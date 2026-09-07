Korejas 5 soļu ādas kopšanas sistēma
Korejas ādas kopšanas sistēma parasti sastāv no 10 soļiem, taču mūsdienu aizņemtai sievietei ne vienmēr pietiek laika visiem soļiem. Tāpēc piedāvājam saīsināto versiju 5 soļu programmai, kas sniedz gandrīz tikpat lielisku rezultātu!
1. SOLIS – ATTĪRĪŠANA
Šis solis ir vissvarīgākais ikdienas ādas kopšanas rutīnā, kura laikā āda tiek atbrīvota no dekoratīvās kosmētikas, liekā sebuma un citiem netīrumiem.
Nomazgā seju ar maigām putām vai attīrošu gelu, kas piemērots tieši tavam ādas tipam.
2. SOLIS – TONIZĒŠANA
Toniks mitrina ādu un līdzsvaro PH līmeni, kā arī sagatavo ādu tālāko produktu lietošanai un absorbēšanai. Lai izvairītos no sejas ādas sausināšanas, toniku ieteicams lietot uzreiz pēc sejas ādas attīrīšanas.
3. SOLIS – ESENCE vai SERUMS
Šie ir koncentrēti līdzekļi, kuros ir daudz aktīvu sastāvdaļu. Tie intensīvi mitrina ādu un piepilda ar antioksidantiem, kas palīdz tālākajiem kopšanas līdzekļiem iekļūt dziļākajos epidermas slāņos.
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Izvēlies savam ādas tipam atbilstošu līdzekli, kas risina tieši tavai ādai atbilstošas problēmas – samazina krunciņas, novērš akni un tml.
4. SOLIS – ACU KRĒMS UN/VAI PATČI
Vēl viens ļoti nozīmīgs un svarīgs solis Korejas ādas kopšanas sistēmā. Acu zonas āda ir maigāka, tāpēc tai nepieciešama īpaša kopšana.
Patči mazinās tūsku un tumšos lokus un nodrošinās liftinga efektu. Krēms mitrinās ādu, uzlabos tvirtumu un elastību, kā arī mazinās grumbiņas. Noteikti izvēlies krēmu atbilstoši savam ādas tipam un vajadzībām.
5. SOLIS – MITRINĀŠANA UN SPF AIZSARDZĪBA
Efektīvi, uzturvielām bagāti krēmi vitaminizē ādu un izlīdzina ādas mikroreljefu, kā arī veido aizsargkārtu uz ādas. Vakarā tā var būt tradicionāla krēma uzklāšana vai nakts maskas lietošana, kas ir biezas konsistences produkts un darbojas visu nakti. Ja tava sejas āda ir labā stāvoklī, vari lietot emulsiju, kam ir vieglāka un šķidrāka konsintence nekā krēmam.
Saules kaitīgie UV stari bojā ādu, tāpēc no rītiem ir vēlams lietot krēmu ar SPF aizsargfiltru, tā āda ilgāk saglabās tvirtumu, elastību un jaunību. Noteikti atceries visas dienas garumā piedomāt par saules aizsardzību!
Lai tev izdodas ikdienas skrējienā atrast mirkli ādas kopšanas rituālam, par ko tava sejas āda noteikti būs pateicīga!