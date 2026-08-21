Nedēļas nogalē “Domina Shopping” gaidāms liels cilvēku pieplūdums “Bazāra” atlaižu dēļ; tirdzniecības centrs aicina 3 dienu izpārdošanu izmantot skolas un rudens preču iegādei
Šajā nedēļas nogalē, no 21. līdz 23. augustam, tirdzniecības centrā “Domina Shopping” sagaidāms liels cilvēku pieplūdums, jo trīs dienu garumā norisināsies vasaras noslēdzošā izpārdošana “Bazārs”. Vairāk nekā 170 veikali, restorāni un izklaides vietas būs sagatavojuši īpašus piedāvājumus, bet atlaides sasniegs pat -80%. Tāpēc “Domina Shopping” aicina apmeklētājus rēķināties ar lielākām pircēju plūsmām un rosību nekā ierasts. Visaktīvākā iepirkšanās un iespējamā drūzmēšanās gaidāma jau rīt, piektdien, 21. augustā, jo tradicionāli tieši pirmajā “Bazāra” dienā ir pieejama visplašākā izpārdošanas preču izvēle un pircēji steidz nomedīt izdevīgākos piedāvājumus.
Kristiāna Kārkliņa, “Domina Shopping” mārketinga vadītāja saka: ““Bazārs” ir viena no retajām reizēm gadā, kad pircēji vienuviet var atrast tik plašu sezonas noslēguma piedāvājumu klāstu, sākot ar apģērbu, apaviem un aksesuāriem līdz skaistumkopšanai, tehnoloģijām un precēm mājoklim. Turklāt vasaras “Bazārs” sakrīt ar gatavošanos jaunajam mācību gadam, tāpēc aicinu šo plašo atlaižu iespēju izmantot, lai izdevīgāk iegādātos skolai un rudens sezonai nepieciešamo. Savukārt, ja jau iepriekš noskatīts konkrēts apģērbs, apavi vai aksesuāri, pirkumu nav vērts atlikt līdz svētdienai, jo populārākie izmēri un modeļi var vairs nebūt pieejami”.
Atradumi ar atlaidēm līdz 80%
Modes, apavu un aksesuāru cienītājiem “Bazārs” būs īpaši dāsnu piedāvājumu piepildīts. “Vision Express” briļļu ietvariem un saulesbrillēm piedāvās atlaides līdz pat -80%, savukārt “GABI”, “WLAY” un “Crocs” atlaides sasniegs -70%. “Denim Dream” preču izlasei būs -50%, bet “Sunset Fashion Men” vīriešu klasiskās modes piedāvājumā atlaides sasniegs līdz -60%. “MUSS” izpārdos pavasara un vasaras kolekciju, piedāvājot virsjakas ar atlaidēm līdz -50% un kleitas par 29, 39 vai 49 eiro. Savukārt “Huppa” pilnas cenas sieviešu un vīriešu precēm piemēros papildu -20%, bet bērnu preču iegādei darbosies piedāvājums “3 par 2 cenu”.
Rotaslietu kategorijā “Adamos” atsevišķai zelta un sudraba rotu kolekcijai piedāvās līdz -50%, bet aptieku tīklā “Apotheka” atlaides sasniegs pat -70%. “Stenders” regulārajiem produktiem darbosies piedāvājums “3 par 2 cenu”, savukārt “Brandberry.eu” nišas parfimērijas paraugiem būs -20%, bet, iegādājoties vienas arābu smaržas, otrām tiks piemērota -50% atlaide.
Īpaši piedāvājumi gaidāmi arī mājokļa, tehnoloģiju, izklaides un ēdināšanas kategorijās. “Lonas” matračiem piedāvās -15%, “Coverme”, iegādājoties aizsargstiklu, telefona maciņam piemēros -50%, bet “Kafijas Draugs” līdztekus kafijas degustācijai piedāvās “Sorso” kafijas automātiem 200 eiro atlaidi. Izklaidei “Skypark” visas dāvanu biļetes varēs iegādāties ar -50% atlaidi, savukārt “Apollo Kino Domina” dāvanu biļete maksās tikai 4 eiro.
Arī maltītēm būs īpašas “Bazāra” cenas. “LIDO” atsevišķiem ēdieniem un dzērieniem piemēros -20%. Savukārt “Lieliska dāvana” piedāvās -40% otrajam pirkumam.
Laimes rats ar daudzveidīgām balvām
Sestdien, 22. augustā, “Bazārs” apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt veiksmi īpašajā Laimes ratā, kuram “Domina Shopping” un centra nomnieki sarūpējuši virkni ar daudzveidīgām balvām.
Starp tām būs “Domina Shopping” dāvanu kartes, Labubu rotaļlietas no “CoverMe”, “LIDO” gardumu komplekti un “Skypark” dāvanu biļetes, kā arī “Apollo Kino” kino biļetes, “Denim Dream”, “Huppa”, “GABI”, “Brandberry.eu” un “Lieliska dāvana” dāvanu kartes, “Lonas” zīda miega maskas, “Sunset Fashion Men” aksesuāri un citi nomnieku sarūpēti pārsteigumi.
Vasaras “Bazārs” t/c “Domina Shopping” norisināsies no piektdienas, 21. augusta, līdz svētdienai, 23. augustam. Tirdzniecības centrs apmeklētājiem būs atvērts kā ierasti jeb katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00. Vairāk informācijas: https://domina-shopping.lv/lv/vasaras-bazars/.