Autobuss ar adatām! Kas ir tā dēvētie “Rokdarbu reisi”? Stāsta idejas autore Ilze Salna
Jau vairākus gadus aktīvi darbojas tā dēvētā “Rokdarbu reisa” dāmas, kuras kopīgi izbauda adīšanas prieku, dodoties tuvākos un tālākos braucienos. Tās ir adītājas no visas Latvijas un ne tikai.
Viņas kopā pulcē, visu vada un organizē īsti kaislīga rokdarbniece un adītāja Ilze Salna. “Kas Jauns Avīze” uzaicināja Ilzi uz sarunu, lai vairāk uzzinātu par šo interesanto iniciatīvu.
Kad hobijs apvieno
“Ar nelielu adītāju domubiedru grupu vēl pandēmijas laikā aizbraucām uz igauņu cimdu izstādi Tartu. Bijām apmēram septiņas, atradām busiņu un devāmies vienas dienas braucienā. Par to pastāstījām arī citām adītājām, un radās interese šādus hobija braucienus rīkot biežāk,” atminas Ilze Salna.
Viņa organizē arī adīšanas nometnes, kā pati saka – dalībnieces var atstāt savas mājas rūpes, vīrus, bērnus, suņus, kaķus, pusdienu gatavošanu mājās un vienkārši pavadīt laiku kopā, nevienam neatskaitoties, ka adi no deviņiem rītā līdz pat četriem naktī. “Es redzu, ka šajos pasākumos veidojas jaunas draudzības, arī ārpus adīšanas. Cilvēki no nometnēm brauc mājās iedvesmojušies, iepriecināti, atpūtušies. Tas mudina darboties,” saka Ilze.
Apmēram pirms mēneša adītājas atgriezās no Somijas, kur jau otro gadu devās braucienā “Baltās naktis” uz Jivaskiles dziju festivālu. Jau vairākus gadus viņas apmeklē arī Leipcigas dziju festivālu – vienu no lielākajiem un krāšņākajiem rokdarbu pasākumiem Eiropā. Savukārt novembra sākumā adītāju maršruts ved uz Tallinu, uz Igaunijas lielāko un pazīstamāko amatniecības un rokdarbu gadatirgu “Mardilaat” jeb Mārtiņdienas gadatirgu.
Šalles arī Ērgļu pils sargiem
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Īpašas attiecības adītājām ir ar Madonas novada Ērgļiem, kur tradicionāli notiek “Rokdarbu reisa” vasaras nometnes. “Šovasar bijām uzaicinātas piedalīties Ērgļu svētkos. Ar “Rokdarbu reisa” telti bijām pašā pagasta centrā, veidojām nelielu adījumu izstādi, aicinājām arī Ērgļu rokdarbniekus mums pievienoties, kopā adot rakstainas šalles Ērgļu viduslaiku pils parkā, kur atrodas arī jaukas skulptūras, un mēs šiem skaistajiem pils sargiem adījām šalles,” palielās Ilze.
Kāpēc adītāju nometnēm izvēlēti tieši Ērgļi? “Tāpēc, ka man patīk šī vieta un tur ir arī pievienotā vērtība. Ērgļi piedāvā ļoti skaistas pastaigu takas. Mēs vienmēr adīšanas nometnes programmu cenšamies izveidot tādu, lai kaut ko redzam arī no apkārtnes. Tur atrodas arī ļoti jauks viesu nams, kurā mēs vienmēr laipni tiekam uzņemtas.”
Ilze priecājas, ka interesentu “ģeogrāfija” visu laiku paplašinās. Nometnē piedalījušās adītājas no Liepājas, Smiltenes, Ludzas un vēl daudzām vietām, arī no Zviedrijas.
Kopā radošāk
No vienas puses, liekas, ka adīšana ir ļoti meditatīva un vienpata nodarbe – nav vajadzīgs neviens līdzās, lai sēdētu, adītu, skatītos kā dzija spēlējas, kā veidojas raksti. Tas ir tāds ļoti pašpietiekams darbošanās veids.
“Taču “Rokdarbu reiss” man ir iemācījis to, cik ļoti daudz iedvesmas mēs varam cits no cita gūt, arī viena otrai lūgt padomu. Reizēm gadās arī tā, ka kāds atbrauc ar savu “problēmadījumu”, un mēs liekam kopā galvas un domājam, kā to atrisināt. Pats briesmīgākais ir tad, ja jāārda ārā, bet to darīt kompānijā un savējo lokā ir patiešām superīgi. Mums ir savi iekšējie joki, mēdzam iesmaidīt par to, ka esi nopircis kārtējo dzijas pici un grūti to ienest mājās, jo kā vīrs atkal uz to skatīsies... Bet adītāju kompānijā tevi neviens nenosodīs, ka esi nopirkusi atkal kaut ko jaunu, kaut gan dzija tev jau kilogramiem ir mājās. Ir īpašā kopienas sajūta, un tas, ka redzu, ka dalībnieces kļūst par draudzenēm, ir visjaukākās sajūtas,” priecājas “Rokdarbu reisa” vadītāja, sakot, ka dalībnieču kopskaitu grūti pateikt, bet grupā šobrīd ir vairāk nekā 600 dalībnieču. Piemēram, tālajos braucienos piedalījušies ap 40 braucēju, bet parasti ir no desmit un vairāk. Braucienos sadarbība ir ar liepājniekiem, ar tūrisma aģentūru “Ap Sauli”.
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Meditatīvs process
Ilze ada kopš septiņu gadu vecuma – to viņai iemācījusi mamma, kura ar šo nodarbi joprojām aizraujas. Vilnas zeķes tiek adītas arī Ukrainas karavīriem, un katru gadu uz Ukrainu tiek nosūtīti vairāki zeķu pāri.
Ilzei adīšana nav tikai rezultāts, bet galvenokārt pats process. “Tā ir sava veida meditācija un terapija – pēc stresa pilnas dienas paņemt rokās adāmadatas, sajust dzijas krāsas un vērot, kā valdziņu pēc valdziņa veidojas raksts. Tas ir līdzīgi kā krāsot mandalas. Mana meita nav liela rokdarbniece, toties ir zīmētāja, bet bija viens brīdis, kad viņa arī bija paņēmusi rokās adāmadatas. Tolaik meita atradās ārzemēs, studēja, un “stresa menedžments” arī bija. Viņa teica: mammu, es beidzot sapratu, kāpēc tu adi! Tas ir tas pats iemesls, kāpēc viņa zīmē. Tā ir tā krāsu meditācija, kad tu vēro, kā valdziņš pie valdziņa veidojas, un tas ir tāpat kā krāsot mandalas. Protams, tā ir arī iespēja radīt sev apģērbu, kāds nav nevienam citam, un arī šī kopienas un draugu sajūta.”
Mācīties ko jaunu
“Man ļoti patīk etnogrāfiskie raksti, īpaši cimdi, un ik pa laikam pie tiem atgriežos,” saka Ilze. “Grūti pateikt, kurš ir mans lielākais veikums, jo tajā brīdī, kad adu, man patīk tas, ko daru. Mani aizrauj krāsaini adījumi ar sarežģītiem rakstiem – patīk pašai tos kombinēt un veidot. Liela daļa prieka ir tieši procesā. Arī rokdarbu braucienos mēs reizēm vienojamies par kādu kopīgu adījumu. Katrā braucienā adītājas dodas ar kaut ko jau uzadītu – lakatu vai citu darbu. Šoruden, novembrī, kad plānojam braucienu uz Igaunijas lielāko rokdarbu un amatniecības pasākumu “Mardilaat”, aicinu visas līdz braucienam uzadīt nelielu darbu īpašajā igauņu tehnikā. Tā mēs cenšamies, lai braucieni būtu ne tikai izklaidējoši, bet arī izzinoši. Lai ne tikai uz vietas kaut ko piedzīvotu, bet, jau gatavojoties braucienam, iemācītos un izmēģinātu ko jaunu.”
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Citām adītājām Ilze novēl nebaidīties iedvesmoties: “Mani vienmēr ļoti aizkustina igauņu lietišķās mākslas un tekstila darbi. Mani fascinē tas, ka viņi nebaidās savu etnogrāfisko mantojumu padarīt mūsdienīgu. Man liekas, mēs, latvieši, esam ar ļoti lielu pietāti pret to, lai viss būtu pareizi un pārāk precīzi. Jā, es esmu par to, ka etnogrāfijas tradīcijas ir jākopj, jāpēta, un tās ir ļoti svarīgas. Jo tikai tad, kad tu zini bāzi un pamatus, tu vari improvizēt. Tāpat kā mūzikā. Kad zini pamatu harmonijas, tu vari sākt “dauzīties”. Tāpat ir arī ar adīšanu. Etnogrāfija un tradīcijas – to tu drīksti un vajag ņemt kā paraugu un radīt kaut ko savu, darīt jaunas lietas. Šai ziņā es vienmēr ļoti novērtēju igauņus. Ne tikai rokdarbos, bet arī, piemēram, apģērbā, kā viņi prot izmantot etnogrāfijas lietišķās mākslas piemērus un iedvesmoties no tā.”