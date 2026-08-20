Māte bija satriekta, uzzinot, kam 9 gadus vecais dēls divus gadus uzticējis savas sajūtas par tēva nāvi
Pēc vīra pēkšņās nāves Luīze centās abiem dēliem palīdzēt saprast notikušo un pārdzīvot zaudējumu. Taču tikai pēc diviem gadiem viņa uzzināja, ka jaunākais dēls savas sajūtas un jautājumus par tēva nāvi bija uzticējis mākslīgā intelekta tērzēšanas robotam.
Kad Luīzes vīrs Džons gāja bojā autoavārijā, viņu dēliem bija deviņi un 12 gadi. Sieviete daudz laika veltīja tam, lai bērniem vecumam atbilstošā veidā izskaidrotu tēva nāvi un palīdzētu tikt galā ar zaudējumu.
Taču aptuveni divus gadus pēc traģēdijas Luīze uzzināja, ka jaunākais dēls par notikušo un savām sajūtām regulāri runājis ar ChatGPT. "Viņš bija ļoti apmierināts ar atbildēm un teica, ka draugi viņam nekad nespētu atbildēt tādā veidā. Viņš uzskatīja, ka tas ir vienīgais "cilvēks", kurš ilgā laikā viņu patiešām sapratis," stāstīja Luīze.
Jautājumi, kurus bērns uzdeva mākslīgajam intelektam
Zēns tērzēšanas robotam izstāstīja par tēva nāvi un pēc tam uzdeva jautājumus, kas viņu bija nodarbinājuši. Viņš vēlējās saprast, kāpēc mamma runā ar policiju, kas ir advokāts un kāpēc mamma sazinās ar advokātu. Viņš arī jautāja, kāpēc autovadītājs, kurš izraisīja avāriju, neatrodas cietumā.
Luīze uzskata, ka bērniem ir ļoti svarīgi saņemt šādas atbildes atbilstoši savam vecumam. Tieši tāpēc viņa pati līdz šim bija centusies kontrolēt, kā un cik daudz informācijas dēli saņem par tēva nāvi.
Vecākais dēls savukārt mākslīgajam intelektam vairāk jautājis par attiecībām ar vienaudžiem. Viņš vēlējies saprast, vai jaunajiem skolasbiedriem var uzticēties un vai viņiem vajadzētu stāstīt par tēva nāvi. Zēns baidījies, ka pēc šāda atklājuma citi bērni varētu viņu apsmiet vai pārtraukt ar viņu draudzēties.
"Mani satrieca tas, ka jaunākais dēls tieši šādā veidā izmantoja ChatGPT un uzskatīja, ka tas ir labs veids, kā saņemt atbildes. Man šķita, ka mūsu ģimenē ir droša vide, kurā var runāt par jebko," sacīja Luīze.
Bērni arvien biežāk AI uztver kā sarunu biedru
Luīzes satraukums nav tikai individuāls gadījums. Pētījumi liecina, ka bērni un pusaudži mākslīgā intelekta tērzēšanas robotus arvien biežāk izmanto ne tikai mācībām, bet arī sarunām un emocionālam atbalstam.
“Internet Matters” pētījumā noskaidrots, ka 35% bērnu, kuri izmanto MI tērzēšanas robotus, sarunu ar tiem uztver līdzīgi sarunai ar draugu. Īpaši neaizsargātu bērnu vidū šis rādītājs sasniedz 50%. Savukārt 12% bērnu norādījuši, ka vēršas pie tērzēšanas robotiem tāpēc, ka viņiem "vairs nav ar ko parunāt".
Arī ChatGPT izmantošana bērnu vidū ir ievērojami pieaugusi – no 23% 2023. gadā līdz 43% jaunākajā pētījuma periodā.
"Viņiem vēl ir grūti saprast, ka tā nav īsta persona"
Luīze uzskata, ka deviņu un 12 gadu vecumā bērniem vēl var būt grūti pilnībā apzināties atšķirību starp sarunu ar cilvēku un sarunu ar algoritmu. "Viņi meklē atbildes par tēva nāvi un to, kā ar to tikt galā. Taču daļa no šī procesa ir vienkārši būt cilvēkam. Nav vienkāršu risinājumu. Ir jāizdzīvo savas emocijas un tās jāpieņem," viņa sacīja. Pēc vīra nāves Luīze bērniem bija meklējusi arī profesionālu palīdzību un organizējusi tikšanās ar psihoterapeitu.
Vienlaikus viņa atzīst, ka vecākiem kļūst arvien grūtāk kontrolēt, kā bērni izmanto mākslīgo intelektu. Skolas darbi tiek veikti internetā, un vecākiem bieži vien nav iespējams nošķirt mācībām nepieciešamo MIizmantošanu no privātām sarunām.
"Tas ir ļoti sarežģīts līdzsvars, jo mākslīgais intelekts ir lielisks resurss mācībām, taču praktiski nav iespējams liegt bērniem to izmantot arī citiem mērķiem," sacīja Luīze.
Arī tehnoloģiju uzņēmumi aicina iesaistīties vecākus
Luīze uzskata, ka MI tērzēšanas robotiem bērnu aizsardzībai būtu nepieciešami papildu ierobežojumi, īpaši gadījumos, kad bērns uzdod jautājumus par emocionāli smagām vai vecumam neatbilstošām tēmām.
Savukārt “Norton” pārstāve Leila Bilže norādījusi, ka mākslīgais intelekts tradicionālo brīdinājumu par "saziņas briesmām ar svešiniekiem" ir pacēlis jaunā līmenī.
“OpenAI” norāda, ka ChatGPT paredzēts lietotājiem no 13 gadu vecuma. Uzņēmums arī skaidro, ka sistēma ir veidota tā, lai situācijās, kad pusaudzis izrāda pazīmes, ka viņam nepieciešams atbalsts, mudinātu vērsties pie cilvēkiem reālajā dzīvē. Uzņēmums norādījis arī uz vecuma noteikšanas tehnoloģijām un vecāku kontroles iespējām.
Luīzes stāsts izgaismo jautājumu, ar kuru vecākiem, visticamāk, nāksies saskarties arvien biežāk: ko darīt, ja bērns savus svarīgākos jautājumus vispirms uzdod nevis mammai, tētim vai draugam, bet mākslīgajam intelektam?