Pēc vasaras matiem vajag vairāk nekā labu šampūnu: kā atjaunot mitrumu, spēku un spīdumu?
Vasaras saule, jūra un baseins ir lieliska kombinācija atvaļinājumam, taču ne vienmēr matiem. UV starojums, sālsūdens, hlors un karstums var ietekmēt matu struktūru, veicināt mitruma zudumu un krāsas izbalēšanu. Tādēļ pēc vasaras mati nereti kļūst sausāki, raupjāki, sāk vairāk spuroties, lūzt un zaudē ierasto spīdumu.
Tieši pēc vasaras ir īstais brīdis pārskatīt matu kopšanas rutīnu. Taču visiem matiem nav nepieciešams viens un tas pats – vieniem prioritāte būs intensīva atjaunošana, citiem mitrināšana un nogludināšana, bet krāsotiem matiem būtiska būs arī krāsas aizsardzība.
Profesionālās matu kopšanas zīmolu Wella Professionals un Sebastian Professional līnijās iespējams izvēlēties kopšanu atbilstoši konkrētajam matu stāvoklim un vajadzībām – no bojātu matu struktūras stiprināšanas līdz krāsas aizsardzībai, mitrināšanai un gludumam.
Sausiem un spurainiem matiem – Wella Professionals ULTIMATE SMOOTH
Ja pēc vasaras mati ir sausi, raupji, grūti ķemmējami un pastiprināti spurojas, kopšanas galvenais uzdevums ir atjaunot to maigumu un palīdzēt saglabāt mitrumu.
Wella Professionals ULTIMATE SMOOTH līnija radīta tieši sausāku, nepaklausīgu un spurainu matu kopšanai. Pilnvērtīgā rutīnā iespējams kombinēt vairākus līnijas produktus – šampūnu, kondicionieri, masku un neskalojamo kopšanu –, tā pakāpeniski palīdzot matiem atgūt gludāku, maigāku un koptāku izskatu.
Viens no jaunumiem ir ULTIMATE SMOOTH Silky Milk 24/7 – viegls nogludinošs pieniņš ikdienas lietošanai. Tas palīdz mazināt spurošanos, piešķir matiem spīdumu un atvieglo ķemmēšanu un veidošanu, nepadarot tos smagus. Papildu ieguvums ir aizsardzība pret mitrumu, UV starojumu un karstumu līdz pat 230 °C.
Tādēļ ULTIMATE SMOOTH var būt īpaši piemērota izvēle, ja pēc vasaras galvenā problēma ir sausums, raupjums un nepaklausīgi mati.
Krāsotiem matiem – Wella Professionals ULTIMATE COLOR
Saule ietekmē ne tikai matu struktūru – UV starojuma, ūdens un biežas mazgāšanas rezultātā krāsoti mati var ātrāk zaudēt krāsas intensitāti un spīdumu. Īpaši pamanāms tas mēdz būt blondiem un gaišiem matiem.
Wella Professionals ULTIMATE COLOR līnijas uzmanības centrā ir krāsotu matu kopšana un krāsas aizsardzība. Izvēloties vienas līnijas kopšanas rutīnu, iespējams kombinēt produktus matu attīrīšanai, kondicionēšanai un papildu aizsardzībai, lai vienlaikus rūpētos gan par matu kvalitāti, gan krāsas vizuālo noturību.
Viens no līnijas produktiem ir ULTIMATE COLOR Miracle Mask – viegla, neskalojama maska, kas bagātināta ar glicīnu, B5 vitamīnu un metālu attīrīšanas tehnoloģiju. Tā palīdz saglabāt matu mitrumu, aizsargāt pret brīvo radikāļu radīto ietekmi un samazināt matu lūšanu līdz pat četrām reizēm, salīdzinot ar šampūna lietošanu bez kondicioniera.
Šo līniju vērts izvēlēties, ja pēc vasaras nepieciešams risināt divus uzdevumus vienlaikus – uzlabot matu kvalitāti un palīdzēt ilgāk saglabāt skaistu matu krāsu.
Stipri bojātiem un lūstošiem matiem – Wella Professionals ULTIMATE REPAIR
Ja mati pēc vasaras nav tikai sausi, bet kļuvuši izteikti trausli, lūstoši un bojāti, ar nogludinošu kopšanu vien var nepietikt. Šādā situācijā uzmanību vērts pievērst matu struktūras atjaunošanai.
Wella Professionals ULTIMATE REPAIR ir līnija bojātu matu kopšanai, kuras patentētajā tehnoloģijā izmantotas AHA skābes un omega-9. Tās mērķis ir iedarboties gan uz matu šķiedras iekšējo struktūru, gan ārējo virsmu, palīdzot matiem kļūt stiprākiem, gludākiem un vieglāk kopjamiem.
Līnijas intensīvās kopšanas produkts ULTIMATE REPAIR Miracle Hair Rescue ir viegls, izsmidzināms un neskalojams līdzeklis, kas paredzēts bojātu matu intensīvai kopšanai un iedarbojas 90 sekundēs. Tas palīdz stiprināt un nogludināt matus, rūpējoties par bojājumiem gan matu šķiedras iekšpusē, gan ārpusē.
Lai rezultāts būtu pilnvērtīgāks, intensīvās kopšanas produktu iespējams iekļaut kopējā ULTIMATE REPAIR rutīnā, papildinot to ar šampūnu, kondicionieri un citiem līnijas produktiem atbilstoši matu vajadzībām.
Šis virziens būs piemērotāks matiem, kuru galvenā problēma pēc vasaras ir bojājumi, trauslums un lūšana.
Ja mati lūst – Sebastian Professional NO.BREAKER
Bieža matu krāsošana, karstuma ierīces un vasaras ārējās vides ietekme var vājināt matu šķiedru. Ja ķemmējot vai veidojot arvien biežāk pamanāmi nolūzuši mati, kopšanas prioritātei vajadzētu būt to stiprināšanai.
Sebastian Professional NO.BREAKER līnija koncentrējas uz bojātu un lūstošu matu kopšanu. Tā ļauj veidot savstarpēji papildinošu rutīnu, izvēloties šampūnu, masku un neskalojamos kopšanas un veidošanas produktus.
Viens no līnijas produktiem ir NO.BREAKER Bond-building & Styling Treatment Spray – izsmidzināms līdzeklis, kas palīdz stiprināt bojātu matu šķiedru un samazināt matu lūšanu, vienlaikus saglabājot matu elastību, gludumu un dabisku kustīgumu.
Līnijā pieejams arī NO.BREAKER Nourishing & Bonding Shampoo, NO.BREAKER Bonding Melting Mask un NO.BREAKER Bonding & Styling Leave-In Creme, tādēļ kopšanu iespējams veidot kā pilnvērtīgu vairāku soļu rutīnu atkarībā no matu stāvokļa.
Tādēļ NO.BREAKER ir vērts apsvērt gadījumos, kad mati pēc vasaras šķiet ne tikai sausi, bet vāji, trausli un pastiprināti lūst.
Sausiem un nogurušiem matiem – Sebastian Professional Potion 9
Ne vienmēr matiem nepieciešama intensīva strukturāla atjaunošana. Reizēm pēc vasaras tiem visvairāk trūkst mitruma, maiguma un elastības.
Šādā gadījumā piemērota var būt Sebastian Professional Potion 9 kopšanas līnija, kas orientēta uz sausu un nogurušu matu barošanu, mitrināšanu un vieglāku ieveidošanu.
Potion 9 Nourishing Shampoo saudzīgi attīra matus un palīdz sagatavot tos turpmākajiem kopšanas soļiem. To iespējams papildināt ar Potion 9 Nourishing Conditioner, kas intensīvāk mitrina un palīdz padarīt matus gludākus, maigākus un vieglāk izķemmējamus.
Savukārt Potion 9 Leave-In Conditioner & Styling Cream apvieno neskalojamu kopšanu ar matu veidošanu, nodrošinot mitrināšanu, elastīgu fiksāciju un spīdumu. Smalkākiem matiem piemērota alternatīva ir Potion 9 Lite Conditioning & Styling Spray, kas nodrošina vieglu mitrināšanu, spīdumu un UV aizsardzību, nepārslogojot matus.
Kā saprast, kura kopšanas līnija nepieciešama tieši taviem matiem?
Pēc vasaras nav obligāti jāmaina visa matu kosmētika. Vispirms vērts novērtēt, kas matiem šobrīd nepieciešams visvairāk.
Ja mati ir sausi un spurojas, izvēlies mitrinošu un nogludinošu kopšanu, piemēram, Wella Professionals ULTIMATE SMOOTH. Ja galvenais uzdevums ir saglabāt krāsotu matu toni un spīdumu, piemērotāka būs ULTIMATE COLOR. Savukārt stipri bojātiem matiem vērts pievērsties ULTIMATE REPAIR atjaunojošajai kopšanai.
Ja mati ir trausli un pastiprināti lūst, piemērota var būt Sebastian Professional NO.BREAKER līnija, bet sausiem un nogurušiem matiem, kuriem nepieciešams vairāk mitruma, maiguma un elastības, – Sebastian Professional Potion 9.
Svarīgākais ir neveidot kopšanu pēc principa “jo vairāk produktu, jo labāk”. Daudz efektīvāk ir saprast savu matu aktuālo vajadzību un izveidot tai atbilstošu rutīnu – no pareizas attīrīšanas un kondicionēšanas līdz maskai, neskalojamai kopšanai un aizsardzībai pret karstumu.
Tieši regulāra un matu stāvoklim pielāgota kopšana palīdz pēc vasaras pakāpeniski atgūt maigākus, elastīgākus, spīdīgākus un veselīgāka izskata matus.
Wella Professionals un Sebastian Professional produkti pieejami Stockmann, KOLONNA un KOLONNA e-veikalā.