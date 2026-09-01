Kas skolēna istabā traucē koncentrēties? Dizainere iesaka mazināt “vizuālo troksni”
Kā iekārtot skolēna istabu, lai bērnam būtu vieglāk uzturēt kārtību un koncentrēties mācībām? Interjera dizainere Anna Ilmere iesaka praktiskus padomus.
Bērnistaba vienlaikus ir vieta mācībām, atpūtai, rotaļām un mantu glabāšanai, tādēļ uzturēt tajā kārtību ne vienmēr ir vienkārši. Taču pareizi iekārtota telpa var palīdzēt bērnam kļūt patstāvīgākam un mazināt ikdienas jucekli. Interjera dizainere Anna Ilmere kopā ar 220.lv apkopojusi praktiskus ieteikumus skolēna istabas iekārtošanai.
Katrai mantai sava vieta
Lai kārtība bērnistabā saglabātos ilgāk par dažām dienām pēc lielās tīrīšanas, mantu glabāšanas sistēmai jābūt vienkāršai un saprotamai pašam bērnam. Mazākiem bērniem var noderēt kastes ar attēliem vai uzrakstiem, savukārt skolēna istabā svarīgi paredzēt konkrētu vietu mugursomai, sporta somai, datoram un citām ikdienā nepieciešamajām lietām.
“Jo vairāk darbību nepieciešams, lai mantu noliktu vietā, jo mazāka iespēja, ka tas tiks izdarīts. Slēgti skapji, mantu kastes, grozi un dažādi organizatori palīdz sakārtot ikdienā nepieciešamās lietas un vienlaikus mazina vizuālo jucekli,” skaidro Ilmere.
Rakstāmpiederumiem un rokdarbu piederumiem var izmantot atvilktņu sadalītājus, burtnīcām un papīriem – vertikālus dokumentu turētājus, bet sienas organizatori ļauj atbrīvot vietu uz rakstāmgalda. Svarīgi arī biežāk izmantotās mantas novietot bērnam ērti sasniedzamā augstumā. Savukārt lietas, kas nepieciešamas retāk, var glabāt augstākos plauktos vai slēgtos skapjos. Arī atvērtos plauktus nevajadzētu pārpildīt. Tajos labāk atstāt dažas grāmatas, bērna mīļlietas, radošos darbus un dekorus, bet sīkākas mantas paslēpt kastēs vai grozos.
Mazāk vizuālā trokšņa – vieglāk mācīties
Skolēna istabā īpaša uzmanība jāpievērš mācību zonai. Jo mazāk tajā lieku priekšmetu un uzmanību novērsošu elementu, jo vieglāk bērnam koncentrēties. Interjera dizainere iesaka izvēlēties mierīgu un neitrālu krāsu gammu, ko papildināt ar viegli nomaināmiem akcentiem atbilstoši bērna interesēm. Tas ļauj telpu pielāgot arī bērnam augot, neveicot lielas pārmaiņas ik pēc dažiem gadiem.
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“Šogad bērnistabu interjerā īpaši izceļas dabas iedvesmoti toņi un dabiski materiāli. To nozīme nav tikai estētiska, jo šāda vide palīdz mazināt vizuālo pārslodzi un palīdz bērna koncentrēšanās spējām,” norāda Ilmere.
Silti smilšu, māla un bēšie toņi, salvijas zaļais, gaišs ozolkoks, lins un kokvilna var veidot mierīgu interjera pamatu. Savukārt košākas krāsas iespējams ienest ar spilveniem, plakātiem un citiem dekoriem, kurus vēlāk ir vienkārši nomainīt.
Neaizmirsti par datoru, austiņām un lādētājiem
Skolas vecuma bērna istabā arvien lielāku vietu ieņem tehnoloģijas. Tāpēc arī datoram, planšetei, austiņām, lādētājiem un citām ierīcēm vajadzētu paredzēt konkrētu vietu. Vadus vēlams organizēt tā, lai tie nebūtu izkaisīti pa rakstāmgaldu un grīdu. Iekārtojot mācību zonu, vērts laikus padomāt arī par pietiekamu rozešu skaitu un ērtu vietu ierīču uzlādei.
Viena no kļūdām – pārāk koša un tematiska istaba
Bērna intereses mēdz strauji mainīties, tāpēc eksperte neiesaka visu istabas interjeru veidot ap vienu konkrētu tēmu vai šā brīža aizraušanos.
“Tas, kas bērnam patīk konkrētajā vecuma posmā, jau pēc dažiem gadiem var vairs neatbilst viņa interesēm.
Tāpēc arvien aktuālāk interjerā ir veidot mierīgu, nepārslogotu vidi ar dabisko gaismu, pārdomātu apgaismojumu un viegli maināmiem interjera akcentiem,” skaidro Ilmere. Praktiskāk ir izvēlēties neitrālu telpas pamatu, bet bērna iecienītās krāsas, tēlus vai vaļaspriekus atspoguļot elementos, kurus iespējams viegli nomainīt.
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Izvēlies mēbeles, kas “aug” kopā ar bērnu
Pirms pirkt jaunas mēbeles vai dekorus, vērts izvērtēt visu telpas plānojumu. Arī nelielā bērnistabā iespējams nodalīt vietu mācībām, atpūtai, rotaļām un mantu glabāšanai. Skolas gados īpaši būtiska kļūst ergonomiska darba vieta. Viens no risinājumiem ir regulējama augstuma rakstāmgalds un ergonomisks krēsls, ko iespējams pielāgot bērnam augot.
“Par bērnistabas iekārtojumu ir noderīgi domāt ilgtermiņā, lai tas būtu pielāgojams bērna vajadzībām arī pēc vairākiem gadiem. Tāpēc ir vērts ieguldīt kvalitatīvās un funkcionālās pamatmēbelēs,” iesaka dizainere.
Arī citas mēbeles iespējams izvēlēties ar skatu nākotnē – piemēram, pilna izmēra gultu ar vietu mantu glabāšanai, skapjus ar regulējamiem plauktiem un daudzfunkcionālas mēbeles. Nelielās istabās īpaši noderīga var būt vieta zem gultas, sienas plaukti un skapji līdz griestiem. Vienlaikus nevajadzētu aizpildīt katru brīvo telpas centimetru – bērnam nepieciešama arī brīva vieta kustībām.
Ideālai kārtībai nav jābūt mērķim
Bērnistabai nav visu laiku jāizskatās nevainojami. Daudz svarīgāk ir izveidot bērnam saprotamu sistēmu, kuru viņš spēj uzturēt pats. Ja mantām ir konkrētas un viegli sasniedzamas vietas, mācību zona nav pārblīvēta un mēbeles atbilst bērna ikdienas vajadzībām, kārtības uzturēšana var kļūt vienkāršāka visai ģimenei. Savukārt pārdomāti iekārtota istaba var palīdzēt bērnam ne tikai mācīties, bet arī pakāpeniski kļūt patstāvīgākam.