Pediatri brīdina jaunās māmiņas - šie padomi var būt bīstami
Zīdaiņus barojošas mātes arvien biežāk vēršas pēc padoma pie mākslīgā intelekta tērzēšanas robotiem. Tomēr tie nespēj pamanīt būtiskus fiziskus simptomus. Tā rezultātā var rasties novēršamas veselības problēmas, brīdina pediatri.
Ja sievietēm vecumā no 18 līdz 44 gadiem būtu steidzams jautājums vai neskaidrības par zīdīšanu, vairāk nekā puse (51%) vispirms vērstos pie mākslīgā intelekta tērzēšanas robota, sociālajiem tīkliem vai interneta meklētāja, liecina ASV veselības aprūpes organizācijas "Orlando Health" veikts valsts mēroga pētījums.
Savukārt 29% meklētu padomu pie ārsta vai zīdīšanas konsultanta. Piektā daļa (21%) vispirms sazinātos ar kādu ģimenes locekli vai draugu, ziņo poļu portāls "rmf24.pl".
Kā norāda doktore Erina Bauersa, "Orlando Health Physician Associates - Lake Mary Pediatrics" pediatre: ir jautājumi, uz kuriem mākslīgais intelekts nespēj atbildēt.
"Mākslīgais intelekts nevar apskatīt bērna augšanas līknes. Mākslīgais intelekts nevar novērtēt, kā bērns zīž. Mākslīgais intelekts nevar noteikt, vai bērnam ir kādi mutes dobuma motorikas traucējumi, kas varētu veicināt grūtības ar zīdīšanu," viņa uzsver.
Aptuveni trešdaļa māšu, kuras vēršas pie doktores Bauersas ar jautājumiem par zīdīšanu, no mākslīgā intelekta ir saņēmušas nepareizus padomus, tostarp par precīzu piena daudzumu un zīdīšanas biežumu.
"Ne visi bērni ir vienādi," uzsver ārste. Viņa norāda, ka visi bērni neēd vienādi bieži un neapēd vienādu daudzumu.
Dr. Bauersa brīdina vecākus nepaļauties tikai uz internetā atrodamo informāciju un meklētāju sniegtajiem padomiem. Tas var novest pie kavēšanās saņemt nepieciešamo palīdzību gan bērnam, gan mātei.
"Dažkārt redzam, ka tādēļ bērna augšana aizkavējas. Vai arī novērojam mātes piena daudzuma samazināšanos, jo mākslīgais intelekts viņai ir teicis, ka bērns nav jābaro tik bieži," brīdina ārste.
Ja nav iespējams sazināties ar ārstu, dr. Bauersa savām pacientēm vienmēr iesaka trīs zinātniski pamatotus informācijas avotus: "Orlando Health" zīdīšanas izglītības un atbalsta programmu, Amerikas Pediatrijas akadēmijas programmu "Healthy Children", kā arī starptautisko organizāciju "La Leche League International".
Latvijā jaunās māmiņas par zīdīšanu var konsultēties ar vecmāti, bērna ārstu vai zīdīšanas konsultantu. SPKC iesaka vērsties pie zīdīšanas konsultanta, ja zīdīšana ir sāpīga, šķiet, ka piena ir par maz vai rodas citas grūtības. 2026. gadā Latvijā tiek īstenots arī pilotprojekts "Vecmātes mājas vizīte", kura ietvaros vairāk nekā 700 jaunajām māmiņām paredzēts atbalsts mājās, tostarp zīdīšanas jautājumos, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.
Dr. Bauersa norāda, ka sievietēm, kuras vēlas un var zīdīt bērnu, zīdīšana sniedz ieguvumus gan bērnam, gan mātei, samazinot tādu veselības problēmu risku kā ausu infekcijas, astma, 1. tipa cukura diabēts un autoimūnas slimības bērnam, kā arī krūts un dzemdes kakla vēzis un sirds slimības mātei.