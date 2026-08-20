“Mēs ticam, ka viņa reiz varēs iet pasaulē pati.” Sabiedrību lūdz palīdzēt septiņgadīgajai Emmai
“Šis ir viens no grūtākajiem ierakstiem, kādu jebkad esmu rakstījusi,” ar ļoti personīgu un emocionālu vēstījumu pie līdzcilvēkiem vērsusies Anda Poiša. Viņa ar vīru Tomu lūdz palīdzību savai septiņus gadus vecajai meitiņai Emmai, kurai diagnosticēts autisms un kurai arī turpmāk nepieciešamas regulāras terapijas, rehabilitācija un atbilstoša izglītības vide. “Es ļoti ticu, ka tāda diena pienāks.”
“Mēs ilgi domājām, vai to darīt, jo vienmēr ir šķitis, ka jātiek galā pašiem. Taču reizēm pienāk brīdis, kad saproti – par kaunu un lepnumu svarīgāka ir bērna nākotne,” raksta vecāki.
“Emmiņa ir mūsu mazā saulīte”
Vecāki savu meitu raksturo kā dzīvespriecīgu, sirsnīgu meiteni, kurai patīk dziedāt, zīmēt, daba un dzīvnieki. “Emmiņa ir mūsu mazā saulīte. Viņa mīl dziedāt, zīmēt, samīļot dabu un dzīvniekus, smejas no visas sirds un katru jaunu dienu sagaida ar prieku un lielu smaidu sejiņā."
Tomēr daudz kas, ko citi bērni apgūst dabiski, Emmai jāiemācās soli pa solim ar speciālistu palīdzību un lielu darbu.
Kopš divu gadu vecuma meitene vairākas reizes nedēļā apmeklē ABA terapiju, periodiski strādā ar audiologopēdu un ergoterapeitu, kā arī piedalās sociālajās grupās profesionālu terapeitu vadībā. Šajās nodarbībās Emma mācās ne tikai runāt un komunicēt, bet arī saprast citu cilvēku emocijas un izteikt savējās, sadarboties ar vienaudžiem, sagaidīt savu kārtu, nomierināties brīžos, kad apkārtējā pasaule kļūst pārāk skaļa, kā arī apgūt ikdienas patstāvībai nepieciešamās prasmes.
“Pirms četriem gadiem es tam neticētu”
Vecāki īpaši pateicas ABA terapeitei Marijai Škerškānei, kura ar Emmu strādā jau vairāk nekā četrus gadus. “Ja pirms četriem gadiem kāds man pateiktu, ka Emmiņa runās, dziedās, spēlēsies, zīmēs, apmīļos mammu, tēti un māsu, es tam neticētu,” atklāj mamma.
Savulaik Emma nerotaļājās ar citiem bērniem, bet tagad viņai jau ir pirmie draugi. “Tas, ko Emmiņa šodien prot, nav noticis pats no sevis. Tas ir vairāku gadu neatlaidīga un nepārtraukta darba rezultāts. Simtiem terapijas stundu. Ticības. Pacietības. Un ļoti daudz mīlestības."
Sasniedzot septiņu gadu vecumu, iepriekšējais atbalsts beidzies
31. jūlijā Emma nosvinēja septīto dzimšanas dienu. Līdz ar šo vecumu beidzies arī līdzšinējais finansiālais atbalsts regulārajām terapijām un rehabilitācijai.
Ģimenei iepriekš palīdzējuši atsevišķi pašvaldības projekti, bet pēdējos divus gadus nozīmīgu atbalstu sniedzis Bērnu slimnīcas fonds. Ģimene par to ir ļoti pateicīga, taču uzzinājusi, ka šādā veidā svarīgāko terapiju izmaksas iespējams segt tikai līdz bērna septiņu gadu vecumam. Tagad ģimenei nepieciešamie līdzekļi jāmeklē citur.
Emmas terapijas vien pašlaik var izmaksāt līdz pat 600 eiro mēnesī. Nākamajā mācību gadā meitenei būtu nepieciešamas arī individuālas speciālā pedagoga nodarbības.
Ģimenei priekšā ir vēl viens nopietns izaicinājums – skolas izvēle. Speciālisti uzskata, ka Emmai vispiemērotāk būtu mācīties kopā ar bērniem bez īpašām vajadzībām, jo tieši šādā vidē viņa vislabāk apgūst sociālās prasmes. Tomēr, kā norāda vecāki, ģimenes uzrunātās vispārizglītojošās skolas atzinušas, ka nespēj nodrošināt Emmai nepieciešamo atbalstu un atbilstošu izglītības procesu. Tādēļ ģimene apsver privātu izglītības iestādi, kur mācības varētu izmaksāt līdz pat 800 eiro mēnesī.
“Mēs paši savām acīm esam redzējuši, cik ļoti terapijas un atbilstoša vide ir mainījušas Emmiņas dzīvi. Viņa ir kļuvusi drošāka, mierīgāka un patstāvīgāka,” pausts ierakstā.
Ģimene vēlas izveidot Emmas rehabilitācijas un izglītības fondu, lai varētu turpināt nodrošināt meitenei nepieciešamo profesionālo palīdzību arī turpmākajos gados. “Katrs eiro nozīmē vēl vienu terapijas stundu. Vēl vienu mazu soli uz priekšu. Vēl vienu iespēju viņai dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi."
Sapnis par Emmiņu pēc vienpadsmit gadiem
Sava emocionālā vēstījuma noslēgumā veicāki aicina uz mirkli iztēloties Emmu pēc vienpadsmit gadiem – astoņpadsmit gadus vecu jaunieti, kura pati dodas pa Vecrīgas ielām ar nošu mapi rokās. Varbūt viņa studēs mūziku, varbūt izvēlēsies pavisam citu ceļu. Taču vecākiem svarīgākais ir kas cits – lai meita spētu pati iet pasaulē, justies droši cilvēku vidū, sarunāties, veidot attiecības un dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk.
“Varbūt dzīve neizskatīsies tieši tā. Varbūt Emmiņas stāsts būs citāds. Bet es no visas sirds ticu, ka katrs cilvēks, kurš šodien izvēlas viņai palīdzēt, kļūst par vienu ķieģelīti tiltā, pa kuru viņa kādu dienu aizies pretī savai patstāvīgajai dzīvei,” pausts ierakstā.
Palīdzēt Emmai iespējams ziedojot uz mammas Andas kontu:
ANDA POIŠA
Konts: LV20HABA0551065838795
Mērķis: Ziedojums Emmas Poišas rehabilitācijai
Visi ziedojumi tiek ieskaitīti atsevišķā kontā un tiks izmantoti Emmiņas terapijām, rehabilitācijai, izglītībai un citiem ar viņas attīstību saistītiem izdevumiem.