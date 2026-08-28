Cita pasaule
Šodien 05:32
7 mūsdienās ierastas lietas, no kurām vecākā paaudze ir pamatīgi nogurusi
Katrai paaudzei ir savs saraksts ar mazām, bet ārkārtīgi kaitinošām ikdienas lietām. Tas, kas vieniem kļūst par pastāvīgu aizkaitinājuma avotu, citiem ir tikai sīkums, kam viņi pat nepievērš uzmanību.
Pētnieki apkopojuši septiņus piemērus, kuros būtiski atšķiras tas, kā uz vienām un tām pašām lietām raugās "baby boomers" un X paaudzes pārstāvji, salīdzinot ar Z paaudzes un mileniāļu reakciju, vēsta "YourTango".
- "Baby boomers" - dzimšanas gads no 1946. līdz 1964.
- X paaudze - dzimšanas gads no 1965 līdz 1975.
- Mileniāļi - dzimšanas gads no 1980. līdz 1995.
- Z paaudze - dzimšanas gads no 1995. līdz 2010.