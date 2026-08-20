Atklāts, ka bērni, kuri biežāk lieto viedierīces, pusaudžu vecumā uzrāda labākus kognitīvos rezultātus
Jauns Somijas zinātnieku pētījums liek apšaubīt plaši izplatīto uzskatu, ka ilgāks ekrānlaiks bērniem noteikti kaitē viņu attīstībai. Zinātnieki atklājuši, ka aktīvāka viedierīču un datoru lietošana bērnībā ir saistīta ar labākiem kognitīvo testu rezultātiem pusaudžu vecumā.
Tomēr ts nenozīmē, ka bērniem vajadzētu pēc iespējas vairāk laika pavadīt pie viedtālruņiem, planšetēm vai datoriem. Zinātnieki uzsver, ka būtiski ir ne tikai tas, cik daudz laika bērns pavada pie ekrāna, bet arī tas, ko viņš šajā laikā dara.
Pētnieki analizēja 260 bērnu datus. Pētījuma sākumā bērni bija sešus līdz deviņus gadus veci, un viņus novēroja astoņus gadus. Zinātnieki vērtēja bērnu fizisko aktivitāti, dzīvesveidu un laiku, ko viņi pavadīja pie ekrāniem. Pusaudžu vecumā dalībniekiem veica kognitīvos testus, lai novērtētu mācīšanās spējas, uzmanību un atmiņu.
Pārsteidzošs atklājums
Pētniekus visvairāk pārsteidzis fakts, ka ilgāks kopējais ekrānlaiks posmā no bērnības līdz pusaudža vecumam saistīts ar augstākiem kognitīvo testu rezultātiem.
"Visvairāk mūs pārsteidza tieši tas, ka bērni, kuri pie ekrāniem pavadīja vairāk laika, pusaudžu gados uzrādīja labākus prāta spēju testu rezultātus," uzsver pētījuma vadošais autors Petri Jalanko.
Izšķirošs ir saturs, nevis pats ekrāns
Zinātnieki skaidro, ka digitālo ierīču lietošana pati par sevi nav viennozīmīgi kaitīga — izšķiroša nozīme ir saturam un bērna iesaistei.
Eksperti vecākiem un pedagogiem iesaka mudināt bērnus viedierīces izmantot mācībām, jaunradei, loģisko uzdevumu risināšanai un citām aktivitātēm, kas rosina domāšanu. Vienlaikus pētnieki neaicina atteikties no ierobežojumiem: digitālajām nodarbēm jābūt tikai vienai no sabalansētas ikdienas sastāvdaļām.
Fizisko aktivitāšu ietekme zēniem un meitenēm atšķiras
Pētījumā atklājās arī interesantas atšķirības starp dzimumiem:
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Meitenēm labākus darba atmiņas rādītājus pusaudžu gados veicināja zemas intensitātes fiziskās aktivitātes bērnībā.
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Zēniem līdzīga saikne novērota ar regulārām, trenera vai instruktora vadītām sporta nodarbībām.
Vienlaikus pētnieki fiksēja vēl kādu negaidītu tendenci — bērniem, kuri bērnībā mazāk nodarbojās ar patstāvīgām, neorganizētām fiziskajām aktivitātēm, pusaudža vecumā kognitīvo testu rādītāji reizēm bija pat augstāki.
Zinātnieki atzīst, ka šis atklājums bijis pretrunā ar sākotnējām gaidām, tāpēc tā skaidrošanai būs nepieciešami tālāki pētījumi.
Aizliegumu vietā — jēgpilns līdzsvars
Pētījuma galvenā atziņa ir skaidra: bērna veselīgai attīstībai nepieciešams līdzsvars starp digitālo vidi, kustībām, pilnvērtīgu uzturu un pietiekamu miegu.
Tā vietā, lai viedierīces aizliegtu kategoriski, daudz vērtīgāk ir pievērst uzmanību tam, kādu saturu bērns patērē un kādu vietu tehnoloģijas ieņem viņa kopējā dienas ritmā. Pētījums publicēts zinātniskajā žurnālā "Pediatric Exercise Science".