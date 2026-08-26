Vija Kilbloka: “Esmu gana patstāvīga un gudra meitene!”
Izdevniecības “Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” atklājas kā spilgta, neatkarīga un dzīvesgudra personība, kurā apbrīnojami sadzīvo racionālas uzņēmējas prāts, dumpinieces gars un nerimstoša vēlme izzināt sevi un pasauli.
Vija atzīst, ka jau kopš bērnības bijusi patstāvīga, spītīga un nepakļāvīga. “Manī ir kaut kas izvērtējošs un protestējošs, sliecos darīt pretēji vairākumam,” viņa saka. Skolā neesot spējusi klusējot pieņemt netaisnību, bet pēc kāda sāpīga atgadījuma sākusi nodarboties ar sambo. Tas viņu norūdījis un iemācījis sevi aizstāvēt. “Ja līdz tam biju vienkārši meitenīte, kurai var darīt pāri, tad pēc tam – meitene, kurai labāk griezt ceļu.”
Aiz enerģiskās un pašpārliecinātās vadītājas ārienes slēpjas cilvēks, kurš daudz domā par ticību, dzīves jēgu un cilvēka iekšējo pasauli. Viņa devusies uz retrītiem Brazīlijā un Lūžņā, izmēģinājusi dažādas garīgās prakses un mācījusies ieklausīties sevī. Šie meklējumi viņai palīdzējuši kļūt dzīves izturīgākai un labāk sadarboties pašai ar sevi. “Situācijas ir dažādas, un tas, ka tu kādā brīdī apstājies, kļūsti par vērotāju, nav katastrofa,” saka Vija. Viņasprāt, cilvēkam jāiemācās ne tikai cīnīties un skriet uz priekšu, bet arī pieņemt savu un citu cilvēku nevarēšanu.
Vijai svarīga ir ģimene – divi dēli un pieci mazbērni, ar kuriem viņai ir tuvas un atklātas attiecības. Mazbērnu viedoklis viņai ir nozīmīgs, jo viņi pārstāv citu paaudzi un palīdz uz pasauli paskatīties no jauna skatpunkta. Vija labprāt ar viņiem runā par dzīvi, veselību, emocijām un, protams, grāmatām.
Sabiedrības priekšstati par to, kādai jābūt veiksmīgai sievietei, Viju neuztrauc. “Man sabiedrības pieprasījums ir pilnīgi vienaldzīgs, tas mani neietekmē itin nemaz – es neesmu prece,” viņa uzsver. Vija necenšas visiem patikt, neko nepietēlo un neizdabā svešām gaidām.
Interviju ar Viju Kilbloku lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā.