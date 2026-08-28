Kā sagatavot bērnu skolai tagad, kad viss kļūst dārgāks?
Jaunais mācību gads parasti nāk ar papildu izdevumiem – jāiegādājas gan mācību piederumi un apģērbs, gan apavi un citas ikdienai nepieciešamas lietas. Taču, rīkojoties gudri, var izvairīties no steigas un pārmērīgas finansiālās slodzes.
Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati – šā gada jūnijā, salīdzinot ar 2025. gada jūniju, patēriņa cenas Latvijā pieaugušas par 3,4 %, tāpēc savlaicīga skolas izdevumu plānošana ģimenēm kļuvusi vēl svarīgāka.
"Bigbank" Latvijas filiāles eksperti apkopojuši ieteikumus, kas palīdzēs salikt izdevumus "pa plauktiņiem" un saprast, kuri no tiem patiešām vajadzīgi, bet kurus, iespējams, šogad var izlaist.
1. Apzini visus gaidāmos izdevumus
Vispirms jāsaprot, kas nepieciešams. Tēriņus sadali kategorijās, piemēram: mācību piederumi (burtnīcas, rakstāmpiederumi), apģērbs un apavi (gan ikdienai, gan sportam), ikdienai skolā nepieciešamais (ūdens pudele, pusdienu kārba), darbavietas iekārtojums mājās (jauns rakstāmgalds, krēsls, galda lampa, dators), kā arī regulārie izdevumi mācību gada laikā (skolas pusdienas, transports, pulciņi, ekskursijas).
Katrai kategorijai nosaki aptuveno summu, ko vari atvēlēt. Piemēram, 40 eiro mācību piederumiem, 100 eiro apģērbam un apaviem.
Lielākā daļa vienreizējo pirkumu jāveic jau pirms mācību gada sākuma, taču regulārie izdevumi ģimenes budžetu ietekmēs visa gada garumā. Tāpēc arī tie jāņem vērā un savlaicīgi jāiekļauj ikmēneša izdevumu plānā.
2. Nosaki budžetu
Šim padomam jau šogad mazliet par vēlu, taču turpmāk centies iekrāt jau laikus. Atceries, ka summai nav jābūt lielai – svarīgākā ir regularitāte.
Piemēram, ja bērna sagatavošanai skolai paredzēts tērēt 200 eiro, šo summu var sadalīt ilgākā laika posmā, nevis visus pirkumus veikt uzreiz.
3. Pērc pārdomāti
Pirms došanās uz veikalu pārbaudi, kas jau ir mājās. Iespējams, nav izmantotas visas iepriekšējā gada burtnīcas un rakstāmpiederumi, bet mugursoma, sporta apģērbs vai citi piederumi joprojām ir labā stāvoklī.
Izveido konkrētu iepirkumu sarakstu un izvirzi prioritātes. Vispirms iegādājies to, kas nepieciešams pirmajās skolas dienās, bet mazāk steidzamus pirkumus atstāj vēlākam laikam. Piemēram, apģērbu visam mācību gadam nav nepieciešams nopirkt jau augustā.
Vērts apskatīt arī lietoto preču piedāvājumu, piemēram, "Andele Mandele", "Vinted", "Facebook Marketplace" vai ss.lv. Pērkot lietotas mēbeles, pārbaudi to izmēru un stāvokli, kā arī ņem vērā piegādes izmaksas.
4. Iekārto ērtu un ergonomisku mācību vietu
Bērni aug ātri, tāpēc pārbaudi, vai esošo galdu un krēslu nav iespējams pielāgot. Sēžot pie galda, pēdām jābalstās uz grīdas vai kāju paliktņa, bet ceļgaliem, gurniem un elkoņiem jāveido aptuveni 90 grādu leņķis. Krēsla atzveltnei jāatbalsta mugura, bet pleciem jābūt atslābinātiem. Starp sēdekļa malu un ceļgalu aizmuguri jābūt dažu centimetru atstarpei, lai netraucētu asinsriti.
Datora ekrāna augšējai malai jāatrodas aptuveni acu līmenī, bet monitoram – 50 līdz 70 centimetru attālumā no acīm. Darba vietu vēlams novietot sāniski pret logu, savukārt galda lampu labročiem – kreisajā, bet kreiļiem – labajā pusē.
Dažkārt pietiek noregulēt krēsla augstumu, lampu vai monitora statīvu. Ja nepieciešamas jaunas mēbeles, vēlams izvēlēties regulējamu galdu un krēslu, ko varēs pielāgot bērna augumam arī turpmāk.
5. Iesaisti bērnu budžeta plānošanā
Gatavošanās skolai ir laba iespēja bērnam praktiski mācīt par naudas vērtību un prioritātēm. Nepieciešamo pirkumu sarakstu veidojiet kopā un pārrunājiet, kuri pirkumi un kāpēc ir patiešām nepieciešami un kuri vairāk balstās vēlmēs.
Bērnam var noteikt konkrētu budžetu, piemēram, penāļa vai mugursomas izvēlei. Ja izvēlētais modelis maksā vairāk, pārrunājiet, no kā cita būtu jāatsakās vai cik ilgi cenu starpība būtu jākrāj.
Galu galā veiksmīgam skolas sākumam nav nepieciešams visu iegādāties no jauna. Svarīgākais ir noteikt prioritātes, ņemt vērā reālās ģimenes iespējas un gatavoties laikus.