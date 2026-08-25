Pacientam nav vajadzīga iekārta. Pacientam ir vajadzīgs ārsts
Pēdējos gados estētiskā medicīna ir būtiski mainījusies. Pacienti arvien retāk ierodas klīnikā pēc konkrētas procedūras – viņi meklē risinājumu. Kā uzlabot ādas kvalitāti? Kāpēc rodas akne? Ko darīt matu izkrišanas gadījumā? Kā saglabāt dabisku un harmonisku izskatu? Šie jautājumi maina arī ārsta lomu.
Vairāk nekā 15 gadu laikā klīniskajā un estētiskajā dermatoloģijā esmu pārliecinājusies, ka noturīgu rezultātu nevar sasniegt, pievēršoties tikai problēmas ārējām izpausmēm. Ādas stāvokli ietekmē dzīvesveids, veselība, uzturs, hormonālās pārmaiņas un citi faktori. Tāpēc reizēm labākais estētiskais rezultāts sākas nevis ar procedūru, bet ar precīzu diagnostiku.
Tieši šis princips kļuva par HUMAN klīnikas pamatu. Veidojot HUMAN, nevēlējos radīt vēl vienu klīniku, kuras centrā ir procedūru un tehnoloģiju piedāvājums. Man bija svarīgi izveidot medicīnisku vidi, kuras centrā ir cilvēks un tehnoloģijas kalpo kā instruments ārsta rokās.
HUMAN apvienojam klīnisko un estētisko dermatoloģiju, uztura speciālistu kompetenci un mūsdienīgas lāzertehnoloģijas. Pacients var vērsties pie mums ar akni, rozāciju, matu izkrišanu, rētām vai vecuma izraisītām ādas pārmaiņām. Mūsu uzdevums nav vienkārši izvēlēties procedūru, bet saprast problēmu un atrast piemērotāko risinājumu konkrētajam cilvēkam.
Mūsdienu estētiskā medicīna virzās uz personalizētu pieeju. Viena ārstēšanas shēma nevar būt piemērota ikvienam, un neviena iekārta nespēj aizstāt ārsta klīnisko domāšanu.
Labs piemērs ir lāzertehnoloģijas. Pacienti zina iekārtu nosaukumus un reizēm izvēlas klīniku tieši pēc tiem. HUMAN strādājam arī ar Fotona lāzersistēmu un Fotona 4D protokoliem, tomēr tehnoloģija man nekad nav sākumpunkts. Vispirms ir pacients, viņa ādas stāvoklis, anatomiskās īpatnības, indikācijas un vēlamais rezultāts. Tikai pēc tam izvēlamies piemērotāko metodi. Dažkārt tā ir lāzerprocedūra, citreiz medikamentoza terapija vai vairāku metožu kombinācija. Ir arī situācijas, kad ārsta uzdevums ir paskaidrot, kāpēc konkrēta estētiskā procedūra pacientam nav nepieciešama. Mūsdienu medicīnas vērtība nav izdarīt vairāk, bet izdarīt tieši to, kas pacientam vajadzīgs.
Šāda pieeja prasa nepārtrauktu profesionālo pilnveidi. Kā Latvijas Estētiskās dermatoloģijas asociācijas (LEDA) prezidente, praktizējoša dermatoloģe un pasniedzēja par savu uzdevumu uzskatu profesionālo standartu attīstību un zināšanu apmaiņu ārstu vidū. Starptautiskā pieredze ļauj izvēlēties metodes, kuru efektivitāti un drošumu iespējams pamatot.
Pacientam nav vajadzīga iekārta. Pacientam ir vajadzīgs ārsts
Man ir tuva estētika, kurā cilvēks saglabā savu individualitāti. Mūsdienu pretnovecošanās medicīnas mērķis nav radīt citu seju, bet saglabāt ādas kvalitāti, dabiskos vaibstus un harmonisku izskatu jebkurā vecumā. Manuprāt, estētiskā medicīna virzās no atsevišķām procedūrām uz pārdomātu medicīnisko stratēģiju un izpratni par pacientu kopumā.
Tehnoloģijas kļūs arvien pilnīgākas, taču pat vismodernākā iekārta ir tikai instruments ārsta rokās. Jo medicīna sākas nevis ar tehnoloģiju. Tā sākas ar ārstu, kurš redz un saprot cilvēku.
Dr. Dina Mihailova
- Sertificēta dermatoloģe, veneroloģe un estētiskās medicīnas speciāliste
- Latvijas Estētiskās dermatoloģijas asociācijas prezidente
- HUMAN klīnikas dibinātāja
- Vairāk nekā 15 gadu klīniskā pieredze
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