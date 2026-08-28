Gari mati pēc 40, šampūna maiņa un matu mazgāšana – latviešu friziere šķetina populārus mītus
Foto: no privātā arhīva
Friziere Dace Linde
Skaistums

Gari mati pēc 40, šampūna maiņa un matu mazgāšana - latviešu friziere šķetina populārus mītus

Ance Kokoreviča

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Matu kopšana bieži apaugusi ar dažādiem mītiem – sākot no matu mazgāšanas biežuma līdz uzskatiem par sirmiem matiem un fēna lietošanu. Friziere Dace Linde skaidro, kuri populārie padomi par matu veselību ir patiesi un kuri – tikai gadiem iesakņojušies maldi.

Gari mati pēc 40, šampūna maiņa un matu mazgāšana ...

Matu kopšanas pasaulē padomu netrūkst. Vieni zvēr, ka mati jāmazgā pēc iespējas retāk, citi tic, ka bieža galu griešana paātrina augšanu, vēl kāds baidās no žāvēšanas ar fēnu vai pirmā sirmā mata. Sociālo tīklu skaistuma guru un draudzeņu pieredzes radījušas veselu noteikumu pasauli, kurā ir viegli apjukt. Kopā ar frizieri šķetinām, kas no tā visa ir taisnība, bet kas – tikai sen iesakņojies mīts.

Konsultē Dace Linde, friziere, koloriste, DuoLab studio. Instagram: @dace_linde

Lasi tālāk un uzzini - kādi tie ir!

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