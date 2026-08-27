Likums brīvdienu 1. septembrī neparedz! Kā vecāki tomēr var tikt pie brīvas Zinību dienas likuma ietvaros?
Vecākiem jaunais mācību gads ir papildu rūpes un izdevumi, un viņiem šajā īpašajā dienā gribas būt kopā ar savu skolēnu, jo sevišķi tad, ja bērns sāk skolas gaitas. Likums strādājošajiem vecākiem neparedz brīvu mācību gada pirmo dienu. Līdz ar to šiem darbiniekiem jāizmanto kādas citas likumā noteiktās tiesības uz brīvdienu.
Papildatvaļinājums kā diena, kad būt kopā ar bērnu, mācību gadu iesākot
Gads jau ir otrajā pusē, bet, iespējams, daži vecāki vēl nav izmantojuši papildatvaļinājumu, kas paredzēts Darba likuma 151. pantā:
- darbiniekiem, kuru aprūpē ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, – 3 darba dienas;
- darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, – ne mazāk kā 3 darba dienas;
- darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, – ne mazāk par vienu darba dienu.
Papildatvaļinājuma diena vai dienas ir apmaksātas tāpat kā ikgadējais atvaļinājums. Darba koplīgumā vai darba līgumā var būt noteikti arī citi gadījumi (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u. c.), kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
Likums nosaka arī to, ka ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums par kārtējo gadu jāizmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
Papildatvaļinājuma dienu vai dienas apmaksā saskaņā ar Darba likuma 75. pantu: par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai apmaksātā papildatvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.
Tiesības uz papildatvaļinājumu ir abiem vecākiem. Nav būtiski, vai bērns dzīvo pie viena vecāka vai ar abiem vecākiem kopā, jo papildatvaļinājuma diena nav saistāma ar kopīgi vai šķirti īstenotām bērna aprūpes tiesībām.
Zini un izmanto savas tiesības uz atvaļinājumu un papildatvaļinājumu!
Lai izmantotu pirmo skolas dienu kā papildatvaļinājuma dienu, darbiniekam darbavietā ir jāiesniedz iesniegums, uzrādot apliecinājumu par bērna esamību un vecāka statusu (bērna dzimšanas apliecība, ieraksts par bērnu vecāka pasē).
Atlīdzības likumā – mazāko klašu bērnu vecākiem apmaksāta brīvdiena
Valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuriem atlīdzību un citus ar to saistītos jautājumus regulē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, piemēro Atlīdzības likumā paredzēto.
Atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus. Tā var būt arī viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē.
Darba likumā (151. pantā) paredzētās tiesības uz papildatvaļinājumu vecākiem ar bērniem ir saistošas arī valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem.
Ja atbilstoši Atlīdzības likumam ir rasta iespēja apmaksāt vienu brīvdienu pirmajā skolas dienā, tad šiem vecākiem tiesības uz Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu par bērniem nezūd. To var izmantot jebkurā citā laikā.
Iespēja prasīt bezalgas atvaļinājuma dienu
Iespēja saņemt bezalgas atvaļinājumu ir noteikta Darba likuma 153. pantā, kurā ir uzskaitītas vairākas konkrētas situācijas, kad šādu atvaļinājumu var pieprasīt (piemēram, ja darbinieks kļuvis par adoptētāju, aizbildni vai smagi slima tuvinieka aprūpētāju). Tāpat likums paredz, ka darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos.
Saskaņā ar Darba likuma 152. panta otro daļu, ja bezalgas atvaļinājums izmantots ilgāk par četrām kalendāra nedēļām, tad tas netiek ieskaitīts laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu. Tātad, ja gada laikā tiek izmantots īsāks bezalgas atvaļinājuma periods, tad tas neietekmē tiesības uz pilnu ikgadējo atvaļinājumu turpmāk.
Tādējādi, ja papildatvaļinājums par bērnu jau ir izmantots, tad darbinieks darba devējam var prasīt piešķirt bezalgas atvaļinājuma dienu, lai pirmajā skolas dienā būtu bērnam līdzās.