Vēsturisks brīdis: par ASV skaistumkaralieni pirmo reizi kronēta precēta māte
Par “Miss Amerika 2026” uzvarētāju kronēta 31 gadu vecā Virdžīnijas pārstāve Džastisa Kellija, kura kļuvusi par pirmo precēto sievieti un māti, kas oficiāli ieguvusi šo titulu.
Par kroni sacentās visu 50 ASV štatu un Kolumbijas apgabala pārstāves.
Kellijai kroni pasniedza iepriekšējā gada uzvarētāja Odrija Ekerta. Viņas uzvara kļuva iespējama pēc 2023. gadā ieviestajām konkursa noteikumu izmaiņām, ar kurām tika atcelts dalībnieču vecuma ierobežojums un konkursā atļauts piedalīties arī mātēm.
Tiesa, līdzīgs gadījums “Miss Amerika” vēsturē jau reiz izraisīja skandālu. 1957. gadā par uzvarētāju tika kronēta Mērija Leona Geidža, taču titulu viņai vēlāk atņēma, kad atklājās, ka sieviete ir precējusies un audzina divus dēlus. Tolaik konkursa noteikumi to nepieļāva.
Par pirmo vicečempioni šogad kļuva Dienvidkarolīnas pārstāve, bet otro vicečempiones vietu ieguva Elizabete Voita no Pensilvānijas. Aiovas pārstāve Medlina Eriksone ierindojās ceturtajā vietā, savukārt Jūtas pārstāve Aleizija Kristofera noslēdza labāko piecinieku.
Jaunā skaistumkaraliene saņems balvu komplektu vairāk nekā 685 000 ASV dolāru vērtībā. Tajā ietilpst 150 000 dolāru alga, automašīna “Range Rover”, iespēja gadu dzīvot luksusa apartamentos Maiami, atpūtas piedāvājumi un 30 000 dolāru vērta garderobe dalībai konkursā “Miss Universe”.