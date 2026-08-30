6 lietas, ko līdz septembrim vēl ir vērts izdarīt
Augusts pamazām tuvojas beigām. Dienas vēl ir vasarīgas, taču vakari kļūst vēsāki, un pavisam drīz ierastais vasaras ritms nomainīsies ar skolu, darbu, agrākiem rītiem un rudens darbiem.
Pirms tas notiek, ir dažas lietas, kuras vērts izdarīt tieši tagad.
1. Pārskati skapi un atbrīvojies no tā, ko vairs nevalkāsi
Vasaras beigas ir labs brīdis, lai ātri pārskatītu drēbju skapi. Kamēr vēl atceries, ko šovasar patiešām valkāji, būs vieglāk saprast, kas ir lieks. Drēbes, kas ir kļuvušas par mazu, vairs nepatīk vai šovasar netika uzvilktas nevienu reizi, nav obligāti jāglabā līdz nākamajai vasarai. Tās var atdot, ziedot vai pārdot. Savukārt vasaras apģērbu, ko vēlies saglabāt, pirms nolikšanas skapī vēlams izmazgāt un pilnībā izžāvēt.
2. Sakārto balkonu, terasi vai dārzu
Augustā vēl var šķist, ka vasara turpināsies mūžīgi, taču dārzā jau pamazām jūtama sezonas maiņa.
Ir īstais laiks novākt to, kas vairs nedod ražu, pārstādīt vai apgriezt augus, iztīrīt puķu podus un sakārtot dārza instrumentus. Ja uz balkona vai terases ir lietas, kas rudenī nebūs vajadzīgas, labāk tās neatstāt līdz pirmajam aukstumam. Turklāt pēc dažām nedēļām daudz patīkamāk būs baudīt sakārtotu āra telpu, nevis mēģināt visu izdarīt lietū.
3. Pārbaudi automašīnu pirms rudens
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Rudens atnāk ne tikai ar vēsāku laiku, bet arī ar lietu, tumsu un slidenākiem ceļiem. Tāpēc vasaras beigas ir labs brīdis, lai pārliecinātos, ka automašīna tam ir gatava. Pārbaudi logu slotiņas, riepu stāvokli un spiedienu, apgaismojumu un šķidrumu līmeni. Ja kāds remonts vai apkope jau kādu laiku atlikta, labāk to izdarīt tagad, nevis gaidīt brīdi, kad problēma kļūs steidzama.
4. Izmazgā un iztīri vasaras lietas
Ir vesela virkne priekšmetu, kurus vasarā izmantojam gandrīz katru nedēļu, bet par to tīrīšanu mēdzam aizmirst. Pludmales somas, piknika segas, sporta somas, bērnu āra rotaļlietas, termokrūzes un dažādi vasaras piederumi sezonas laikā uzkrāj smiltis, putekļus un citus netīrumus. Pirms vasaras lietu nolikšanas uz ilgāku laiku ir vērts tās iztīrīt. Nākamajā gadā būs daudz patīkamāk tās izņemt no skapja jau tīras un gatavas lietošanai.
5. Pārbaudi, kas nepieciešams bērniem rudenī
Ja mājās ir bērni, septembris parasti pienāk īpaši ātri. Tāpēc ir vērts vēl augustā pārskatīt bērnu drēbes un apavus. Paskaties, kas vēl der, kas jau kļuvis par mazu un kas būs nepieciešams vēsākam laikam. Īpaši vērts pārbaudīt apavus – bērnu pēdas aug ātri, un tas, kas pavasarī derēja, rudenī var izrādīties par mazu. Šādu pārbaudi labāk veikt pirms sezonas sākuma, nevis pirmajā septembra nedēļā, kad vienlaikus visiem nepieciešamas jakas, botas, lietusmēteļi un citi rudens piederumi.
6. Ieplāno vēl vienu īstu vasaras dienu
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Un visbeidzot – nepadari augusta beigas tikai par gatavošanos rudenim. Atrodi vienu dienu, kuru apzināti nepiepildi ar darbiem. Aizej uz pludmali, sarīko pikniku, aizbrauc nelielā izbraucienā, paēd vakariņas ārā vai vienkārši pavadi vakaru laukā, kamēr vēl ilgi nav jāvelk jaka. Septembrī vasara kalendārā vēl būs, taču sajūta būs cita. Tāpēc pirms rudens skrējiena ir vērts sev atstāt vismaz vienu dienu, kurā nekas nav jāpagūst.