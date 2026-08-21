Jaunajiem vecākiem Ķekavā pieejama bezmaksas atbalsta programma “Būt blakus un augt kopā”
No 2026. gada septembra līdz 2027. gada janvārim Ķekavas novadā norisināsies emocionālā atbalsta un neformālās izglītības programma jaunajiem vecākiem “Būt blakus un augt kopā”, informē “Partnerība “Daugavkrasts””. Tās mērķis – stiprināt jauno ģimeņu kopienu, mazināt sociālo izolāciju un veicināt vecāku emocionālo labbūtību.
Programma domāta topošajiem vecākiem un ģimenēm ar bērniem līdz 2 gadu vecumam. Plānotas 15 regulāras tikšanās: praktiskas zināšanas par bērna attīstību un aprūpi, satikšanās ar citiem vecākiem, pieredzes apmaiņa, emocionāls atbalsts, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Vieta, kur mācīties un satikties
Vecāku gaitas ir būtisks pārmaiņu posms ar prieku, nogurumu, nedrošību, vientulību un daudziem jautājumiem par bērna vajadzībām. Tāpēc uzsvars būs gan uz zināšanām, gan savstarpēju atbalstu un piederību.
Nodarbību tēmas:
- vecāka loma, bērna attīstība;
- miegs, raudāšana;
- rotaļas;
- zīdīšana, piebarojums;
- emociju atpazīšana, regulēšana;
- robežas;
- rūpes par sevi.
Katrā tikšanās reizē – iepazīšanās, pieredzes apmaiņa, kontakti, lai veidotu ilgtermiņa atbalsta tīklu Ķekavas novadā. 15 tikšanās piecu mēnešu garumā Nodarbības plānotas Ķekavas Kultūras namā. Vienā reizē līdz 7–8 ģimenēm.
Programmu vadīs vecāku emocionālā atbalsta speciāliste, sertificēta PEP mamma ar 5+ gadu pieredzi darbā ar ģimenēm un mazu bērnu vecākiem. Dalība bez maksas. Vietu skaits ierobežots, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Plānots iesaistīt vismaz 10 unikālas ģimenes un 15 nodarbībās nodrošināt vismaz 120 apmeklējumus.
Sagaidāmie rezultāti: lielāka vecāku pārliecība par prasmēm, uzlabota emocionālā labbūtība, jauni kontakti, aktīvāka iesaiste vietējā kopienā.
Pieteikšanās
Aicināti pieteikties topošie vecāki un ģimenes ar bērniem līdz 2 gadiem. Priekšroka Ķekavas novadā deklarētām ģimenēm; ja ir brīvas vietas, var pieteikties arī vecāki no blakus novadiem un Rīgas.
Programma “Būt blakus un augt kopā” dod iespēju labāk izprast bērna vajadzības un vecāku lomu, kā arī satikt cilvēkus, ar kuriem dalīt šo dzīves posmu. Reizēm drošībai un pārliecībai vajadzīgs ne vien padoms, bet arī sajūta, ka neesi viens.
Projektu īsteno biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” ar Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu sabiedrības integrācijas pasākumiem.