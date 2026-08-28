“Liekas mazliet par traku”: trīs bērnu mamma sarēķina, ka 1. septembra ziediem vajadzēs vismaz 50 eiro
Tuvojoties 1. septembrim, sociālajos tīklos izvērtusies plaša diskusija par ziedu dāvināšanu skolotājiem un bērnudārzu darbiniekiem. Kāda trīs bērnu mamma aprēķinājusi, ka viņai būtu nepieciešami deviņi pušķi, kas kopumā izmaksātu vismaz 50 eiro. Citi vecāki steiguši ieteikt lētākas un praktiskākas alternatīvas, bet diskusijā iesaistījušies arī pedagogi.
“Šogad nu jau būs trīs bērni, kas ies uz dārziņu. Katram bērnam ir divas audzinātājas un auklīte. Protams, ka visi nes ziedus pirmajā dienā, taču tagad jau liekas par traku,” Facebook grupā “Atsaucīgo māmiņu forums” raksta sieviete.
Viņa norāda, ka pat vienkāršs pušķītis maksā no pieciem līdz septiņiem eiro, bet katram bērnam būtu nepieciešami trīs. “Tie būtu vismaz 50 eiro puķēs, ja ne vairāk. Liekas mazliet par traku. Vai ir kādas foršas alternatīvas, ko varētu aiznest? Arī stiept tos deviņus pušķus liekas pārspīlēti. Visi vienā dārziņā — tad sanāk vesels klēpis ar puķēm,” viņa turpina.
Visbiežāk komentāros ieteikts atteikties no pušķiem un katrai audzinātājai vai auklītei uzdāvināt tikai vienu gladiolu, saulespuķi vai rozi. Vairākas māmiņas atgādina, ka ziedus iespējams noplūkt arī savā vai radinieku dārzā. “Pilnīgi pietiek ar vienu ziedkātu. Skolotāja pati nav laimīga, kad viņai ir 20 pušķi. Zinu, ko runāju,” raksta kāda diskusijas dalībniece.
Citas māmiņas iesaka vienu lielāku pušķi sadalīt vairākās daļās vai nopirkt vienu kopīgu dāvanu visai grupiņas komandai. Starp ierosinājumiem ir kafija, tēja, medus burciņas, šokolāde, konfektes, rieksti un žāvēti augļi. Dažas ģimenes ziedu vietā iepriekš nesušas pat torti.
“Vienu gadu nesām nevis puķes, bet “Raffaello” kastītes. Lai pārmaiņas pēc ir kas garšīgs pie kafijas, kamēr skatās uz saviem ziedu klēpjiem. Audzinātājas bija ļoti priecīgas,” pieredzē dalās kāda mamma.
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Arī komentētāja, kura norāda, ka pati ir skolotāja, atzīst, ka labprātāk saņemtu kādu našķi. “Esmu skolotāja un priecājos, ja atnes šokolādes tāfelīti vai kādu konfekti, nevis puķes. Godīgi sakot, tās ir šausmas — pēc tam tikt galā ar to milzīgo kaudzi,” viņa raksta.
Kā alternatīvas minētas arī puķes podiņā, nelielas svecītes, ziepju ziedi, bērnu pašu gatavotas papīra puķes un magnētiņi. Savukārt kāda foruma dalībniece ierosina ziedu uzdāvināt nedēļu vēlāk, kad 1. septembrī saņemtie pušķi jau būs novītuši.
Tomēr viedokļi dalās. Daļa vecāku nesaprot, kāpēc bērnudārza darbiniekiem 1. septembrī vispār būtu kaut kas jānes, bet citi uzskata, ka atteikties no ziedu dāvināšanas nevajadzētu. Izskanējis arī viedoklis, ka 50 eiro par deviņiem pušķiem neesot pārmērīga summa.
“Man arī ir trīs bērni. Divi bērnudārznieki un viens skolēns, un visi nesīs ziedus. Neesmu ne brīdi iedomājusies, ka varētu nenest,” raksta kāda mamma.