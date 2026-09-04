Sievietēm vecākām par 50 gadiem iesaka atteikties no šī viena ieraduma pēc pusdienām: kardiologi skaidro, kāpēc tas ir bīstams
Kardiologi nosaukuši ieradumu pēc pusdienām, kas var negatīvi ietekmēt sieviešu sirds veselību pēc 50 gadu vecuma.
Runa ir par ilgstošu sēdēšanu pēc ēšanas - speciālisti iesaka to aizstāt ar īsu pastaigu, raksta "Parade". Iemesls ir tas, ka līdz ar vecumu palielinās sirds un asinsvadu slimību risks.
Kā norāda kardiologs Alberto Moraless, novecojot artērijas kļūst stīvākas, var paaugstināties asinsspiediens, bet asinsvados pakāpeniski uzkrājas aterosklerotiskās plātnītes.
Turklāt pēc 50 gadu vecuma organismā notiek vielmaiņas pārmaiņas - var paaugstināties holesterīna līmenis, attīstīties insulīna rezistence un pastiprināties iekaisuma procesi. Tas viss var palielināt slodzi uz sirds un asinsvadu sistēmu.
Kāpēc sievietēm pēc 50 gadu vecuma īpaši jārūpējas par sirds veselību
Pēc menopauzes pievienojas vēl viens riska faktors. Kā skaidro Moraless, hormonam estrogēnam ir aizsargājoša ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, bet menopauzes laikā tā līmenis pazeminās.
Abi rakstā aptaujātie kardiologi sniedza vienādu ieteikumu - uzreiz pēc ēšanas nevajadzētu ilgstoši sēdēt. Tā vietā speciālisti iesaka pēc pusdienām vai uzkodām doties 10–15 minūšu ilgā pastaigā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Moraless norāda, ka pēc ēšanas cukura līmenis asinīs var ievērojami paaugstināties. Fiziskās aktivitātes šajā laikā palīdz organismam labāk tikt galā ar vielmaiņas slodzi.
Arī Pariha vērš uzmanību uz straujām insulīna līmeņa svārstībām, īpaši pēc saldu produktu lietošanas. Tāpēc īsa pastaiga pēc deserta vai saldas uzkodas var būt īpaši noderīga.
Ārsti uzsver, ka kopumā mazkustīgs dzīvesveids ir viens no sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem. Savukārt regulāras fiziskās aktivitātes palīdz šo risku samazināt.
Kā norāda kardioloģe Niša Pariha, līdz ar vecumu sievietēm vienlaikus palielinās vairāki riska faktori - paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, liekais svars, prediabēts vai cukura diabēts.
Ko vēl var darīt sirds veselības labā
Kardiologi iesaka fiziskās aktivitātes padarīt par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Pat īsa pastaiga pēc pusdienām var kļūt par vienkāršu un veselīgu ieradumu, ko nav grūti ievērot katru dienu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kopumā ārsti uzsver, ka daudzus sirds un asinsvadu slimību riska faktorus iespējams kontrolēt, ievērojot veselīga uztura principus un regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm.