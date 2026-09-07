MA:NYO - skaistai un koptai sejas ādai
MA:NYO zīmols ir unikāls ar to, ka produkti ir piemēroti nevis vecumam, bet ādas stāvoklim un problēmai, kuru nepieciešams novērst. Aicinām iepazīties tuvāk ar Bifida Biome un Galactomic līnijām un uzzināt vairāk par produktu sniegtajām priekšrocībām tavai ādai.
MA:NYO BIFIDA BIOME
Bifida Biome līnija ir bagāta ar keramīdiem, kas palīdz uzturēt ādas mikrofloru, kā arī stiprina tās aizsardzību un novērš krunciņu veidošanos, sniedzot ādai nepieciešamos vitamīnus un minerālus.
MA:NYO Bifida Biome Ampoule Toner ampulas toniks ar bifida kompleksu, 300 ml
Nostiprinošais ampulas toniks ar bifidobaktērijām, kas atjauno lipīdu aizsargbarjeru un stiprina ādas mikrobiomu. Veicina smalku grumbu izlīdzināšanu, dziļi mitrina ādu un pastiprina turpmākās ādas kopšanas efektu. Piemērots visiem ādas tipiem.
MA:NYO Bifida Biome Complex Ampoule ampulas serums ar bifida kompleksu, 50 ml
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Atjaunojošs ampulas serums ar bifidobaktēriju lizātu, kas paātrina epidermas šūnu reģenerācijas un atjaunošanās procesus, izlīdzina ādas toni un atjauno mirdzumu. Pateicoties sastāvā esošajām probiotikām un bifidobaktērijām, sejas ovāls tiek izlīdzināts.
MA:NYO Bifida Biome Aqua Barrier mitrinošs krēms ar bifida kompleksu, 80 ml
Krēms ar laktobacillām nomierina sakairinātu ādu, atjauno mikrobiomu, mitrina un piešķir ādai dabisku mirdzumu. Tas viegli atvēsina ādu un samazina kairinājumu.
Mitrinošajam krēmam ir viegla gelveida tekstūra, un tas satur liposomu kapsulas, kas ir līdzīgas šūnu membrānu struktūrai, kā rezultātā visi kapsulu iekšpusē esošie aktīvie komponenti iekļūst epidermā pēc iespējas dziļāk un uzsūcas.
MA:NYO GALACTOMIC
Galactomic līnija palīdz jutīgai ādai, sausai ādai, kā arī ādai ar noslieci uz dažādām reakcijām, piemēram, pinnēm un akni, jo šajā līnijā ietilpstošās sastāvdaļas dziedē, nomierina un atjauno ādu.
MA:NYO Galactomy Clearskin toniks ar galaktomīzes enzīmu sejai, 210 ml
Toniks rūpīgi attīra epidermas virsmas slāni no kosmētikas atlikumiem un citiem netīrumiem. Tas novērš ādas lobīšanos, mazina kairinājumu un apsārtumu, izlīdzina ādas krāsu un paātrina reģenerācijas un iekaisuma dziedināšanas procesus, kā arī palīdz cīnīties ar pigmentāciju.
MA:NYO Galac Niacin 2.0 Essence serums ar galaktomīzes enzīmu sejai, 30 ml
Augsti koncentrēta esence ar 97% galaktomīzes enzīmu un 2% niacinamīdu ir paredzēta kompleksai dziedināšanai un ādas atjaunošanai. Paātrina epidermas šūnu atjaunošanos, palēnina novecošanās procesus, efektīvi mitrina, nofiksējot mitrumu ādā un izlīdzina ādas toni.
MA:NYO Galactomy Essence sejas krēms ar galaktomīzes enzīmu, 50 ml
Krēms palīdz sašaurināt poras, novada mitrumu dziļajos ādas slāņos, novēršot dehidratāciju, kontrolē ādas taukainību visas dienas garumā un novērš nevienmērīgu sejas krāsu. Neskatoties uz vieglo tekstūru, krēms efektīvi iesūcas dziļi porās. Tas sastāv no 99,73% dabīgām sastāvdaļām.
MA:NYO ATTĪROŠĀS PUTAS
MA:NYO Pure&Deep Cleansing Foam attīrošās putas, 100 ml
Līdzeklis, kas lieliski sader ar Bifida Biome līniju. Tas attīra ādu no visa veida netīrumiem, noņemot lieko sebumu un kosmētikas atlikumus. Atjauno ādas lipīdu barjeru un veicina mitruma aizturi, kā arī mīkstina ādu, izlīdzina reljefu un uzlabo elastību. Putas veido sīku burbuļu mākoni, kas dziļi iekļūst porās un izspiež visus netīrumus uz ādas virsmu.
MA:NYO Cleansing Soda Foam attīrošās putas, 150 ml
Putas, kas lieliski sader ar Galactomy līniju. Tās efektīvi noņem visa veida netīrumus, kosmētikas atlikumus un putekļus, dziļi iesūcas porās, izšķīdina tauku aizsērējumus un maigi noloba. Putas lieliski attīra poras, vienlaikus nebojājot ādas aizsargbarjeru un neizraisot kairinājumu un sausumu. Tās 99,9% sastāv no dabīgām sastāvdaļām.