Tēja kā dāvana, kas ziedēs un priecēs visu gadu
Kā izvēlēties tēju korporatīvajai dāvanai? Korporatīvā dāvana ir daudz vairāk nekā skaisti iesaiņots produkts. Tā atspoguļo uzņēmuma gaumi, attieksmi un vērtības.
Korporatīvā dāvana ir daudz vairāk nekā skaisti iesaiņots produkts. Tā atspoguļo uzņēmuma gaumi, attieksmi un vērtības.
Latvijas tējas zīmols PLŪKT uzņēmumiem piedāvā radīt personalizētas tējas dāvanas, kurās apvienojas Latvijas savvaļas pļavu augi, starptautiski novērtēts dizains un pārdomāta zīmola klātbūtne. Tās ir dāvanas, kas simboliski turpina ziedēt visu gadu – katrā tējas tasē, atkārtoti izmantotā kārbiņā un ikdienas mirklī, kurā saņēmējs izvēlas uz brīdi apstāties.
Mātes un meitas radīts stāsts no Latvijas pļavām
PLŪKT 2017. gadā radīja māte un meita – vides zinātņu doktore un tējas meistare Līga Lieplapa un uzņēmēja Māra Lieplapa. Abu ieceres pamatā bija vēlme parādīt, ka arī Ziemeļeiropai un Latvijai ir sava īpaša tējas kultūra.
Līga zīmolā ienesusi padziļinātas zināšanas par dabu, augiem, bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Savukārt Māra uzņēmusies veidot PLŪKT zīmolu, attīstīt tā produkciju, pārdošanu un eksportu. Zīmola pirmsākumi meklējami Praulienā, Madonas novadā. Tur Latvijas savvaļas pļavās un mežos ievāktie augi tiek pārvērsti mūsdienīgos, bioloģiski sertificētos tējas produktos.
PLŪKT izaugsmes stāsts sākās ar pirmo tējnīcu Singapūrā, bet šobrīd zīmola tējas tiek eksportētas uz vairāk nekā 20 valstīm. Starp nozīmīgākajiem eksporta tirgiem ir Dānija, Korejas Republika, Japāna un ASV, bet produkcija nonāk pie patērētājiem pārtikas veikalos, dizaina konceptveikalos, restorānos, kafejnīcās un e-komercijas platformās.
No Praulienas līdz Seulai un Holivudai
PLŪKT zīmola starptautisko atpazīstamību apliecina vairāki spilgti sasniegumi. 2024. gada sākumā amerikāņu aktrise Drū Berimora izcēla PLŪKT tēju BLOSSOM kā vienu no dāvanām, ko viņa ieteiktu izvēlēties e-komercijas platformā Etsy. Savukārt Korejas Republikā PLŪKT tējas nonākušas prestižā SHINSEGAE universālveikala plauktos Seulā līdzās pasaulē atzītiem tējas zīmoliem. Tur regulāri tiek rīkotas arī PLŪKT tēju degustācijas.
“Mans ilgtermiņa mērķis ir, lai Nordic jeb Ziemeļeiropas tēja atraisa jaunu tējas baudīšanas kultūru pasaulē.”— Māra Lieplapa, PLŪKT līdzdibinātāja
Personalizētus PLŪKT tējas produktus saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem līdz šim radījušas valsts iestādes, bankas, apdrošināšanas un telekomunikāciju uzņēmumi, privātie biznesi, būvniecības uzņēmumi, mākslinieki, kā arī daudzu citu nozaru pārstāvji.
Taču kā izvēlēties piemērotāko tēju, ja tā paredzēta kā dāvana? PLŪKT komanda apkopojusi piecus būtiskākos jautājumus, kuri palīdzēs pieņemt lēmumu.
1. Vizuālais izskats rada pirmo iespaidu
Pirms dāvanas saņēmējs ir pagaršojis tēju vai iepazinies ar tās izcelsmi, viņš vispirms ierauga iepakojumu. Tādēļ korporatīvās dāvanas vizuālais tēls ir tikpat nozīmīgs kā tās saturs. PLŪKT iepakojumu dizainos izmantots īsts Latvijas savvaļas pļavu augu herbārijs. Augi nav radīti digitāli – tie ievākti dabā, izžāvēti, rūpīgi sakārtoti un pārvērsti dizaina kompozīcijās.
Šis rokraksts ir starptautiski novērtēts un kļuvis atpazīstams kā PLŪKT kvalitātes zīme. Tas ļauj dāvanā saglabāt Latvijas dabas autentiskumu, vienlaikus piedāvājot mūsdienīgu un elegantu vizuālo tēlu.
Uzņēmumi var izvēlēties gatavu PLŪKT dizainu vai izstrādāt pilnībā personalizētu etiķeti, kurā apvienojas abu zīmolu identitāte.
2. Garša – individuāla izvēle ar dažiem pārbaudītiem principiem
Tējas izvēle var būt ļoti personiska, īpaši tad, ja labi pazīstam tās saņēmēju. Tomēr, veidojot dāvanas lielākam klientu, darbinieku vai sadarbības partneru lokam, noder daži praktiski principi.
Ja meklējat izsmalcinātu un patiesi neparastu garšu, izvēlieties tēju, kuru saņēmējs, visticamāk, vēl nebūs baudījis.
Viena no šādām izvēlēm ir PLŪKT fermentētās ugunspuķes tēja NORDIC BLACK, kas turpina gūt uzmanību gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Tā vizuāli un garšas ziņā atgādina klasisko melno tēju, taču ir gatavota no Latvijā ievāktas ugunspuķes.
Ugunspuķe iziet vairāku posmu fermentācijas procesu un noslēgumā tiek grauzdēta. Rezultātā rodas piesātināta, bet maiga grauzdējuma garša. Tā bieži uzrunā arī cilvēkus, kuri ikdienā vairāk izvēlas kafiju, taču vēlas pakāpeniski savā ikdienā ieviest tēju.
Lielākam saņēmēju lokam iesakām PLŪKT tējas maisījumus, kā piemēram, BLOSSOM – ziedu tēja no astoņiem pļavas ziediem – un WHITE NIGHT, kurā sastopas jasmīns, meža aveņu lapas, piparmētra un citi augi.
Savukārt ogu tējas rada augļaināku asociāciju un piešķir dzērienam dzīvespriecīgu krāsu. Tas tos padara īpaši piemērotus košām un svinīgām dāvanām.
3. Izcelsme un vērtības – ko dāvana stāsta par uzņēmumu?
Izvēloties korporatīvo dāvanu, ir vērts sev uzdot dažus jautājumus.
Tēja var kļūt par izcilu Latvijas un uzņēmuma vērtību reprezentāciju. Taču šim stāstam jābūt pamatotam, tādēļ ir svarīgi pievērst uzmanību produkta izcelsmei un kvalitātes apliecinājumiem.
PLŪKT tējas ir bioloģiski sertificētas, savukārt augi ievākti Latvijas savvaļas pļavās un mežos. Augu žāvēšanā tiek izmantota vēja un saules enerģija, tā samazinot ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi. Arī tējas maisiņi izgatavoti no augu šķiedru materiāla. Tie industriāli kompostējas 30–60 dienu laikā. Dāvinot šādu tēju, uzņēmums pasniedz ne tikai produktu, bet arī daļu Latvijas dabas, atbildīgu attieksmi pret resursiem un mūsdienīgu Ziemeļu tējas kultūru.
4. Derīguma termiņš
Īpaši personalizētas dāvanas gadījumā vēlamies, lai tā pie saņēmēja saglabātos pēc iespējas ilgāk. PLŪKT tēju derīguma termiņš atkarībā no produkta ir aptuveni divarpus līdz trīs gadi. Tas ļauj dāvanas plānot savlaicīgi un saņēmējam tēju baudīt nesteidzoties.
Taču PLŪKT metāla kārbiņu dzīve bieži turpinās arī pēc tējas izdzeršanas. To izsmalcinātā dizaina dēļ kārbiņas tiek glabātas un kolekcionētas, atkārtoti piepildītas ar pašu ievāktu tēju vai PLŪKT tējas maisiņiem. Citi tajās glabā rakstāmpiederumus, garšvielas un dažādas ikdienas lietas.
Tas ir ilgtspējīgs veids, kā pagarināt iepakojuma izmantošanu, un vienlaikus nodrošina, ka dāvinātāja zīmols saņēmēja ikdienā saglabājas vēl ilgi pēc svētkiem.
5. Iepakojums un transportēšana
Personalizācijai piedāvātās PLŪKT metāla kārbiņas sniedz premium pieredzi un ir piemērotas reprezentablām klientu un sadarbības partneru dāvanām. Cieši noslēgtais iepakojums palīdz ilgstoši saglabāt tējas aromātu un kvalitāti, turklāt kārbiņa ir izturīga un atkārtoti izmantojama.
Ja dāvanas paredzēts sūtīt ārvalstu klientiem un sadarbības partneriem, vērts apsvērt vieglākus doypack jeb stāvpakas iepakojumus. Šādā formātā pieejamas, piemēram, PLŪKT tējas Pļavas Rīts, Visa Vasara un Smiltsērkšķis.
Stāvpakas ir ietilpīgas, vieglas un ērti transportējamas. Tas ir svarīgi, ja vienlaikus tiek sūtīts liels produktu daudzums vai dāvanas jāpiegādā ārpus Latvijas.
No garšas izvēles līdz gatavai dāvanai
Ja esat nolēmuši veidot personalizētas tējas dāvanas, sazinieties ar PLŪKT komandu.
PLŪKT komanda palīdzēs izvēlēties saņēmēju lokam un dāvanas mērķim piemērotāko garšu. Pēc tam tiks izstrādāts dizaina makets, saskaņotas personalizācijas detaļas un uzsākta ražošana.
Jāņem vērā, ka laiks no augusta līdz decembrim PLŪKT ir īpaši intensīva korporatīvo dāvanu sezona. Lai būtu iespējams nodrošināt izvēlēto produktu, personalizāciju un nepieciešamo daudzumu, produkciju ieteicams rezervēt pēc iespējas savlaicīgāk.
Pirms izvēles – nogaršojiet
Ja vēlaties vispirms pārliecināties par tēju garšu un kvalitāti, iespējams pasūtīt PLŪKT Tējas paraugu komplektu e-veikalā. Tajā apkopotas vairākas garšas, lai pirms lielāka pasūtījuma varētu atrast piemērotāko.
PLŪKT tējas iespējams iegādāties arī pie partneriem Rīgā, tostarp Stockmann, Manilla, Riija un RIMI Klēts veikalos, bet uz vietas tējas iespējams nobaudīt KALVE kafejnīcās un citās PLŪKT partneru vietās.
Izvēlies jēgpilnas un pārliecinošas dāvanas! Tās ir stāsts par uzņēmuma vērtībām, Latvijas dabu un rūpēm par cilvēku, kurš to saņem. Tēja ļauj šo stāstu izbaudīt nesteidzoties – vienu tasi pēc otras, visa gada garumā.