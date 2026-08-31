Latvijas stilīgākā sieviete? Jūlija Malahova par modi, luksusu un dzīvi bez kompromisiem
Modes māksliniece Jūlija Malahova ir sieviete, kurai droši var piešķirt Latvijas stilīgākās sievietes titulu, un tas nebūs pārspīlējums. Sievišķīga, bet nekādā gadījumā ne pārspīlēti salda. Un viņas zīmols “Jonquil” arī ir tur – luksusa pašā virsotnē.
“Es patiesi apbrīnoju cilvēkus, kuri smalki izjūt sevi un nevainojami piemeklē apģērbu, taču manu personīgo stilu ietekmē tikai mans dvēseles stāvoklis un tas, kā izskatās mans ķermenis. Perfekti zinu, kas man piestāv, protu slēpt savus trūkumus un lieliski jūtos gan kažokā vasarā, gan zīda kombinē kleitā ziemā. Šovasar man sagribējās būt spilgtai, un man patīk kombinēt sava zīmola “Jonquil” apģērbu ar pirktām lietām. Ja valkāju spalvas, noteikti esmu laimīga,” viņa atzīst.
Vektora maiņa
Agrāk es pret savu garderobi izturējos kā pret investīciju: modes skates total looks, limitētas “Dior Bar” žaketes, kulta somas un mana mūžīgā kaislība – kurpes. Taču “kolekcionēšanas” koncepts statusa dēļ vairs “nedarbojas”. Esmu atbrīvojusies no lielākās daļas lietu, apzinoties, ka nevēlos neko uzkrāt un atlikt dzīvi uz “rītdienu”.
Patlaban mana modes filozofija ir brīvības un apzinātības manifests. Būsim godīgas: joprojām esmu šopoholiķe, šo kaislību pret modi nevar iznīdēt ar saknēm. Taču ir radikāli mainījies tās vektors. Tagad pērku lietas ekskluzīvi “šeit un tagad” – nekādu pirkumu nākotnei vai īpašam gadījumam. Apģērbam ir jārezonē ar manu iekšējo pasauli nekavējoties un jāsniedz nevainojama sevis sajūta šajā acumirklī. Īsta greznība šodien ir dzīvot un izskatīties sinhroni ar savu “es”.
Atradumi
Mans lielākais atradums ir mans pašas zīmols “Jonquil”. Kad gadiem ilgi radi apģērbu, kas atbilst visām tavām bezkompromisa prasībām pret kvalitāti un estētiku, vairs nav jēgas doties meklējumos kaut kur “tur, ārā”.
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Brīvība bez kolekcijām
Mana lielākā kolekcija šodien ir tas, ka man nav kolekciju. Agrāk biju klasiska kolekcionāre un vācu burtiski visu – no porcelāna un retām grāmatām līdz latviešu mākslai. Taču pienāk brīdis, kad lietas sāk dominēt pār telpu un domām. Es izvēlējos būt pilnīgi brīva no materiālām saiknēm.
Tagad kolekcionēju vienīgi iekšējos stāvokļus un sajūtas. Manam stilam vairs nekas nav jāpierāda, nav jātranslē statuss vai jādemonstrē mans kulturālais fons. Apģērbs ir kļuvis par mirkļa turpinājumu – vēlos izskatīties tieši tā, kā jūtos šeit un tagad. Un šis absolūtais vizuālais godīgums pret sevi ir augstākā luksusa forma.
Mīļākie dizaineri
Pati modes industrijā esmu jau 14 gadus, vadu savu zīmolu, taču joprojām mācos katru dienu. Tieši šis nepārtrauktais process man ir iemācījis galveno: nav nejaušu kolekciju. Ticu nevis mirkļa iedvesmai, bet gan kolosālam darbam un stingrai disciplīnai. Īsto dizainera mērogu rāda nevis vienkārši “tendenču redzējums”, bet spēja tās radīt. Es vienmēr esmu to pusē, kuri savu spēku ir pierādījuši ilglaicīgi.
Džonatans Andersons – viens no produktīvākajiem mūsdienu prātiem. Viņa darba apjoms ir satriecošs: kļūstot par “Dior” radošo direktoru, viņš uzņēmies bezprecedenta slodzi – desmit kolekcijas gadā tikai šim namam vien (un aptuveni 18 kopumā). Tas ir absolūts disciplīnas triumfs pār haosu.
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Matjē Blazī. Mēs reāllaikā vērojam, kā viņš būvē jauno “Chanel” ēru. Tas, cik smalki un bez kompromisiem viņš kopš savas iecelšanas amatā pārraksta nama vēsturiskos kodus, ir nozīmīgākais tektoniskais pavērsiens mūsdienu modes industrijā.
Rafs Simonss. Es dievināju viņa intelektuālo romantismu “Dior” periodā, taču tas, ko viņš patlaban dara “Prada”, ir tīrais manifests! Simonss atkal un atkal pierāda: modē viss vēl nav izlasīts no jauna, un tā joprojām var būt dziļi konceptuāla.
Mīlu arī Haideru Akermanu – par viņa līniju absolūto tīrību un nevainojamo, skulpturālo piegriezumu.
Apavi visai dzīvei
Ja man vajadzētu izvēlēties apavu kategorijas visai dzīvei, tās būtu “Saint Laurent” mokasīni un “mules” ar augstiem papēžiem.
Modes aktualitātes
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Nesekoju trendiem – es tos analizēju. Mani avoti ir “Business of Fashion” ziņojumi, “WGSN” analītika un pirmavoti – “Vogue Runway”, nevis acumirklīgs haips.
Šodien esmu totāli nogurusi no tiražētās “vecās naudas” estētikas un Kerolainas Besetas-Kenedijas stila, ko visi mēģina masveidā kopēt. Svešs šablons nedarbojas! Apģērbs ir tava “es” turpinājums – bez jebkādiem kompromisiem. Tavai sejai, figūrai, plastikai un iekšējam vēstījumam ir ideāli jāsaskan ar to, kas tev ir mugurā. Mans galvenais trends ir absolūta ārējā un iekšējā sinhronizācija, nevis akla sekošana svešiem kodiem.
Leoparda gredzens
Neesmu cilvēks, kurš ar rotaslietām veido tēlu, es ar tām tēlu tikai papildinu. Katru dienu valkāju sirdij dārgas lietas, ko nemainu gadiem, tās ir, piemēram, “Cartier” leoparda gredzens, aproces un pulkstenis. Tēla akcentam drīzāk izvēlēšos nevis juvelierizstrādājumus, bet brilles vai jostu.
Šo pieeju izkopju arī savā zīmolā: mēs vienmēr jautājam klientiem, ko viņi plāno valkāt kopā ar mūsu radītajām lietām. Jebkurš tēls ir pabeigta ekosistēma, kurā izšķirošā loma ir tieši detaļām.
Viss bērniem
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Mans “guilty pleasure” ir bērnu preces – vienmēr gribas pasūtīt kaut ko jaunu savam dēlam Savvam. Mani absolūtie favorīti tiešsaistes veikalos ir “Mini Rodini”, “Kith Kids” un “The New Society”.
Modes ieteikumi vīrietim
Mans personīgais ceļvedis vīriešiem: pēc premium streetwear un lielo zīmolu sadarbības kolekcijām dodieties uz konceptveikalu “Kith”, pēc franču retro šika – pie “Drôle de Monsieur” (viņu sauklis “Not from Paris Madame” runā pats par sevi).
Taču galvenais favorīts ir mūsu vīriešu līnija “Jonquil Man”. Mēs radām stilīgas lietas pēc individuāliem mēriem un jau vienā laikošanas reizē spējam paveikt īstus vizuālos brīnumus, ietaupot pašu dārgāko – jūsu vīrieša laiku.
Ideāla apakšveļa
Ja man jāizvēlas no klasikas klāsta, tad zīmoli “Eres” un “Wolford”. Taču būšu godīga: absolūti ideālu apakšveļas zīmolu es sev tā arī neesmu atradusi. Izskatās, ka arī tas būs jārada pašai.
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Zīmols ar nemainīgi lielisku kvalitāti
Pasaulē, kurā mainās viss – no dizaineriem līdz pat augstās modes kvalitātei –, nemainīgi paliek tikai “Hermès” zīda lakati (carré). Zīmols nepērk zīdu biržā, bet izmanto zīdtārpiņu kokonus no pašu saimniecības Brazīlijā (250 vienam lakatam). Zīmējumu uzdrukā ar sietspiedi, tas ir roku darbs, un katru dizainu izstrādā līdz pat divu gadu garumā. Malas apšuj tikai ar rokām, uzrullējot uz labo pusi (to sauc par roule šuvi), un meistare tam velta 45 minūtes. Brāķi agrāk uzreiz sadedzināja, bet kopš 2026. gada vasaras jauno ES likumu dēļ to sūta uz pārstrādi.
Demokrātiski, bet izcili zīmoli
Manuprāt, tas ir oksimorons: tāds zīmols, kas vienlīdz izcili spēj radīt visu un dara to lēti, neeksistē. Taču ir daži šedevri, uz ko mērķtiecīgi tiekties. “Uniqlo” baltais T krekls ir mūžīgs kvalitātes etalons. Viņu noslēpums ir japāņu “Supima” kokvilna un Kristofa Lemēra (bijis arī “Hermès” dizainers) piegrieztnes, tāpēc es tos pērku uzreiz desmit gabalus.
Otrs fenomens ir “Zara” džinsi. Es zinu, kā viņi to dara: zīmols ar juveliera rūpību kopē un ar 3D modelēšanu adaptē pasaules labāko premium džinsu piegrieztnes (no “Acne Studios” līdz “Tom Ford”). Šīs divas pozīcijas – “Zara” džinsi un “Uniqlo” bāzes apģērbs – tiešām ir perfektas masu tirgus preces.
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“COS” un “Arket” – divi zviedru intelektuāļi. “COS” apspēlēja industriju, dodoties arhitektoniskā “oversize” stila virzienā un ar “kluso luksusu” sarežģītos dabas toņos. Savukārt “Arket” ir bāzes apģērba zinātniskā laboratorija: viņi izmanto īpaši blīvu trikotāžu un kodē lietas ar arhīva ID numuriem, lai kvalitāte paliktu nemainīga gadiem ilgi.
Šie ir ģeniāli masu tirgus paraugi. Viss pārējais tikai kompromiss.
Taču ir vērts atcerēties, ka masu apģērba veikalos pielaikošanas kabīnēs ir īpašs apgaismojums, kas pat lētu sintētiku vizuāli pārvērš zīdā. Mājās šīs drēbes vienā mirklī kļūs blāvas, un jums vairs negribēsies tās vilkt mugurā.
Vērtīgs padoms
Izvēlieties apģērbu nevis tāpēc, lai atstātu iespaidu uz citiem, bet tāpēc, lai patiktu sev. Brīdī, kad, paskatoties spogulī, jūs uzsmaidāt pati sev, nevis domājat par apkārtējo vērtējumu, dzimst īstais stils. Bet nekad neaizmirstiet, ka apģērbam vienmēr ir jābūt situācijai atbilstošam un piemērotam, un šajā ziņā jums noteikti palīdzēs Gunas Leiškalnes-Rokk grāmata “Stils”.