Sarkani nagi kā slepens pievilcības ierocis? Aiz populārā “TikTok” trenda slēpjas psiholoģija
Sarkana nagu laka gadu desmitiem uzskatīta par klasiku, taču sociālajos tīklos tai piedēvēts vēl kāds spēks – spēja piesaistīt uzmanību un pat palielināt romantiskas iepazīšanās iespējas. Tā dēvētā “sarkano nagu teorija” kļuvusi par populāru “TikTok” fenomenu, un izrādās, ka aiz tā varētu slēpties arī daļa psiholoģijas.
"Sarkano nagu teorija" īpaši populāra kļuva 2022. gadā pēc tam, kad “TikTok” satura veidotāja Robina Delmonte pamanīja – ikreiz, kad viņa izvēlas sarkanu manikīru, vīrieši to ievēro un izsaka komplimentus. Viņa piedāvāja arī visai neparastu skaidrojumu: iespējams, sarkanie nagi vīriešiem neapzināti atgādina bērnību un 90. gadus, kad spilgti sarkans manikīrs bija īpaši populārs viņu mammu paaudzes sieviešu vidū.
Šī ideja izraisīja tūkstošiem reakciju, un sievietes sāka teoriju pārbaudīt pašas. Sociālajos tīklos parādījās stāsti par komplimentiem, veiksmīgākiem randiņiem un pat lielāku pārliecību darba intervijās. Arī vairākus gadus vēlāk “sarkano nagu teorija” nav pazudusi – tā joprojām regulāri atgriežas “TikTok” un citās platformās, kur lietotājas dalās ar saviem eksperimentiem un pieredzi.
Vai tiešām sarkanajai krāsai piemīt īpašs spēks?
Psihologi gan uzsver, ka sarkano nagu efekts, visticamāk, nav nekāds romantisks “maģijas triks”.
Psiholoģe Stefanija Mazere skaidro, ka sarkanā krāsa jau izsenis saistīta ar kaislību, spēku, pārliecību un pievilcību, turklāt tā vizuāli izceļas daudz vairāk nekā neitrāli toņi. Ja cilvēks ir pārliecināts, ka sarkans manikīrs padara viņu pievilcīgāku, viņš var sākt arī uzvesties citādi – būt drošāks, vairāk žestikulēt, biežāk veidot acu kontaktu un kopumā justies pamanāmāks. Apkārtējie savukārt šo pārliecību uztver. Tādēļ efekts var būt saistīts ne tikai ar pašu nagu krāsu, bet ar to, kā sieviete jūtas, to valkājot.
Pētījumos sarkanajai krāsai tiešām atrasts īpašs efekts
Interesanti gan, ka “TikTok” teorijai ir arī zināms zinātnisks pamats. 2008. gadā žurnālā “Journal of Personality and Social Psychology” publicētā eksperimentu sērijā pētnieki konstatēja, ka vīrieši sievietes, kuras bija ģērbtas sarkanā vai kuru fotogrāfijas bija attēlotas uz sarkana fona, vērtēja kā pievilcīgākas un seksuāli iekārojamākas.
Līdzīgu tendenci uzrādījis arī 2024. gadā veikts pētījums ar Ķīnas studentiem – cilvēki sarkanā apģērbā pretējā dzimuma pārstāvjiem šķita pievilcīgāki nekā tie, kuri bija ģērbušies baltā.
Tomēr jāņem vērā, ka lielākā daļa šādu pētījumu aplūko apģērbu vai lielākus vizuālos laukumus, nevis nagu lakas krāsu. Tāpēc apgalvot, ka tieši sarkani nagi automātiski padara cilvēku pievilcīgāku, nevar.
Īstais noslēpums slēpjas pašpārliecībā
Klīniskā psiholoģe Renē Solomona norāda, ka cilvēki sarkano krāsu dabiski ievēro ātrāk. Rietumu kultūrā tā turklāt cieši saistīta ar mīlestību un pavedināšanu – sākot ar sarkanu lūpu krāsu un kleitām un beidzot ar Valentīna dienas simboliku.
Taču eksperti uzskata, ka sarkanā manikīra lielākais “slepenais ierocis” varētu būt pavisam vienkāršs – pašpārliecības efekts.
Ja sievietei, paskatoties uz koši sarkanajiem nagiem, šķiet, ka viņa izskatās labāk un jūtas pievilcīgāka, mainās arī viņas ķermeņa valoda un uzvedība. Tieši to apkārtējie var pamanīt daudz vairāk nekā pašu nagu lakas toni.
Tādēļ “sarkano nagu teorija” zināmā mērā var darboties – tikai ne gluži tā, kā to mēdz pasniegt “TikTok”.
Turklāt sociālajos tīklos sarkanajai teorijai jau radušās “radinieces”. Ziliem nagiem tiek piedēvēts mierīgums un pārliecība, baltiem – signāls, ka cilvēks ir brīvs attiecībām, melniem – neatkarība un spēks, savukārt rozā manikīrs sociālo tīklu lietotāju skatījumā simbolizējot rotaļīgumu un romantisku noskaņu.
Zinātniski gan šīs nagu krāsu “teorijas” nav pierādītas. Taču skaidra, ka reizēm manikīra krāsa var mainīt ne tik daudz to, kā uz mums skatās citi, bet gan to, kā mēs paši jūtamies.