Dzīvesstils
Šodien 10:36
Šonedēļ populārākie vārdi - Aigars un Dzintra
Sveicam Elīzas, Ilmārus, Aigarus, Dzintarus, Dzintras, Ilutas, Bellas, Vilmas, Klaudijas, Lizetes, Magnusus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aigars (6694).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Dzintra (4510), Dzintars (3094), Elīza (3087) un Ilmārs (2416). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzintara (6), Zete (12), Austrums (16), Persijs (22), Vaida (64) un Berta (92).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 782 Ilutas, 522 Vilmas, 336 Bellas, 270 Klaudijas, 263 Lizetes, 211 Magnusi, 196 Maigoņi un 155 Mariusi.