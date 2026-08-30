"Sintija, 3 gadi. Ģimeni gaida 3 gadus". Latvijā gandrīz 1000 bērnu bez vecākiem gaida rindā
Ārpusģimenes aprūpē pašlaik atrodas vairāk nekā 5100 bērni Latvijā, bet rindā uz ģimeni gaida gandrīz 1000 bērnu.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aicinātu iedzīvotājus kļūt par šo bērnu vienīgo cerību uz ģimeni un pilnvērtīgu bērnību, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāk kampaņu “Rindā uz ģimeni”. Ar simbolisku vides objektu – tukšu krēslu rindu – tiek pieteikta kampaņa Bauskā.
Sabiedrība ir pieradusi gaidīt rindā – pie ārsta, pašvaldībā, veikalā, uz bērnudārzu vai kādu citu pakalpojumu. Taču ir bērni, kuri gaida nevis pakalpojumu, bet ģimeni, stabilitāti un cilvēkus, kuriem uzticēties un būt vajadzīgiem. Ikdienā pazīstamā rindas pieredze tiek pārvērsta neērtā patiesībā: kamēr pieaugušajiem gaidīšana parasti ir īslaicīga, bērniem tā var maksāt bērnību. Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību, aizbildņu un audžuģimeņu tēma tiek aktualizēta Latvijas reģionos. Latvijā 5160 bērnu atrodas ārpusģimeņu aprūpē aizbildnībā un audžuģimenēs, taču teju 1000 bērnu gaida rindā uz ģimeni – aprūpes un krīzes centros.
“Latvijā joprojām ir bērni, kuri gaida nevis kādu pakalpojumu, bet cilvēkus, kuri viņiem kļūs par ģimeni. Vienlaikus redzam satraucošu tendenci – audžuģimeņu skaits samazinās, bet bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē pieaug. Tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai ir jāmeklē risinājumi un jāuzrunā cilvēki, kuri līdz šim varbūt nav iedomājušies sevi kā aizbildņus, adoptētājus vai audžuvecākus. Ar kampaņu “Rindā uz ģimeni” vēlamies parādīt, ka
aiz katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu, vajadzībām un ļoti vienkāršu vēlmi – justies piederīgam un būt kādam svarīgs. Dažkārt bērna dzīvē izšķirošs var būt viens pieaugušais, kurš ir gatavs atvērt savas mājas un savu sirdi,”
uzsver Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ik gadu Latvijā ir bērni, kuri dažādu apstākļu dēļ tiek šķirti no savas bioloģiskās ģimenes un nonāk ārpusģimenes aprūpē. Daļai bērnu izdodas salīdzinoši ātri nonākt ģimeniskā vidē, bet citi audžuģimeni vai citu piemērotu risinājumu gaida ilgstoši. Šobrīd Latvijā ir vien 6541 audžuģimenes, kurām ir piešķirts statuss un ir jau ievietoti vairāk nekā 1300 bērni, taču teju 1000 bērni joprojām gaida rindā uz ģimeni. Tajā pat laikā audžuģimeņu skaits ik gadu samazinās.
Bauskas novada pašvaldības domes pārstāve Linda Abu Meri uzsver: “Tie brīži, kad saņemam zvanus no sociālā dienesta vai bāriņtiesas par bērnu, kuram steidzami nepieciešama droša vieta, kur palikt, ir emocionāli ļoti smagi. Neviens no mums īsti nevar iedomāties, ko tajā brīdī piedzīvo pats bērns, kura līdzšinējā pasaule ir sabrukusi. Tieši tad audžuģimenes, kas ir gatavas pasniegt roku, apskaut un uzņemties atbildību, paveic nenovērtējamu darbu, dodot bērnam iespēju augt ģimeniskā vidē. Diemžēl Latvijā bērnu, kuriem nepieciešama ģimene, ir vairāk nekā audžuģimeņu, kas ir gatavas viņus uzņemt. Ceru, ka kampaņa “Rindā uz ģimeni” iedrošinās vairāk cilvēku spert šo nozīmīgo soli un kļūt par audžuģimeni.”
Vides objekts “Rindā uz ģimeni” līdz novembrim tiks izvietots dažādos Latvijas reģionos kopā ar aicinājumu līdzcilvēkiem uzzināt vairāk par ārpusģimenes aprūpes iespējām un veidiem, kā sniegt atbalstu ģimenēm un nevalstiskajām organizācijām, kas rūpējas par bērniem, kuru vecāki nespēj par viņiem parūpēties.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vairāk informācijas par iespēju kļūt par audžuģimeni un iespēja aizpildīt izvērtēšanas testu pieejama šeit: rindauzgimeni.lv.