Jauna ēra matu veidošanā – tehnoloģija pielāgojas pašiem matiem
Jauna ēra matu veidošanā - tehnoloģija pielāgojas pašiem matiem
Vai matu veidošana ar karstumu var būt saudzīga? Ilgu laiku šķita, ka starp nevainojamu frizūru un veseliem matiem vienmēr jāmeklē kompromiss. Taču jaunākās skaistumkopšanas tehnoloģijas šo priekšstatu maina.
Gludi, spīdīgi mati, izteiksmīgi viļņi vai perfektas lokas dažu minūšu laikā – matu veidošanas ierīces sen kļuvušas par daļu no ikdienas skaistumkopšanas rutīnas. Taču līdzās vēlamajam rezultātam vienmēr bijis arī jautājums: ko regulāra karstuma izmantošana nodara matiem?
Gadiem ilgi šķita, ka jāizvēlas – nevainojama frizūra vai maksimāli saudzīga attieksme pret matiem. Tagad skaistumkopšanas tehnoloģijas mēģina šo kompromisu mainīt pašos pamatos. Jaunākās paaudzes ierīces vairs nekoncentrējas tikai uz to, cik karstas ir veidošanas plāksnes. Tās sāk analizēt pašus matus un pielāgot veidošanu tam, kas konkrētajā brīdī nepieciešams konkrētajai matu šķipsnai.
Tieši ar šādu pieeju savā 25. jubilejas gadā nāk klajā britu matu veidošanas zīmols ghd, prezentējot ghd sculpt™ – savu pirmo interaktīvo matu veidotāju ar mākslīgā intelekta vadītu Heat-Adapt tehnoloģiju.
Kāpēc karstums matiem vispār ir izaicinājums?
Matu veidošanā karstums nav nejaušība – tas palīdz īslaicīgi mainīt matu formu un iegūt vēlamo rezultātu. Taču būtiska ir temperatūras kontrole.
Mati nav vienādi. Atšķiras to biezums, tekstūra, daudzums un iepriekšējā ķīmiskā apstrāde. Arī vienam cilvēkam dažādas matu zonas var reaģēt atšķirīgi. Turklāt veidošanas laikā mainās gan šķipsnas biezums, gan tas, cik ātri ierīce tiek virzīta cauri matiem.
Tradicionāli matu veidošanas ierīces galvenokārt kontrolē pašu plākšņu temperatūru. Savukārt ghd jaunās tehnoloģijas ideja ir cita – kontrolēt veidošanu, vadoties pēc matu temperatūras.
Tas nozīmē pāreju no principa “viena noteikta temperatūra” uz daudz personalizētāku pieeju.
Nevis mati pielāgojas ierīcei, bet ierīce – matiem
ghd sculpt™ pamatā ir Heat-Adapt temperatūras pielāgošanas tehnoloģija, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai veidošanas laikā analizētu notiekošo un reāllaikā pielāgotu siltuma padevi.
Četras mērījumu sistēmas sniedz informāciju mākslīgā intelekta mikroprocesoram, kopumā veicot 2900 mērījumus sekundē.
Tiek analizēts, vai mati atrodas starp plāksnēm, cik daudz matu konkrētajā brīdī tiek veidots un cik ātri ierīce pārvietojas pa šķipsnu.
Šos datus apstrādā mašīnmācīšanās algoritms, kas apmācīts darbam ar plašu matu tipu un veidošanas stilu klāstu. Atkarībā no iegūtās informācijas sistēma var palielināt siltuma padevi, kad tas nepieciešams efektīvai veidošanai, vai to samazināt.
Vienkāršāk sakot – ierīce necenšas visu veidošanas laiku par katru cenu saglabāt vienu un to pašu siltuma režīmu. Tā reaģē uz to, kas konkrētajā brīdī notiek ar matiem.
2900 mērījumu sekundē – bet ko no tā iegūst lietotājs?
Tehnoloģija pati par sevi ir interesanta, taču skaistumkopšanas ierīcei svarīgākais jautājums ir daudz praktiskāks – vai to var redzēt un sajust rezultātā?
ghd laboratorijas testos jaunais matu veidotājs uzrādījis līdz pat 90% vairāk spīduma¹ un 2,5 reizes mazāku matu spurošanos². Zīmols norāda arī uz izcilu loku elastību³.
Savukārt, salīdzinot ar ghd original, tehniskajos laboratorijas testos ghd sculpt™ piecas reizes ātrāk sasniedz tādu pašu matu nogludināšanas līmeni⁴.
Tas var būt būtisks ieguvums arī ikdienā. Jo efektīvāk iespējams sasniegt vēlamo rezultātu, jo mazāk laika jāvelta vienas šķipsnas atkārtotai veidošanai.
Viens instruments gludiem matiem, viļņiem un lokām
Mainījusies nav tikai tehnoloģija ierīces iekšpusē. ghd sculpt™ veidots ar ļoti plānu un vieglu profilu, domājot arī par to, kā matu veidotājs jūtas rokā un cik daudz dažādu frizūru ar to iespējams izveidot.
Tam ir īpaši plānas Infinity™ plāksnes, kas paredzētas vienmērīgai slīdēšanai no matu saknēm līdz galiem un dažādām matu tekstūrām, samazinot matu aizķeršanos.
Savukārt plānais korpuss ļauj instrumentu izmantot ne tikai klasiskai matu taisnošanai. Mainot rokas kustību un ierīces leņķi, iespējams veidot arī izteiktākus viļņus un lokas.
Tādējādi viena ierīce var aizstāt vairākus ikdienas veidošanas instrumentus – īpaši tad, ja frizūra tiek mainīta atkarībā no dienas, noskaņojuma vai notikuma.
Vai tiešām iespējama veidošana “bez bojājumiem”?
Šis, protams, ir interesantākais jaunās tehnoloģijas solījums.
ghd komunikācijā pie ghd sculpt™ izmanto formulējumu “zero damage”, ar to saprotot, ka netiek radīti bojājumi matu dabiskajai struktūrai.*
Lai šo apgalvojumu pamatotu, zīmols sadarbojies ar neatkarīgiem matu diagnostikas uzņēmumiem. ghd norāda, ka zinātniskajos testos pēc matu izmazgāšanas ar ghd sculpt™ veidotie mati atgriezušies sākotnējā dabiskajā formā un nav konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp neapstrādātiem matiem un matiem, kas veidoti ar šo ierīci.*
Tas arī labi parāda, kurā virzienā kopumā attīstās skaistumkopšanas tehnoloģijas. Jautājums vairs nav tikai par to, cik ātri ierīce iztaisno vai ieveido matus, bet arī par to, kas ar matiem notiek procesa laikā.
25 gadi, kuru laikā mainījies pats priekšstats par matu veidošanu
ghd – jeb “good hair day” – savu darbību sāka pirms 25 gadiem, un karstuma tehnoloģijas visu šo laiku bijušas zīmola attīstības centrā.
Tagad uzņēmums savu nākamo attīstības posmu saista ar interaktīvām skaistumkopšanas tehnoloģijām.
“Inovācijas ir mūsu būtības pamatā, un ar ghd sculpt™, ko darbina mūsu vismodernākā interaktīvā tehnoloģija, mēs speram transformējošu soli uz priekšu, lai pilnībā pārveidotu matu veidošanas instrumentu kategoriju,” norāda ghd izpilddirektors Jeroen Temmerman.
Savukārt ghd globālās izglītības un profesionālo jauno produktu izstrādes direktors Dafydd Thomas uzsver ierīces spēju mācīties un intuitīvi pielāgoties katrai matu šķipsnai.
Tieši vārds “pielāgoties” visprecīzāk raksturo pārmaiņas, kas pašlaik notiek matu veidošanas tehnoloģijās.
Mākslīgais intelekts ienāk arī mūsu skaistumkopšanas rutīnā
Mākslīgais intelekts pēdējos gados kļuvis par ikdienas sastāvdaļu telefonos, automašīnās, mājas ierīcēs un digitālajos pakalpojumos. Tagad arvien izteiktāk tas ienāk arī skaistumkopšanā.
Taču šeit AI uzdevums nav vienkārši padarīt ierīci tehnoloģiski iespaidīgāku. Tā vērtība slēpjas spējā apstrādāt lielu informācijas daudzumu ļoti īsā laikā un atbilstoši tam mainīt ierīces darbību.
Matu veidošanā tas nozīmē interesantu pavērsienu: līdz šim lietotājam bija jāpielāgo sava tehnika ierīcei, bet tagad ierīce sāk pielāgoties lietotājam un viņa matiem.
Un, iespējams, tieši šeit meklējama skaistumkopšanas ierīču nākotne – nevis arvien lielākā jaudā vai augstākā temperatūrā, bet gudrākā un precīzāk kontrolētā darbībā.
Ko tas maina ikdienas matu veidošanā?
No lietotāja skatpunkta vissarežģītākajām tehnoloģijām patiesībā vajadzētu padarīt ikdienu vienkāršāku.
Nav nepieciešams domāt par tūkstošiem mērījumu vai algoritmu darbību. Svarīgs ir rezultāts – iespēja ātrāk iegūt gludus un spīdīgus matus, elastīgas lokas vai viļņus, vienlaikus daudz lielāku uzmanību pievēršot matu dabiskās struktūras saglabāšanai.
Tā ir arī būtiska domāšanas maiņa skaistumkopšanā kopumā. Veselīga izskata mati vairs netiek uztverti tikai kā labas kopšanas rezultāts pēc veidošanas. Matu veselība kļūst par daļu no paša veidošanas procesa.
Un tas, iespējams, ir daudz nozīmīgāks jaunums par vēl vienu jaunu matu veidotāju.
ghd sculpt™ pieejams melnā un baltā krāsā premium skaistumkopšanas salonos, specializētajos veikalos un Wella Studio Riga.
*Nekādu bojājumu matu dabiskajai struktūrai.
- Salīdzinājumā ar dabiski izžāvētiem vidēji brūniem matiem.
- Salīdzinājumā ar dabiski žāvētiem sprogainiem matiem.
- Salīdzinājumā ar ghd chronos.
- Salīdzinājumā ar ghd original; tehniskie testi laboratorijā liecina, ka ghd sculpt™ piecas reizes ātrāk sasniedz tādu pašu matu nogludināšanas līmeni.