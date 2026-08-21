HUPPA: Laikapstākļus izturīgs noskaņojums - visai ģimenei
Ziemeļeiropā ziemas apģērbam ir daudz vairāk pienākumu nekā vienkārši labi izskatīties. Tam jāspēj tikt galā ar aukstiem rītiem, slapju sniegu, vēju un mainīgām temperatūrām. Un ideālā gadījumā – neliekot mums katru reizi, izejot no mājas, justies tā, it kā būtu saģērbušies Arktikas ekspedīcijai.
Mums ir jāspēj kustēties, spēlēties, strādāt un iepazīt pasauli, neļaujot apģērbam mūs ierobežot.
HUPPA ir dzimusi Igaunijā un radīta Ziemeļvalstu apstākļiem, tāpēc šo vidi pazīst ļoti labi. Mūsu virsdrēbes apvieno aizsardzību pret laikapstākļiem, komfortu un atšķirīgu dizainu. Un, lai gan mūsu stāsts sākās ar bērnu apģērbu, šodien mēs ģērbjam visu ģimeni.
No bērnu virsdrēbēm līdz ģimenes zīmolam
Gadu desmitiem esam izstrādājuši virsdrēbes, iespējams, vieniem no prasīgākajiem valkātājiem – bērniem. Viņi skrien, kāpj, sēž sniegā un lec peļķēs. Dažu minūšu laikā viņi spēj pārbaudīt apģērbu veidos, kādus neviena laboratorija nespētu atkārtot.
2018. gadā mēs šo pieredzi un zināšanas paplašinājām, radot apģērbu arī sievietēm un vīriešiem. Ideja bija pavisam dabiska: tas, kas ir svarīgs bērnu virsdrēbēs, ir svarīgs arī pieaugušajiem. Labam mētelim jāpasargā no vēja un mitruma, jānodrošina patīkams siltums un jābūt piemērotam ikdienas dzīvei – sākot no pastaigas uz darbu līdz stāvēšanai pie sniegota rotaļu laukuma, kamēr bērni vai suns noteikti vēl neplāno doties mājās.
Viena sezona, daudz dažādu dienu
Reti kad ir viens ideāls mētelis, kas piemērots ikvienai ziemas situācijai.
Maiga diena pilsētā prasa pavisam ko citu nekā ledains nedēļas nogales piedzīvojums ārā. Bērni, aktīvi skrienot un spēlējoties, rada siltumu citādi nekā pieaugušie, kuri pārvietojas mierīgākā tempā. Pievienojiet tam vēju, mitrumu un apģērba kārtošanu vairākos slāņos – un viena un tā pati temperatūra var šķist pavisam atšķirīga.
HUPPA ziemas kolekcija atspoguļo šīs atšķirības. Sievietēm kolekcijā ir gan praktiskas parkas, piemēram, VIVIAN, gan garāki ziemas mēteļi, piemēram, ASTRID, kas apvieno siltumu un aizsardzību pret laikapstākļiem ar tīriem, viegli valkājamiem siluetiem.
Jo funkcionalitātei nevajadzētu būt rezervētai tikai pārgājienu apģērbam. Lielākajai daļai no mums tehnisks un funkcionāls apģērbs ir vajadzīgs parastajā ikdienā – pirmdienu rītos, vedot bērnus uz skolu, pastaigās pa pilsētu, nedēļas nogales izbraucienos un sniegotās svētdienu pēcpusdienās.
Bērnu apģērbs, kas radīts īstai kustībai
Bērnu apģērbam jābūt siltam, bet tas nedrīkst ļaut aktīvam bērnam pārkarst. Tam jāpasargā, bet tas nedrīkst būt stīvs vai apjomīgs, un tam jābūt pietiekami ērtam skriešanai, kāpšanai un rotaļām.
HUPPA bērnu ziemas sortimentā ir siltināti kombinezoni, piemēram, SULA un WILLE, kā arī komplekti, mēteļi, jakas, parkas un ziemas aksesuāri.
Taču ir viena lieta, ko bērni bieži saprot labāk nekā pieaugušie: apģērbam ir jābūt jautram valkāšanai.
Ziema jau tā ir pietiekami pelēka.
Tāpēc HUPPA apvieno viegli valkājamu klasiku ar drosmīgām krāsām, rotaļīgām apdrukām un negaidītām detaļām. Praktisks nenozīmē garlaicīgs.
Sievietēm – funkcionalitāte bez kompromisiem
Tāda pati filozofija turpinās arī sieviešu kolekcijā, piedāvājot dažādus siltinājuma līmeņus, garumus un siluetus dažādām ziemas dienām.
Kolekcijā ir gan ziemas mēteļi ar 160 g siltinājumu, piemēram, ASTRID, un parkas, piemēram, JANELLE 1, gan siltāki 300 g mēteļi, piemēram, JOVIA un GUDRUN, līdz pat grezni siltiem, ar dūnām pildītiem modeļiem AIDA un NADIIN.
Mētelim var būt jāpiemērojas visai dienai – rītam, ceļam uz darbu, pēcpusdienas darīšanām un garam vakaram. Jo labāk jūsu virsdrēbes tiek galā ar siltumu, vēju un mitrumu, jo mazāk jums par to ir jādomā. Un tieši tāds ir mērķis.
Un jā, mēs padomājām arī par vīriešiem
HUPPA ģimenes pieeja nebeidzas pie sieviešu un bērnu apģērba.
Vīriešu kolekcija seko tam pašam principam: vienkāršas, funkcionālas virsdrēbes īstiem ziemas laikapstākļiem un ikdienas dzīvei, piemēram, 200 g siltinātā ziemas parka DAVID.
Aizsardzība pret laikapstākļiem, siltums un komforts ir pirmajā vietā, taču katrai jakai nav jāizskatās tā, it kā tā būtu paredzēta kāpienam augstu kalnos.
Uzvelciet to, dodieties ārā un turpiniet savu dienu.
Apģērbs dzīvei, kādu jūs patiešām dzīvojat
HUPPA ir Ziemeļvalstu ģimenes zīmols, kas balstīts uz vienkāršu ideju: būšanai ārā nevajadzētu būt atkarīgai no perfektiem laikapstākļiem.
Mūsu saknes mums ir devušas praktisku izpratni par to, kam virsdrēbēm jāspēj pretoties. Visās mūsu kolekcijās tehniskie materiāli, siltinājums un aizsardzība pret laikapstākļiem ir līdzsvaroti ar krāsām, apdrukām un siluetiem, kas padara apģērbu patīkamu valkāšanai.
Jo labs ziemas apģērbs nav tas, kas skapī gaida ekstremālus laikapstākļus. Tas ir tas, pēc kā jūs automātiski sniedzaties no rīta.
Dzīve neapstājas, kad temperatūra nokrītas. Bērni joprojām vēlas spēlēties. Suns joprojām ir jāved pastaigā. Darbs joprojām sākas no rīta. Nedēļas nogales joprojām notiek.
Pareizs apģērbs vienkārši nozīmē, ka laikapstākļiem ir mazāk teikšanas.
Un jūsu labais garastāvoklis paliek pasargāts no laikapstākļiem.