Draugi lūdz ziedot Klāsa Vāveres atraitnes Elitas atbalstam
Pēc erudītā mūzikas žurnālista Klāsa Vāveres (1964-2026) traģiskās nāves Meksikā viņa sievai Elitai līdzās milzīgām sērām šobrīd jādomā arī par nopietniem finansiāliem jautājumiem, tāpēc Vāveru ģimenes draugi ļoti lūdz palīdzību.
Ziedot Elitas Šicas-Vāveres atbalstam var šeit: https://www.gofundme.com/f/please-support-klass-vaveres-widow-elita-vavere-after-her?attribution_id=sl:25e11114-1c14-49ab-9567-2831be07a8aa&lang=en_US&ts=1787692448&
"Mūsu draugs Klāss Vāvere gāja bojā traģiskā negadījumā Meksikā, Sanmigel de Aljendes apkārtnes kanjonos, nošķiroties no savas pārgājiena grupas. Tas notika 2026. gada 31. jūlijā, viņam bija 62 gadi," raksta Vāveru ģimenes draugi Endijs un Doroteja, kuri ziedošanas vietnē GoFundMe.com izveidojuši iniciatīvu un vāc naudu, lai palīdzētu Klāsa sievai.
"Klāss par žurnālistu un radio balsi kļuva Rīgā padomju gados, neskatoties uz propogandas ierobežojumiem, ar mūziku, dzeju, filozofiju un sarunām ienesot cilvēku mājās brīvības sajūtu. Viņš atskaņoja The Beatles, The Rolling Stones un daudzu citu Rietumu mūziķu dziesmas. Katrs raidījums savā ziņā bija mazs pretošanās akts. Klāsa darbs cilvēkiem deva kaut ko, kam ticēt un pie kā turēties.
Pirms desmit gadiem Klāss kopā ar savu sievu Elitu pārcēlās uz Sanmigelu de Aljendi Meksikā, sākot visu no jauna. Viņi iemīlēja Meksiku un vēlējās šeit ne tikai dzīvot, bet patiesi piederēt šai zemei.
Klāss, būdams pilsētnieks, negaidīti kļuva par aizrautīgu pārgājienu cienītāju. Kopā ar saviem draugiem astoņus gadus viņš gandrīz katru nedēļu devās kalnos. Viņš stāstīja, ka šajos kalnos atradis tādu mieru un laimi, kādu iepriekš savā dzīvē nebija izjutis. Tieši tur, vietā, kuru viņš bija tik ļoti iemīļojis, viņa dzīve traģiski aprāvās - Klāss mira, krītot no klints.
Elita tagad ir zaudējusi savu vīru, ar kuru kopā nodzīvoti 28 gadi. Viņš bija viņas dzīvesbiedrs, labākais draugs un cilvēks, ar kuru viņa bija izveidojusi divas dzīves - Latvijā un Meksikā.
Līdzās neizsakāmajām sērām Elitai šobrīd jādomā arī par ļoti nopietniem finansiāliem jautājumiem. Klāsa ienākumi bija būtiska viņu ģimenes iztikas daļa. Viņš strādāja par mūzikas autoru Latvijas Enciklopēdijā. Tas bija ļoti nozīmīgs ieguldījums Latvijas valsts kultūrā un vienlaikus nodrošināja ienākumus abiem. Tagad šie ienākumi ir zuduši, bet papildus sērām Elitai jāsedz arī juridiskie, bēru un ar Klāsa nogādāšanu uz Latviju saistītie izdevumi.
Tāpēc mēs lūdzam palīdzēt Elitai šajā ārkārtīgi smagajā dzīves brīdī.
Mūsu mērķis ir savākt 50 000 ASV dolāru. Šī summa nav paredzēta tikai, lai apmaksātu tuvākā mēneša rēķinus. Mēs vēlamies Elitai dot kaut nelielu finansiālu drošības sajūtu un laiku, lai viņa varētu izsērot savu vīru, sakārtot dzīvi un pamazām domāt par nākotni - dzīvi, kuru viņa nebija izvēlējusies, bet kuru tagad spiesta turpināt viena.
Klāss savas dzīves laikā ļoti daudz deva apkārtējiem - Latvijā ar mūziku, dzeju, grāmatām un savu darbu, bet Meksikā ar savu sirsnību, draudzību un spēju cilvēkiem likt justies īpašiem.
Elita šos 28 gadus bija viņa dzīves svarīgākā daļa. Tagad ir mūsu kārta būt līdzās viņai tā, kā Klāss tik daudziem bija līdzās savas dzīves laikā.
Jebkurš ziedojums, neatkarīgi no tā lieluma, būs nozīmīgs. Tikpat svarīga ir arī šī aicinājuma padalīšana ar citiem.
Paldies ikvienam, kurš izlasīja Klāsa stāstu un ir gatavs palīdzēt Elitai šajā neiedomājami smagajā laikā.
100% no saziedotajiem līdzekļiem tiks pārskaitīti tieši Elitas Vāveres kontā.
Andy and Dorothy"
Ziedot Elitas Šicas-Vāveres atbalstam var šeit: https://www.gofundme.com/f/please-support-klass-vaveres-widow-elita-vavere-after-her?attribution_id=sl:25e11114-1c14-49ab-9567-2831be07a8aa&lang=en_US&ts=1787692448&