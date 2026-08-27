Baiba un Juris Sējāni laulībā jau 41 gadu: "Klikšķis bija uzreiz!"
Mūziķis Juris Sējāns un juriste Baiba Sējāne 14. septembrī svinēs jau 41. kāzu jubileju. Jau pirmo reizi tiekoties, abi sapratuši - viņi viens otram ir kā radīti.
Tādi rimti saderīgi ir Baiba un Juris Sējāni. Četrdesmit viens kopdzīves gads aizritējis bez visādiem vau!, oh! un blīkš blākš! – aizcērtu durvis, un pēc manis kaut vai ūdens plūdi! Protams, bijis laiks, kad dzīve mutuļojusi, bet kā citādi, kad bērni mazi un pašiem ar visu jātiek galā. Turklāt mašīnas tad nebija, bet bērni jāizvadā uz parasto un mūzikas skolu, pašiem no Asariem līdz Rīgai, kur darbs, ceļš jāmēro. Tomēr izdzīvojuši, mutuļi pierimuši. Varbūt tāpēc, ka Juris vienmēr bijis mieramika, varbūt tāpēc, ka viens jurists un otrs mūziķis, kas līdzsvarojis, bet varbūt vienkārši tāpēc, ka Baiba un Juris viens otram kā radīti. To abi nešaubīgi sajutuši, jau pirmo reizi satiekoties.
Klikšķis bija uzreiz
“Labi, ka iepriekš ieskicēji, par ko būs saruna, varējām atsaukt atmiņā tos senos laikus, kad sākām dzīvot kopā. Jo 41 gads laulībā nav maz,” smaida Baiba. “Ņemot vērā mūsdienu realitāti, nākamais jautājums varētu būt – kā tik ilgi var nodzīvot kopā ar vienu sievu/vīru?” smej Juris. “Es teikšu īsi – vispirms jau vienam otru ir jāmīl un jāciena, jāuzticas. Tāpat jābūt vienojošām interesēm par dzīvi, politiku, mākslu, mūziku, rūpēm par bērniem un mazbērniem. Lai abiem vienmēr būtu, par ko runāt, savu reizi varbūt kopā paklusēt. Tomēr galvenais ir mīlestība, un mums tā gadu garumā nav zudusi. Pagājušā gada 14. septembrī nosvinējām kāzu 40. gadadienu. Uzreiz piepīšu klāt mūsu iepazīšanās stāstu,” Juris ar skubu – var just, ka atmiņās viņš ielūkojas ar prieku – ķeras vērsim pie ragiem.
Tātad tas bijis tajos senajos laikos, kad vasarās dažādās Latvijas vietās organizētas radošās jaunatnes nometnes. Uz tām devušies arī mūziķi. Savukārt ziemās šie paši cilvēki sanākuši kopā tusiņos, un vienā no tādiem – somu pirtī Ulbrokā – Juris iepazinies ar Baibu. Kopš tā brīža tad arī abi esot kopā. “Vēl tagad atceros, kas Baibai todien bija mugurā, – pašas adīta ļoti stilīga gara, gara jaka. Kā gobelēns! Ar pogām priekšā. Tādu gan nebija? Nu labi, būšu piedomājis. Bet es adījumus mācēju novērtēt, jo mamma bija liela adītāja, tikai klasiska,” pasmej Juris.
“Jurim mugurā noteikti bija kāds no viņas adītajiem džemperīšiem. Viņš tiešām bija apadīts, bet ar ko gan citu, ja gribēji izskatīties oriģināls, tolaik varēja izcelties? Un tas klikšķis starp mums bija uzreiz. Kā zibens iespēra un uz mūžu apdullināja. (Baiba vīram velta samīļojošu smaidu un pretī saņem tādu pašu.)
Jau četrus mēnešus pēc iepazīšanās – tas bija 1. februārī – Juris lūdza manu roku, 14. septembrī svinējām kāzas. Šo dienu vienmēr atzīmējam, divatā aizejot uz kafejnīcu, restorānu, jo tā ir mūsu diena. Bet toreiz uz Ulbroku aizbraucu, draudzenes aicināta, aizvilināta – būšot baigi jautri. Ārā šausmīgs sniegs, putenis, pat neatceros, kā līdz Ulbrokai aizkūlāmies. Toties ballīte tiešām bija jautra. Pēc tās Juris mani pavadīja uz mājām Purvciemā, pats devās pie sava brāļa, kas dzīvoja turpat netālu, un būtībā pēc tam arī vairs netikām šķīrušies,” atmiņās pakavējas Baiba. Juris toreiz labi noskatījis māju, kurā viņa dzīvo, un vēl tagad atceras Baibas piebildi – nu, šī ir mana māja uz vistas kājas! Jo viņas vecāki, būdami arhitekti, to plānojuši tiešām atšķirīgi – augšējā mājas daļa lielāka par apakšējo. Līdz ar to Jurim nav bijis šaubu – lai vai kas, viņš Baibu atradīs.
“Pie Jura teiktā, kam divu cilvēku starpā jābūt, lai kopā nodzīvotu ilgi un bez drāmām, noteikti gribu pielikt vēl humora izjūtu. Dzīvē gana daudz visādu notikumu, un, ja cilvēkam jau gēnos ielikta spēja pasmaidīt arī skumjos, sāpīgos brīžos un pēc tam tos atcerēties ar humora devu, jebkurā situācijā atrodot foršo, viss ir kārtībā. Paldies Dievam, šo īpašību mantojuši arī mūsu bērni Līva un Valters,” teic Baiba.
Kārni noskrējušies, bet visu paguvām
Tad abi Sējāni vienojas dziesmā, ka bez spējas pasmieties par sevi un situācijām, kuras nācies risināt, līdz šodienai izdzīvot tiešām būtu bijis pagrūti. Īpaši tāpēc, ka laiks, kad piedzima Līva, sakrita ar lielajām politiskajām pārmaiņām – Latvija atguva neatkarību, kas nozīmēja transformāciju it visā. Arī savā domāšanā, lai spētu pieņemt un ieguldīties jaunajā pasaules kārtībā, būt konkurētspējīgiem. Kur nu vēl ikdienas loģistika!
“Kad Līva piedzima, pat pamperu nebija. Tagad kādam to pasaki – viņš taču nesapratīs, kā kaut kas tāds iespējams! Kā uz dinozauru – labi, mamutu – uz tevi skatās,” Baiba nosaka. Juris turpina uz tādas pašas nots: “Labi atceros – atbraucu no koncertiem, ieeju vannasistabā, kas pilna ar šņorēm, uz tām izkarinātas marlītes, autiņi, bet vai tad mani tas traucē? Nē. Fonā skanot veļasmašīnas Maļutka muļļājošajai dūkoņai, saziepējos, nomazgājos un – uz priekšu! Tagad visiem jaunajiem vecākiem ir automašīnas, veļas un trauku mašīnas, roboti, kas uzkopj māju, par autiņbiksītēm bērniem pat nerunāsim, bet – viņiem nav laika, viņi ir pārguruši! Vēl nesen ar Baibu to pārrunājām un kaut ko līdz galam tā arī nesapratām. Kā tad mēs tolaik visu varējām paspēt? Jā, bijām kārni noskrējušies, bet viss tika izdarīts. Atkarībā no katra pamatdarba plānojuma vispirms kāds Līvu aizveda uz bērnudārzu Dzintaros, tad joza uz vilcienu un brauca uz Rīgu. Atpakaļceļā tāds pats skrējiens. Ārprāts! Kad piedzima Valters, to visu atviegloja iegādātā mašīna, bet tāpat bija ko rauties.”
Baiba un Juris vēl brīdi pārrunā, kā bija tolaik un kā ir šolaik. Viņi ir priecīgi, ka meitas un dēla ģimenēs tāds pats komandas gars, kāds bijis pašiem; arī viņi ar darbu plānošanu tiekot galā izcili. Līdz ar to vecvecāku ikdiena neesot pakārtota mazbērnu pieskatīšanai, vadāšanai pa pulciņiem. Līvas ģimenē aug Laura un Emīlija, Valtera ģimenē Nora un Ieva. Un Jurim ir vēl divi mazbērni no pirmajā laulībā dzimušās meitas Maijas – Fabiass un Aurēlija. “Būtībā mans kā vectētiņa vienīgais sabiedriskais uzdevums ir Lauru pirmdienās aizvest uz tenisa nodarbībām un šad tad Emīliju uz Jūrmalas mūzikas skolu. Citādi viņi visu nodara paši, un – ar smaidu! No mums to mācījušies? Var jau būt. Lai gan mums, ja tā salīdzina, abu mammas palīdzēja krietni vairāk,” teic Juris.
Mīlestības sastāvdaļas
Atskatoties uz savu iepazīšanos, gan Juris, gan Baiba minēja mīlestību. Bet kas tā īsti ir par štelli, kā to formulēt? To vēl neviens neesot spējis izdarīt, un arī viņi uz to nepretendējot. Varbūt tāpēc, ka katram, kurš mīlestību sastapis, uz to savs redzējums, katrs tās svarīgākās sastāvdaļas izceļ pēc savas sapratnes. Juris min uzticību otram cilvēkam, paļaušanos uz viņu – zinot, ka nepievils, vienmēr atbalstīs, palīdzēs. Baiba piekrītoši pamāj un piebilst, ka ļoti nozīmīga esot arī īpašā, vārdos īsti neizskaidrojamā vilkme vienam pie otra. Viņus tā kopā savilkusi jau toreiz Ulbrokā. Un neatlaiž.
“Neliegšos, man svarīgs bija arī eksterjers. Baiba ir skaista sieviete, un es kā vīrietis to vienmēr esmu novērtējis. Tomēr visbūtiskākā mīlestības sastāvdaļa laikam ir dvēseļu saderība, jau piesauktās kopīgās intereses. Varbūt, ka viens otru esam arī audzinājuši un izaudzinājuši, mīcījuši un pārmīcījuši – bet tā neuzbāzīgi. Kurš kuru vairāk, nav svarīgi. Galvenais ir rezultāts,” ironizē Juris, tad paškritiski piebilst, ka viņš neesot bijis nekāds paipuisītis, jaunībā visādi trakumi darīti. Īpaši laikā, kad Jurim Kulakovam Menuetā kļuva par garlaicīgu un viņš nodibināja savu rokgrupu Pērkons. Lai gan ar Baibu iepazinušies laikā, kad to pirmo reizi aizliedza.
“Bet pirms tam, vēl skolniece būdama, es diezgan daudz biju klausījusies Menuetu un jau tad kādā Liepājas dzintara pasākumā ievēroju Juri – viņa adītā džemperīša dēļ. Re, mums tie adījumi visu laiku nāk līdzi! (Abi smejas.) Tāpēc priekšstats par viņu man izveidojās tieši kā par Menueta mūziķi. Pērkona epopeju, vētraino dinamiku sāku apjaust tikai pēc mūsu iepazīšanās. Un man nebija nekādas nojausmas par to, ko nozīmē apprecēties ar mūziķi, tātad pieņemt no parastiem cilvēkiem tik atšķirīgo dzīves ritmu, iekļauties radošo vidē. To atviegloja vecāku ģimenē gūtā pieredze – arī viņi bija radošo aprindu pārstāvji un ap sevi pulcēja tādus pašus cilvēkus. Biju augusi brīvā atmosfērā un pie tādas pieradusi, man nebija pretestības, ka Jura kā mūziķa darba laiks ir visai nosacīts. Lai gan tolaik viņš vēl strādāja arī profesionāli tehnisko skolu sistēmā, pārraudzīja pūtēju orķestrus un instrumentālos ansambļus. Pēc tam konkursa kārtībā tika pie darba Latvijas Televīzijas Mūzikas raidījumu redakcijā, kā režisors daudzus gadus strādāja izrāžu, koncertu tiešraidēs,” stāsta Baiba.
Nosacītā brīvība nākusi tikai par labu
Vai Baibu nemaz nesatrauca, greizsirdību neuzjundīja Jura popularitāte – koncertos vienmēr klāt fanes, darbā televīzijā visapkārt sievietes, kur nu vēl kāda aizsēdēšanās pēc koncertiem. Un tad, kā dzied Busulis, kādā brīdī gravitācija nenotur... “Es sirdī laikam esmu fatāliste. Vienmēr uzskatīju – ja kaut kas tāds notiks, tad notiks. Jo ko gan es, klāt nebūdama, varētu ietekmēt? Turklāt pati biju tik aizņemta ar darbu, bērniem, ka par tādām lietām īsti nebija laika domāt. Juris pēc koncerta atbrauc trijos naktī, man septiņos jāceļas. Kur atrast to brīdi, lai viņu izprašņātu, pakasītos? Labi, ka paguvām sakoordinēt, kurš kuru bērnu uz kādām nodarbībām aizvedīs, jo abi mācījās arī mūzikas skolā, Valters vēl sportoja. Šad tad pakasīties sanāca tikai par to, ka tieši vienīgajā abiem brīvajā nedēļas nogalē, kad varētu kārtīgi izgulēties un tad iztīrīt māju, bija jāiet pie Jura mammas – viņai patika rīkot lielās sanākšanas ar visu četru dēlu ģimenēm. Un uz tām bija jāierodas obligāti – aiz cieņas pret vecākiem. Būtībā jauka tradīcija, tāpēc to kopjam joprojām. Tikai paaudzes nomainījušās un mēs esam daudz brīvāki no darbiem,” teic Baiba.
Vārdu sakot, jo cilvēki aizņemtāki, jo mazāk laika otram piekasīties. Tomēr dažreiz vasaras nogalē Baibai uznācis besis un viņa Jurim teikusi – tu visu vasaru biji prom koncertos, un mēs četratā, kopā ar bērniem, neesam pavadījuši nevienu dienu... Labi, ka Jūrmalā bijuši abu kopīgie draugi, kuru kompānijā varēja aizgaiņāt uznākušo vientulības izjūtu.
“Reizēm man uznāca vainas apziņa – laikā, ko normāli cilvēki pavada kopā ar ģimeni, es esmu prom... Bet ko darīt, tāds nu ir tas mūziķu darba ritms. Par fanēm varu teikt tikai to, ka viņas tiešām mums sekoja no koncerta uz koncertu, un savā ziņā tas bija pat patīkami. Kā labas paziņas satikt. Tikai manī bija iekodējies likums uzreiz pēc koncerta doties mājās, un es to respektēju. Ģimene man bija pāri visam, tāpēc kāpu mašīnā un stūrēju uz Asariem. Aizkavēties sanāca tikai tad, kad visi kopā braucām ar busiņu. Ja kāds jautāja, kas man dzīvē ir svarīgākais, mūzika vai režisora darbs televīzijā, nešauboties atbildēju – ģimene. Dzimis un audzis stiprā ģimenē, esmu tā iekārtots, ka nekā citādi man būt nevar,” uzsver Juris.
Protams, pilnīgi bez bohēmas lietām neiztikt, bet tās bijušas ļoti radošas pasēdēšanas. Tā bijis ne tikai Pērkona, bet arī Menueta laikā, un to radošajiem cilvēkiem vienkārši nevar atņemt. Baiba piebilst, ka viņu abu nosacītā brīvība diezgan ilgā kopdzīves posmā laikam nākusi tikai par labu. Jo, ja abi visu laiku būtu dzīvojuši, rociņās sadevušies, tad, kas zina, būtu vēl viens otram apnikuši! (Abi smejas.) Un nez vai tagad tik ļoti novērtētu iespēju baudīt divatni, joprojām kaut ko jaunu, iepriekš nepamanītu viens otrā atklājot. It sevišķi Juris Baibā – jo sieviete taču vīrietim vienmēr ir un paliek līdz galam neatminama mīkla!
Bet brīžiem Sējānu mierīgā dzīvošana arī tagad tiek pajaukta, jo koncertdzīve Jurim nav beigusies. Tomēr tas nav nekas, salīdzinot ar kādreiz piedzīvoto.
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Labā gruntīgas ģimenes sajūta
Sējāniem, lai no kurienes kurš mājās ieradies, vienmēr bijis interesanti uzklausīt vienam otra stāstus par to, kā gājis, kas piedzīvots. Nopietni padiskutēt vai pasmieties. Īpaši tāpēc, ka ikdienā abi tik atšķirīgā vidē malušies – Juris starp radošajiem, Baiba starp juristiem un ierēdņiem. Tad pārrunāt arī aktuālās sadzīves lietas un darbus. Un kā likums – līdzko Juris aizbraucis uz koncertu, mājās pēkšņi kāda ierīce atteikusies darboties, ūdens no krāna sācis gāzties, apkure atslēgusies un kas tik vēl ne. “Cik reižu bija tā, ka griezām mašīnu un braucām atpakaļ glābt situāciju. Varbūt tā bija kāda zīme no augšas, lai neaizbrauktu pārāk tālu?” Juris prāto. Tad vēl laiks, kad Juris ar brāli Leonu un Kulakovu aizbraukuši peļņā uz Vāciju. Tas bijis lielo pārmaiņu periodā, kad mūziķiem Latvijā nebija darba. Baiba tad divus mēnešus viena ar bērniem palikusi mājās, un labi, ka abu mammas palīdzējušas, tehniskos negadījumos palīgā atsteidzies kāds no Jura brāļiem. Toties no Vācijas Juris atgriezies jau ar savu mašīnu – nopelnīto BMW. Valteru uz dārziņu pa lepno varējuši vizināt. Arī visādi citādi mašīna sadzīves plānošanu atvieglojusi.
“Sajūta, ka tepat mums blakus dzīvo Jura brāļi ar savām ģimenēm, ir tāda ļoti gruntīga. Kā meksikāņu seriālos mums nekad nav gājis, kaut ko tādu pat nespēju iztēloties. Ja nu vienīgi visi dzīvotu vienā mājā... Bet, tā kā katram ir sava fazenda, neviens nav iesaistīts, piesaistīts citu ģimenēm, tad cits pie cita tikai ciemos aizmigrējam,” stāsta Baiba. Lielajos svētkos – Līgovakarā, Ziemassvētkos – gan kādā no četru brāļu mājām visi sanākot kopīgai svinēšanai. Tikai nu jau knapi visi ietilpstot, jo savējo kopskaits pārsniedzot četrdesmit. Tāpat Sējāni atzīmējot Mātes dienu maija sākumā. Katrs tad vairāk atceroties savu mammu, bet pašu bērni un mazbērni sabraucot apsveikt Baibu, kopā papusdienot.
Vai viņi Līvu un Valteru savā dzīvē viegli palaiduši? Līva no vecāku mājām aizgājusi tā palēnām un ieprecējusies netālajos Mellužos, tāpēc to pieņemt bijis vieglāk nekā Valtera studiju laikā strauji pieņemto lēmumu pārcelties uz Baibas vecāku māju Rīgā. Pēc laika dēls apprecējies, un abi ar sievu pieņēmuši lēmumu to atjaunot, palikt tur dzīvot. Par to Baibai gandarījums, jo līdz ar to turpinās mājas un pie tās esošā dārza mūžs.
“Tāpēc jau esmu dārza cilvēks – mīlestību pret puķēm mantoju no mammas. Pavasaros viņa man vienmēr ļāva izpausties – tirgū nopirkt visvairāk iepatikušās puķītes un tās sastādīt dārzā. Tikai mans dārzs nav pedantisks, tāds tangeļu stilā, diezgan plušķains, jo mums ar Juri tāds labāk patīk. Pat nepārdzīvoju, ja kāds mazbērns kaut ko noplūcis, nolauzis, jo zinu, ka viss tāpat ataugs, un ar vēl lielāku sparu. Pašai ar grieztajiem ziediem man ir rezervētas attiecības, jo nogriezts vairs nav dzīvs... Lai labāk nozied dārzā,” saka Baiba.
Muļļāšanās neder, jāpieņem lēmumi
Vai tiesa, ka Juris, kā teikusi Ieva Akuratere, allaž saglabā mieru, ka viņam vienmēr ir plāns B? Reizēm jau par kaut ko aizsvilstoties, bet tas esot tāds ātrs švirksts. Baiba kaut ko pasaka, Juris tam nepiekrīt, bet, kad viņa savu domu, nostāju izskaidro, viņš tai piekrītot. “Jā, jo esmu radis uzklausīt un saprast otru cilvēku, nevis kā āzis pastāvēt tikai par savu taisnību,” atzīst Juris. Bet, protams, viss esot jāizvērtē racionāli.
“Gan šai Jura īpašībai, gan mierīgajai, nosvērtajai dabai, kas jebkurā situācijā paģēr arī plānu B, mūsu kopdzīvē noteikti bijusi svarīga loma. Tāpat abu spējai pieņemt lēmumus, kādas šodien ļoti daudziem pietrūkst; viņi baidās izlemt un attiecīgi rīkoties. Bet mēs tā darījām un, viens otra lēmumus atbalstot, nodarījām daudzas lietas. Tikai, ja es, pirms galīgi izlēmu, vēl piecas reizes nomērīju, pirms nogriezu, tad Juris uzreiz gāja un darīja, vairs neko neprātojot. Tā ir joprojām, un tas ir svarīgi, lai dzīve virzītos sekmīgi, citādi tāda muļļāšanās vien ir. Turklāt neizlēmība rada stresu. Piemērs iz sadzīves – man bija mašīna, jau veca, nobraukta. It kā sapratu, ka vajag pirkt jaunu, jo cik daudz tad vecajā var ieguldīt. Arī to, ka, tai pavisam noplīstot, es zaudētu pārvietošanās neatkarību. Juris arī mudināja no tās šķirties, bet man tik mīļa tā vecā... Līdz vienā dienā sev stingri pateicu – pietiek muļļāties, pērkam jaunu! Un uzreiz tāds atvieglojums, jo lēmums pieņemts, vairs nekādas atkāpšanās. Tas attiecas arī uz situāciju – es vispirms nopirku mašīnu un tikai tad noliku tiesības,” atklāj Baiba.
Vēl, runājot par otra atbalstīšanu, Baiba, izvairoties no bēdīgu notikumu atcerēšanās, tāpat smejot saka – Jurim viņu noteikti nācies balstīt vairāk, jo viņai ik pa laikam bijušas dažādas kāju traumas. “Nu padomā – pilnīga bezspēcība, pie gultas kruķi. Ko Juris? Pirms aizbrauc uz koncertu, pagatavo un atnes man ēdienu. Īstenībā tas ir baigi svarīgi,” Juris, pievienojoties Baibas smējienam, piebilst, ka viņam pēc šiem gadījumiem jau iegājies allaž atgādināt – tu esi gara sieviete, tāpēc, kad ej, neveries visam pāri, bet skaties uz kājām! Taču pēc laika jau atkal klikšķ, atkal kruķi…
Pie tā, ka tagad abi pensijā, sākumā bijis pagrūti pierast – kā tā, uz darbu nav jāskrien? Tomēr ātri iegājuši jaunajā režīmā, tāpēc tagad visiem, kas vēl nevar izšķirties par šo soli, saka – nebaidieties iet pensijā! Jo brīvības izjūta esot neaprakstāmi laba. Dažreiz abi iesēžoties mašīnā, un esot tikai viens jautājums – brauksim pa labi vai pa kreisi? Jo abiem patīkot Latvijas daba un jebkurā pusē esot tik daudz ko redzēt. Vai arī kopā ar tagad tikpat brīviem un aktīviem draugiem doties pārgājienos – nevis ekstremālos, bet nesteidzīgos. Tad Juris pats ar vienu aci pieskata, kur Baiba liek kāju. Arī ikdienā viens otru pieskatot, jo nu jau tie gadi, kad vairāk par veselību jāpiedomā – ko ēdīs, vai gana daudz kustēts.
Ziemā abi kāpjot uz distanču slēpēm, citā laikā pastaigas vai izbraucieni ar riteni. Juris vēl uz baseinu ejot – nu jau šī slodze kļuvusi par atkarību. Vasarā baseina vietā, protams, jūra vai upe. Tad vēl abiem fitness dārzā – Baiba rušinās, Juris pļauj. Idille! Vai tiešām negadās pastrīdēties? Sējāni saskatās – jaunībā Baiba dažkārt sapiktojusies, tikai arī tad ilgāk par pāris stundām neviens savā stūrī klusēdams nav tupējis, pēc brīža abi jau atkal mierīgi dzēruši kafiju. Un tā līdz šai dienai, jo tā abpusējā vilkme nekur nav zudusi.