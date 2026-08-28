Friziere Dace Linde
Skaistums
Šodien 05:27
Gari mati pēc 40, šampūna maiņa un matu mazgāšana - latviešu friziere šķetina populārus mītus
Matu kopšana bieži apaugusi ar dažādiem mītiem – sākot no matu mazgāšanas biežuma līdz uzskatiem par sirmiem matiem un fēna lietošanu. Friziere Dace Linde skaidro, kuri populārie padomi par matu veselību ir patiesi un kuri – tikai gadiem iesakņojušies maldi.
Matu kopšanas pasaulē padomu netrūkst. Vieni zvēr, ka mati jāmazgā pēc iespējas retāk, citi tic, ka bieža galu griešana paātrina augšanu, vēl kāds baidās no žāvēšanas ar fēnu vai pirmā sirmā mata. Sociālo tīklu skaistuma guru un draudzeņu pieredzes radījušas veselu noteikumu pasauli, kurā ir viegli apjukt. Kopā ar frizieri šķetinām, kas no tā visa ir taisnība, bet kas – tikai sen iesakņojies mīts.