Visi Latvijas pirmklasnieki 1. septembrī saņems īpašu “pasi” - kas tajā būs?
Šogad 1. septembrī gandrīz 20 000 Latvijas pirmklasnieku saņems īpašu Bērna tiesību un pienākumu pasi. Tā bērniem un vecākiem palīdzēs saprotamā veidā pārrunāt bērna tiesības, pienākumus, drošību un rīcību dažādās ikdienas situācijās.
Bērna tiesību un pienākumu pase iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu. Pase palīdzēšot ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā, informēja Bērnu aizsardzības centra (BAC) pārstāve Simona Saule. Materiālu saņems arī bērnu vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki. Tiesību un pienākumu savstarpējā saistība tajā skaidrota ar ilustrācijām un bērna ikdienai pietuvinātiem piemēriem.
Kā norāda BAC, materiāls mudināšot bērnu stāstīt par pieredzi mājās, skolā un internetā, kā arī runāt par attiecībām ar citiem cilvēkiem, drošību, veselību, privātumu, atpūtu un palīdzības meklēšanu. Tajā uzsvērts, ka bērnam savas tiesības nav jānopelna, savukārt pienākumu ievērošana palīdz rūpēties ne tikai par sevi, bet arī ievērot citu cilvēku tiesības un veidot cieņpilnas attiecības sabiedrībā.
BAC vadītājas vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos Liene Kauliņa-Bandere norāda, ka skolas gaitu sākšana ir nozīmīgs posms ikviena bērna dzīvē, jo bērns kļūst patstāvīgāks un sastopas ar jaunām situācijām un attiecībām. Tādēļ esot būtiski, lai bērns jau no pirmās klases zinātu ne tikai savus pienākumus, bet arī apzinātos, ka viņam ir tiesības būt drošībā, tikt uzklausītam un nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību. Pase esot praktisks instruments, kas palīdz šīs tēmas pārrunāt bērnam saprotamā veidā.
Kopā ar pasi bērnu vecāki, aizbildņi un audžuģimenes saņems arī metodiskos ieteikumus veiksmīgākām sarunām ar bērnu par viņa tiesībām un pienākumiem. Tajos apkopoti praktiski padomi sarunas veidošanai, jautājumu piemēri un ieteikumi, kā pasē aplūkotās tēmas sasaistīt ar bērna ikdienas pieredzi.
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Ieteikumi palīdzēs pārrunāt arī bērna drošības jautājumus, noskaidrot, kuri ir bērna uzticamie pieaugušie un kur meklējama palīdzība.
BAC aicina nesteigties ar visa materiāla izskatīšanu vienā reizē. Vienai sarunai ieteicams veltīt aptuveni piecas līdz desmit minūtes, pārrunājot divas līdz četras lappuses. Sarunu ieteicams sākt ar ilustrācijas aplūkošanu, pēc tam kopīgi izlasīt tekstu, sasaistīt aprakstīto situāciju ar bērna ikdienu un pārrunāt iespējamo rīcību. Būtiskākais esot radīt bērnam drošības sajūtu un pārliecību, ka viņš drīkst jautāt, šaubīties un stāstīt.
Vecāki aicināti pasi izmantot regulārām sarunām par bērna pieredzi un tādu prasmju trenēšanai, kas palīdz atpazīt nedrošas vai netaisnīgas situācijas un zināt, kur vērsties pēc palīdzības. Materiāls var arī palīdzēt bērnam attīstīt spēju analizēt savu rīcību un tās sekas.
Bērna tiesību un pienākumu pase un metodiskie ieteikumi būs pieejami arī elektroniski un bez maksas lejupielādējami BAC tīmekļvietnes "atbalstsberniem.lv" sadaļā "Vecākiem".
Abos materiālos atgādināts par bezmaksas Uzticības tālruni bērniem un pusaudžiem 116111, kas visu diennakti sniedz psiholoģisku un informatīvu atbalstu bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem. Palīdzību iespējams saņemt arī tiešsaistes čatā tīmekļvietnē "uzticibastalrunis.lv". Ja ir apdraudēta bērna dzīvība, veselība vai drošība, jāzvana uz tālruņa numuru 112.
BAC materiālus izstrādājis "Eiropas Sociālā fonda Plus" (ESF+) projekta "Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana" gaitā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2022. gada 17. oktobra līdz 2029. gada 31. decembrim. Tā kopējās izmaksas ir 7 920 140 eiro, tai skaitā ESF+ finansējums ir 6 732 119 eiro, savukārt valsts budžeta līdzekļi - 1 188 021 eiro.
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Projekta mērķis ir stiprināt profesionālo kompetenci un darba efektivitāti speciālistiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī veicināt bērna likumisko pārstāvju un audžuģimeņu atbildību un līdzdalību bērnu tiesību aizsardzībā.