Vai pāri, kuri izskatās līdzīgi, patiešām ir radīti viens otram? Psiholoģija atklāj pārsteidzošo patiesību
Ja kādreiz esi pamanījis, ka kāds pāris izskatās tā, it kā būtu brālis un māsa, tu noteikti neesi vienīgais. Dažiem pāriem ir pārsteidzoši līdzīgi sejas vaibsti, smaids, matu krāsa vai pat sejas izteiksmes. Tas bieži liek cilvēkiem jokojoši secināt – viņi noteikti ir dvēseļu radinieki.
Taču vai izskatam tiešām ir kāda saistība ar to, cik veiksmīgas būs attiecības? Īsā atbilde – nē. Zinātne neapstiprina, ka cilvēki, kuri izskatās līdzīgi, būtu “lemti” viens otram vai paliktu kopā ilgāk. Tomēr psiholoģijai ir vairāki interesanti skaidrojumi, kāpēc līdzīgi cilvēki mēdz nonākt attiecībās un kāpēc ilgstoši pāri ar laiku var kļūt vēl līdzīgāki.
Mēs bieži izvēlamies to, kas šķiet pazīstams
Viens no iespējamiem skaidrojumiem ir pavisam vienkāršs – cilvēkus dabiski piesaista pazīstamais. Psihologi norāda, ka mēs mēdzam justies komfortablāk ar cilvēkiem, kuru izskats, uzvedība, intereses vai dzīvesveids mums šķiet pazīstams. Un tas var attiekties arī uz sejas vaibstiem. Tāpēc cilvēks, kuram ir līdzīga sejas forma, matu krāsa vai citas ārējās pazīmes, zemapziņā var šķist pievilcīgāks. Tas nenozīmē, ka cilvēks apzināti meklē savu “kopiju” – drīzāk smadzenes pazīstamo var uztvert kā patīkamu un drošu.
Vai mēs tiešām sākam izskatīties līdzīgi pēc gadiem kopā?
Šis jautājums zinātniekus interesē jau vairākus gadu desmitus. Jau 1987. gadā Mičiganas Universitātes pētnieki pētīja ilgstoši precētu pāru fotogrāfijas un nonāca pie secinājuma, ka dažiem pāriem pēc gadiem ilgas kopdzīves sejas vaibsti var kļūt līdzīgāki.
Viena no teorijām bija tāda, ka cilvēki, kuri kopā pavada desmitiem gadu, piedzīvo līdzīgas emocijas un dzīves notikumus. Viņi bieži smejas vienādos brīžos, dusmojas par līdzīgām lietām un gadiem ilgi atkārto līdzīgas sejas izteiksmes. Rezultātā uz sejas var veidoties līdzīgas smaida vai mīmikas līnijas. Tomēr vēlākie pētījumi liek šo ideju vērtēt piesardzīgāk. Tāpēc apgalvot, ka pāri burtiski “izskatās līdzīgi, jo ir nodzīvojuši kopā”, būtu pārāk vienkāršoti.
Mēs neapzināti pārņemam otra cilvēka uzvedību
Līdzība var parādīties ne tikai sejā. Ja cilvēki ilgi ir kopā, viņi mēdz pārņemt viens otra žestus, runas manieri, intonāciju, vārdus un pat smieklus. Šo parādību psiholoģijā sauc par uzvedības atdarināšanu jeb "mirroring".
Iespējams, esi pamanījis, ka ilgstoši kopā esoši pāri sāk runāt ļoti līdzīgā manierē vai vienlaikus pasaka vienu un to pašu. Tas pats mehānisms var ietekmēt arī ārējo izskatu – piemēram, apģērba izvēli, frizūru vai ķermeņa valodu.
Arī gēniem var būt sava loma
Ir vēl viens interesants aspekts. Pētījumi liecina, ka laulātie vidēji mēdz būt ģenētiski līdzīgāki nekā divi nejauši izvēlēti cilvēki. Tas nenozīmē, ka cilvēki apzināti meklē sev līdzīgu partneri. Drīzāk mēs biežāk iepazīstam cilvēkus līdzīgā sociālajā un kultūras vidē – vienā pilsētā, skolā, universitātē vai profesionālajā lokā. Līdzīga vide savukārt var nozīmēt līdzīgu dzīvesveidu, kultūras pieredzi un dažkārt arī līdzīgas ārējās pazīmes.
Bet vai līdzīgs izskats nozīmē “dvēseļu radiniekus”?
Nav zinātnisku pierādījumu, ka divi cilvēki, kuriem ir līdzīgi sejas vaibsti, būtu viens otram piemērotāki vai viņu attiecības būtu stabilākas. Patiesībā attiecību kvalitāti daudz vairāk ietekmē savstarpēja uzticēšanās, komunikācija, emocionālā tuvība, vērtības un spēja risināt konfliktus. Tāpēc līdzīgs deguns, acu forma vai smaids nav nekāds slepens Visuma signāls.
Arī slavenību pāros šo efektu var pamanīt
Par līdzību internetā bieži tiek apspriesti arī slaveni pāri. Piemēram, Deivids un Viktorija Bekhemi gadiem ilgi tiek salīdzināti līdzīgās fotogrāfijās – īpaši viņu izteiksmes un stila dēļ. Līdzīgu efektu fani mēdz saskatīt arī Emīlija Blanta un Džons Krazinskis, kā arī Raiena Reinoldsa un Bleikas Laivlijas pārī. Taču šādi piemēri neko nepierāda – mēs vienkārši esam ļoti labi tajā, lai pamanītu līdzības cilvēku sejās, īpaši tad, ja jau zinām, ka viņi ir pāris.
Un te ir pats svarīgākais
Ja tavs partneris neizskatās pēc tevis, tas nenozīmē, ka jūs viens otram nederat. Un, ja kāds cits cilvēks izskatās pārsteidzoši līdzīgs tavam partnerim, tas nenozīmē, ka starp viņiem pastāv kāda “īpaša saikne”.
Līdzīgs izskats var būt interesanta sakritība, kopīgas vides rezultāts vai vienkārši tas, kā mūsu smadzenes uztver pazīstamus sejas vaibstus. Mīlestības spēku daudz labāk raksturo tas, kā divi cilvēki izturas viens pret otru, nevis tas, cik līdzīgi viņi izskatās fotogrāfijā.