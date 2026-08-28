Seniors un digitālie pakalpojumi. Ilze: "Reizēm šķiet, ka trīsgadīgā mazmeita no tehnoloģijām saprot vairāk nekā es”
Pakalpojumu digitalizācijas mērķis ir padarīt iedzīvotāju ikdienu vienkāršāku – izvairīties no garām rindām, mazināt papīra dokumentu apriti un nodrošināt iespēju formalitātes nokārtot, neizejot no mājām. Tomēr tā īsti nenotiek, jo liela daļa Latvijas senioru ar internetu ir uz jūs. Tādēļ rodas būtisks jautājums – vai digitalizācija patiešām samazina birokrātiju?
Brigitas pieredze: internets – pilnīgs svešinieks
“Internetu negribu apgūt. Manam mūžam pietiks mācīties, jo līdz šim neko no tā neesmu sapratusi,” saka 80 gadu vecā Brigita no Rīgas. Seniore pensiju saņem kontā, bet viņai nepatīk norēķināties ar bankas karti, tāpēc meita katru mēnesi izņem pensiju un skaidro naudu atdod Brigitai. Veikalā seniore vienmēr dodas pie pārdevējām, nevis uz pašapkalpošanās kasi, jo esot bail kaut ko nepareizi izdarīt. Vēl pirms gada komunālo pakalpojumu, elektrības un telefona ikmēneša rēķinus viņa arī apmaksāja vietējā lielveikala kasē. “Tagad vairs ne, jo baidos, kaut ko pazaudēt. Dodu meitai skaidru naudu, lai viņa apmaksā visus rēķinus.” Tos Brigita saņem pa pastu, un meitai ir uzticēts izņemt rēķinus no pastkastītes.
“Internets un digitālie pakalpojumi nav domāti mums, veciem cilvēkiem. Agrāk visur bija cilvēks – varēji aiziet, samaksāt, parunāt. Bet kas šodien? Kamēr vēl strādā mans telefons, tikmēr jaunu nepērku. Ceru, ka manam mūžam pietiks,” saka Brigita, rādot uz savu podziņtālruni. Tajā viņa māk atrast īsziņas, piezvanīt draudzenēm un ģimenes locekļiem un atbildēt uz ienākošajiem zvaniem. Seniore stāsta – kāda viņas draudzene gan pirms pāris gadiem sākusi mācīties moderno telefonu, bet gājis grūti un mazdēls nemitīgi braucis un rādījis, kā pareizi rīkoties. Brigita priecājas, ka viņai turas laba veselība. “Paldies Dievam. Pie ārstiem neeju, ar visu pati tieku galā. Kalciju un D vitamīnu gan aptiekā regulāri nopērku.”
Ilzes pieredze: bez atbalsta neiztikt
Seniore Ilze Galeja dzīvo Olaines novadā, patālu no pilsētas kņadas un iestādēm. Savulaik, kad dzīve ritēja Gulbenes pusē, viņa izmantoja iespēju piedalīties trīs dienu apmācībās datorprasmju attīstīšanai senioriem. Tomēr Ilzei digitālajā vidē joprojām daudz kas šķiet pārāk sarežģīts un dažbrīd pat biedējošs.
Uz priekšu soli pa solim
Ilze pilnībā pārzina savas naudas lietas. “Pensija man nāk kontā, tāpēc internetbanka nav sveša. Pati maksāju rēķinus.” Arī lietotni Whatsapp viņa izmanto bez satraukuma – tajā komunicē, pārsūta pašas fotografētos ikdienas mirkļus draugiem un tuviniekiem. “Tajā es daudz ko pati varu izdarīt. Viedtālrunis man jau ir kādu laiku – tad vēl vīrs Dzintars bija dzīvs. Viņš bija tas, kurš ģimenē pārzināja tehnoloģijas līdz pēdējam sīkumam. Bildēja, fotogrāfijas apstrādāja. Internetā mācēja atrast visu, ko vajadzēja. Es toreiz pratu tikai rēķinus apmaksāt, citu neko.” Kad internetā nepieciešams kaut ko izlasīt ar lielākiem burtiem, Ilzei lieti noder planšete. Nesen seniore iemācījusies arī saslēgties videozvanā, jo tā jauki varot parunāt.
Vislielākās grūtības Ilzei ir, kad vajag atrast konkrētu informāciju. Pirms kāda laika meklējusi telefona numuru, lai pieteiktos uz medicīniskajiem izmeklējumiem. “Nezināju, kur to numuru atrast, kur tas parādās. Nav tas internets īsti manējais. Tāpēc gaidīju savus bērnus, un viņi man palīdzēja. Reizēm šķiet, ka mana trīsgadīgā mazmeitiņa no modernajām tehnoloģijām saprot vairāk nekā es.”
Līdzīgi kā daudzus citus seniorus, arī Ilzi no patstāvīgas darbošanās datorā, planšetē vai viedtālrunī attur satraukums kaut ko sabojāt vai nonākt strupceļā. “Baidos, ka atkal kaut kur ieklikšķināšu un tad nemācēšu tikt atpakaļ vai uz priekšu. Brīžiem šķiet, ka man nav ķēriena uz datoru. Tāpēc tā vietā, lai pati darbotos, pagaidu, līdz kāds gudrais cilvēks no ģimenes atbrauc mājās un man palīdz.”
Reiz Ilzes televizorā parādījies kaut kas nesaprotams. Viņa nav mācējusi to nodzēst un tikt atpakaļ uz programmu, tāpēc nolēmusi zvanīt kaimiņienei Dinai un lūgt palīdzību. Kaimiņiene teikusi, lai Ilze nofotografē televizoru un aizsūta bildi. “Tā arī darīju. Dina pa telefonu izstāstīja, kā jārīkojas, un man izdevās. Televizors atkal darbojās.”
Ilze ļoti novērtē, ka viņai ir cilvēki, kam šādu palīdzību var pajautāt. Senioriem, kuriem tādu palīgu nav, esot jādodas uz bibliotēku – tur vienmēr palīdzot un izskaidrojot, kā sakārtot ar tehnoloģijām, internetu un digitālajiem pakalpojumiem saistītos jautājumus. “Es noteikti nejūtos slikti, ja man ir jāprasa palīdzība par datoru vai telefonu, es taču arī esmu cilvēkiem palīdzējusi dažādos jautājumos.”
Izaicinājumi digitālajā veselības aprūpē
Vislielāko spiedienu Ilze izjūt veselības aprūpē, kur viss pāriet uz digitālo vidi. “Aizeju pie ārsta, viņš man saka – tagad viss būs pieejams tikai digitāli. Nekas nav uz rokām papīra formātā. Pirms laika biju saslimusi ar plaušu karsoni, bija jāiet nodot analīzes. Rezultāti bija pieejami tikai digitāli. Prasīju mājiniekiem, lai viņi palīdz tikt tiem klāt. Viņi teica, ka nepieciešams kaut kāds kods. Bet kas tas par kodu? Neko par tādu nezināju!”
Ilze secina, ka pie jaunās sistēmas būs jāpierod. Arī pie ārsta pierakstīties jāmācās no jauna – jāpiezvana uz reģistratūru, jānosauc savi personas dati, tad visi norīkojumi parādoties ārstu digitālajā sistēmā. “Tieši tā es tagad mācos kārtot savas lietas – piezvanu, brītiņu pagaidu, nosaucu visu informāciju, ko man prasa, un sagaidu, kad mani pieraksta.”
Apburtais loks, no kura pašam neizkļūt
Eiropas Komisijas 2025. gada ziņojumā norādīts – 75 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka publisko un privāto pakalpojumu digitalizācija atvieglo ikdienu. Vienlaikus ziņojumā secināts, ka senioriem, kuri digitālās prasmes apguvuši salīdzinoši nesen un tās izmanto reti, šajā jomā klājas grūti.
Lai apskatītu analīžu rezultātus, pārbaudītu e-receptes, nosūtītu iesniegumu valsts iestādei, pieteiktos atsevišķiem pakalpojumiem, vispirms nepieciešams autorizēties vajadzīgajā mājaslapā ar drošu elektroniskās identifikācijas līdzekli – Smart-ID, e-Parakstu, e-ID karti vai internetbanku. Tas nozīmē, ka senioram vispirms pie šāda pakalpojuma ir jātiek, tas jāapgūst pietiekami labi, lai ar to varētu brīvi rīkoties, un tikai tad viņam būs pieejams digitālais pakalpojums. Ja viņam nav elektroniskā identifikācijas līdzekļa, pieeja vajadzīgajai informācijai attālināti ir liegta. Tā nav pieejama arī tad, ja senioram nav viedtālruņa, planšetes vai datora ar interneta pieslēgumu. Šajā gadījumā ir trīs iespējas: uzticēties tuvākajiem un lūgt palīdzību, doties uz bibliotēku un aicināt palīgā bibliotekāru vai arī apmeklēt valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru.
Protams, ir iespēja arī likt kabatā pasi un doties uz nepieciešamo iestādi pašam. Mūsdienās gan saņemt pakalpojumu klātienē nav nemaz tik vienkārši – bieži vien vispirms iepriekš ir jāpiezvana un jārezervē konkrēts laiks, bet telefona numurs ir pieejams tikai internetā, vai arī pierakstīšanās notiek mājaslapā. Būtībā nonāc gluži vai apburtajā lokā, no kura pats saviem spēkiem izkļūt nevari.
Arvien nopietnākas kļūst arī drošības prasības. Tas, protams, ir saprotami, taču praksē nozīmē, ka cilvēkiem atkal nāksies apgūt kaut ko jaunu. Senioriem, kuri tehnoloģijas lieto tikai atsevišķām ikdienas vajadzībām, tas var radīt nedrošību, īpaši gadījumos, kad nav skaidrs, kā rīkoties, ja autorizācija neizdodas vai ekrānā parādās paziņojums par kļūdu. Un tā atkal un atkal…
Seniors, starpnieks, rezultāts
Tiesa, ir oficiāls risinājums šādām situācijām – persona var pilnvarot citu cilvēku rīkoties viņa vietā. Tad jānokārto pilnvara, un tas ir maksas pakalpojums.
Pēc palīdzības var vērsties arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas sākotnēji veidoti, lai iedzīvotāji vienuviet var saņemt dažādu valsts iestāžu pakalpojumus. Laika gaitā šo centru funkcijas būtiski paplašinājušās – arvien biežāk darbinieki palīdz tieši senioriem orientēties digitālajā vidē, sagatavot elektroniskus iesniegumus, izmantot valsts e-pakalpojumus, pieteikties pie ārstiem un saņemt vēl citus pakalpojumus.
Līdzīga loma mūsdienās ir arī publiskajām bibliotēkām – tās sen vairs nav tikai grāmatu izsniegšanas vietas. Daudzviet bibliotekāri palīdz izmantot datorus, pieslēgties valsts portāliem, izdrukāt dokumentus un orientēties elektroniskajos pakalpojumos. Pagastos un mazpilsētās bibliotēkas nereti kļuvušas par pirmo vietu, kur seniori vēršas pēc palīdzības digitālajos jautājumos.
No birokrātijas mazināšanas viedokļa tas rada būtisku jautājumu – ja pakalpojumu izmantošanai regulāri nepieciešama starpnieka palīdzība, vai digitalizācija tiešām atvieglo senioru ikdienu? Un ko var darīt, lai tā būtu? Digitalizācijas galvenais mērķis taču ir samazināt birokrātiju, nevis radīt jaunus šķēršļus.
Mācīties un lūgt palīdzību
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Digitālās iesaistes un prasmju nodaļas projekta aktivitāšu koordinatore Arita Vīziņa stāsta, ka jūnija izskaņā beidzās VARAM projekts Sabiedrības digitālo prasmju attīstība, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs no 16 gadu vecuma varēja bez maksas apgūt digitālās prasmes. Projektā tā norises laikā – pusotra gada garumā – visās Latvijas pašvaldībās īpaši aktīvi iesaistījās tieši seniori. “Kopumā mācībās piedalījās nedaudz vairāk kā 16,5 tūkstoši dalībnieku, no tiem 32 % bija vecumā virs 65 gadiem. Vecākajam dalībniekam bija 95 gadi.”
Mācības bija sadalītas trīs līmeņos, un tajās varēja apgūt gan visvienkāršākās iemaņas, piemēram, kā ieslēgt datoru un izveidot e-pastu, gan pilnvērtīgu darbu ar e-parakstu, lai cilvēks digitālajā vidē varētu justies patstāvīgs. Vienam līmenim bija paredzētas astoņas akadēmiskās stundas, ko bieži sadalīja vairākās dienās. Papildus tika apgūtas ikdienā nepieciešamākās lietotnes, piemēram, WhatsApp, internetbanka un citas, kā arī izskaidrots, kā droši lietot Smart-ID, e-parakstu, e-mobile, kas nepieciešami, piesakoties e-veselībai, portālam latvija.gov.lv vai internetbankai.
“Redzējām, cik ļoti cilvēki ir priecīgi par mācībām. Viņiem tā bija iespēja socializēties, uzzināt kaut ko jaunu un papildināt savas zināšanas. Bieži vien mazbērni senioriem sola, ka tad, kad vajadzēs kaut ko datorā parādīt, viņi atnāks un pamācīs, tomēr dzīves aizņemtība apliecina pretējo. Šī bija iespēja apgūt pašiem un uzzināt jaunas lietas,” saka speciāliste. Daudzi seniori izsakot vēlmi mācības turpināt padziļināti, īpaša interese esot par mākslīgo intelektu.
Arita Vīziņa norāda, ka ikviens cilvēks, kuram nepieciešama palīdzība ar digitālajiem pakalpojumiem, var vērsties valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. “Latvijā ir 315 šādu centru. Tur vienmēr ir darbinieks, kurš varēs palīdzēt, ievērojot datu aizsardzības prasības, proti, palīdzība tiek sniegta, tikai saņemot paša iedzīvotāja piekrišanu.” Pēc viņas novērojumiem, seniori visbiežāk pēc palīdzības vēršas, kad nepieciešams samaksāt rēķinus, aizpildīt kādu pieteikumu, iesniegt deklarāciju.
Otrs nozīmīgais atbalsta punkts, īpaši mazpilsētās un pagastos, ir bibliotēkas, kur pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotekāri senioriem palīdz ne tikai izvēlēties grāmatas, bet arī darboties internetā. Vairākās pašvaldībās, piemēram, Kuldīgā, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī, darbojas digitālās inovācijas centri, kuros iespējams apgūt padziļinātas prasmes, tostarp darbu ar dažādām datorprogrammām un arī mākslīgo intelektu. Pirms došanās uz bibliotēku vai klientu apkalpošanas centru Arita Vīziņa iesaka noskaidrot pieejamo palīdzību, piezvanot uz pašvaldību vai bibliotēku, un ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, kā arī savu viedierīci, jo tā var būt nepieciešama.
Aizvadītā gada laikā Arita Vīziņa tikusies ar senioru skolu un Senioru federācijas pārstāvjiem, un visur bijušas jūtamas lielas bažas par to, ka viss pāriet uz digitālo vidi. Tomēr, pēc viņas pieredzes, tieši šī izpratne kļūst par dzinuli mācīties tālāk. “Labi, ja senioru biedrībās ir kāds aktīvists, kas pamudina pārējos mācīties, atgādina par svarīgajiem drošības jautājumiem. Jābūt arī gataviem iegūtās zināšanas nostiprināt, atkārtojot savulaik apgūto. Galvenā ir vēlme iet līdzi laikam, bet arī nebaidīties lūgt palīdzību, kad tas ir nepieciešams.”
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