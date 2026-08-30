Ja ziņa izraisa bailes, sašutumu vai līdzjūtību, cilvēki biežāk reaģē impulsīvi un nepārbauda faktus. Pētījumi rāda, ka ar emocionāli piesātinātu saturu sociālajos tīklos cilvēki dalās biežāk nekā ar neitrālu.
Cita pasaule
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Šodien 05:34
Aizsūti šo vēstuli 50 cilvēkiem, un tavi ienākumi dubultosies. Kāpēc daudzi soctīklos tic ķēdes vēstuļu spēkam?
Senākos laikos tā dēvētās ķēdes vēstules tika iemestas kaimiņiem pastkastītēs vai izdalītas skolā klasesbiedriem, tagad tādas ceļo tīmeklī. Cilvēki dalās ar dažādām blēņām, nepieslēdzot kritisko domāšanu un naivi tām ticot.
Psihologi to, ka cilvēki dalās ar ķēdes vēstulēm, skaidro ar cilvēciskajiem faktoriem – vēlmi būt zinošam, palīdzēt un brīdināt citus. Vai arī cilvēki to dara vienkārši tāpēc, ka ar kādu konkrētu ierakstu dalās daudzi.