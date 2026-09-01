7 lietas par seksu un mīlestību, kurās Freidam tomēr bija taisnība
Psihoanalīzes pamatlicējs Zigmunds Freids kļūdījās ne vienā vien jautājumā, īpaši saistībā ar sieviešu seksualitāti. Taču dažas viņa idejas par mīlestību, seksu un mūsu partneru izvēli ir pārsteidzoši aktuālas arī šodien.
Psihoterapeite Sūzana Koloda (Susan Kolod) vietnē PsychologyToday.com izceļ septiņas Freida atziņas, kurās slavenajam psihoanalītiķim, viņasprāt, tomēr bija taisnība.
Freids bija viens no domātājiem, kurš seksualitātei ierādīja ļoti nozīmīgu vietu cilvēka psihē. Viņš uzskatīja, ka ķermenisku baudu cilvēks iepazīst jau ļoti agrā vecumā, ka erotiska var būt ne tikai viena konkrēta ķermeņa daļa un ka mīlestība, sekss, fantāzijas un pretrunīgas jūtas mājo gan mūsu apziņā, gan zemapziņā.
Protams, daļa Freida uzskatu mūsdienās tiek pamatoti kritizēti. Īpaši problemātiskas bija viņa teorijas par sieviešu seksualitāti. Piemēram, Freids kļūdaini uzskatīja klitorālo orgasmu par mazāk nozīmīgu nekā vaginālo.