"Ozols neatceļ Kailašu" - modes dizainere Aļona Bauska dalās pārdomās pēc Nepālas traģēdijas
Dabas katastrofa pie Nepālas un Tibetas robežas, pēc kuras joprojām bezvēsts pazuduši ir 33 Latvijas cilvēki - mūsu tuvinieki, paziņas, kolēģi - daudziem likusi aizdomāties par dabas neparedzamo spēku un to, kurā brīdī apstāties. Savās pārdomās dalās dizainere Aļona Bauska. "Kāpēc?" viņa jautā.
Sociālajā platformā māksliniece neslēpj, ka vairākas dienas ir klusējusi un mēģinājusi sagremot notikušo. "Kāpēc cilvēki, kuri devās uz vienu no sakrālākajām vietām pasaulē, lai satiktu skolotājus, dotos svētceļojumā un meklētu kaut ko lielāku par sevi, sastapās tieši ar šādu dabas spēka izpausmi?
Es nezinu atbildi. Bet analizēju un meklēju zīmes," viņa saka un uzsver - šis ir tikai viņas personīgās pārdomas.
Traģēdija zināmā mērā skārusi arī Aļonu personīgi - starp pazudušajiem ir arī viņai pazīstami cilvēki. "Kurā brīdī šķērslis vairs nav kaut kas, kas ir obligāti jāpārvar?
Dubļi, ūdens, izskaloti ceļi. Brīži, kad kustība tiek apturēta. Tas viss grupas vadoņiem bija aprakstīts dienas pirms notikuma, un tas rada jautājumu - cik bieži es neredzu to, kas mani apstādina,
jo mans prāts jau ir izlēmis, kur man ir jānokļūst. Un cik bieži es sekoju citiem tikai tāpēc, ka visi tur iet? Un vai man pietiktu drosmes apstāties?" viņa retoriski vaicā.
Dizainere vērš uzmanību, ka daba nav dekorācija. Tā ir pirmatnēja, milzīga, mainīga un neparedzama. "Un mēs esam tās viesi, nevis tās saimnieki."
Nepālas kontekstā Aļona Bauska aizdomājusies arī par to, vai mēs pietiekami cienām sakrālas vietas un savu zemi. "Vai jūtam, vai šīs vietas vēlas mūs uzņemt? Šogad miljoni triecās iegūt labumu, veicot koru Ugunīgā Zirga gadā.
Sakrālie rituāli un vietas ir kļuvušas par sacensībām skaista kontenta radīšanā. Senie cilvēki godāja kokus, upes, Pērkonu, uguni un zemi ne tikai to skaistuma dēļ. Viņi zināja arī to spēku. Cienīja."
Aļona atceras arī sava skolotāja vārdus par garīgo materiālismu - ka mūsdienās cilvēki mēdz aiziet no viena patēriņa veida, lai nonāktu citā. Vairs nekrājam mantas, bet krājam koncepcijas, iniciācijas, "spēka vietas", svētceļojumus un garīgos sasniegumus.
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"Taču mehānisms paliek tas pats. Vēl. Vairāk."
"Varbūt mums nav jāatsakās no svētceļojumiem. Varbūt vienkārši jāatceras - skolotājs neatceļ tavu iekšējo balsi. Grupa neatceļ tavu atbildību. Un ceļa galamērķis neatceļ to, ko ceļš tev rāda tieši tagad," norāda māksliniece, rosinot padomāt -
vai es spēju ieraudzīt svēto tur, kur es esmu? "Savā zemē. Savā mežā. Savā ģimenē. Savā ķermenī. Sevī.
Jo varbūt īstais svētceļojums sākas nevis brīdī, kad dodamies tālu. Bet brīdī, kad sākam saredzēt to, kas ir tepat."
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