Dzīvesstils
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Šodien 06:18
No dēļu ķērājām līdz naktspodu iztukšotājām: savādi sieviešu darbi, kas palikuši pagātnē
Mūsdienās daudzi darbi, kas agrāk bija ierasti, vairs nepastāv. Lielākoties tas noticis tehnoloģiju un medicīnas attīstības rezultātā. Tāpat mainījusies izpratne par darba apstākļiem un cieņu pret cilvēku. Īpaši daudz savdabīgu profesiju agrāk bija sievietēm, kuras saskārās ar krietni ierobežotām iespējām iztikas nopelnīšanai.
Daļa šo darbu bija smagi un pat bīstami veselībai, citi – pazemojoši vai mūsdienu acīm gluži absurdi. Sievietes krāsoja pulksteņu ciparnīcas ar radioaktīvu krāsu, ķēra dēles purvos, savienoja telefona zvanus, apraudāja svešus mirušos un pat uzņēmās vainu par karalieņu neveiklajiem brīžiem.
Šodien vairums šo profesiju ir izzudušas, taču tās spilgti parāda, cik ļoti gadsimtu gaitā mainījusies darba vide un sieviešu loma sabiedrībā. Lūk, 15 savādi sieviešu darbi, kas savulaik bija pavisam reāla ikdiena.