”. Labāk uzklausīt un mēģināt saprast, kas tieši rada nedrošību. Var palīdzēt arī konkrēti jautājumi: kas skolā šobrīd šķiet visvairāk nezināms? Ko bērns gribētu noskaidrot? Kas viņam palīdzētu pirmajā dienā justies drošāk? Ja satraukumu rada jauna skola, skolotājs vai klasesbiedri, kopīgi pārrunājiet iespējamās situācijas un to, pie kā bērns skolā varēs vērsties pēc palīdzības.
Padari 1. septembra rītu īpašu
Pirmajai skolas dienai nav jāsākas tikai ar modinātāju un steidzīgu iziešanu no mājas. Ja iespējams, ieplāno nedaudz vairāk laika kopīgām brokastīm un svētku sajūtai. Brokastīs var pagatavot kaut ko, kas bērnam īpaši garšo, bet pēc svinīgā pasākuma skolā ieplānot kopīgas pusdienas, vakariņas vai citu ģimenes aktivitāti. Arī nepieciešamo svētku galdam labāk sarūpēt jau iepriekš, lai 1. septembrī mazāk laika būtu jāpavada veikalā un vairāk – kopā. Galvenais nav panākt, lai viss būtu perfekti. Daudz svarīgāk, lai bērns pirmo skolas dienu sagaida ar sajūtu, ka viss nepieciešamais ir sagatavots un vecāki ir tepat līdzās. Mierīgs pirmais rīts var palīdzēt arī vieglāk ieiet jaunajā ikdienas ritmā un sākt mācību gadu ar pozitīvām emocijām.