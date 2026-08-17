Bērna trauma var izmaksāt pat 2000 eiro: eksperti mudina pievērst uzmanību drošībai mājās
Vasaras brīvlaikā bērni vairāk laika pavada mājās. Tieši tā ir vieta, kur jaunāki bērni gūst visvairāk traumu, liecina SPKC dati, turklāt mazuļu vecuma grupā negadījumu skaits pēdējos gados pieaudzis par 59 %.
2025. gadā Latvijā tika reģistrētas 2908 traumas bērniem vecumā līdz 4 gadiem, kamēr gadu iepriekš šis skaits bija 2589. Tas liecina par aptuveni 12 % pieaugumu. Savukārt vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem 2025. gadā reģistrētas 3057 traumas, kas ir par 7 % vairāk, salīdzinot ar 2024. gadu. Satraucošs signāls ir tas, ka kopējais bērnu traumu skaits būtiski pieaudzis pēdējo 3 gadu laikā – par 59 %. Lai gan traumu skaita pieauguma iemesli ir dažādi, dati nepārprotami liecina, ka bērnu drošībai mājās un ikdienas aktivitātēs jāpievērš arvien lielāka uzmanība.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati rāda, ka gados jaunāki bērni visbiežāk traumas gūst šķietami drošākajā vidē – mājās. 2025. gadā traumas mājas apstākļos guvuši 2792 bērni vecumā līdz 9 gadiem. Tas nozīmē, ka gandrīz puse no traumatiskajiem negadījumiem ir notikuši pazīstamā vidē. Biežāk reģistrētās traumas bijuši sasitumi un zilumi, tāpat bieži konstatēti arī lūzumi un vaļējas brūces.
Apdrošināšanas uzņēmuma "Balcia" rīcībā esošā informācija liecina, ka bērnu traumas tiek gūtas ne tikai sporta aktivitātēs vai rotaļu laukumos, bet arī ikdienišķās situācijās mājās – skrienot, kāpjot uz mēbelēm vai rotaļājoties bez vecāku uzraudzības. 75 % no izmaksātajām atlīdzībām 2025. gada vasaras mēnešos mērāmas virs 100 eiro, no kurām trešdaļa bija virs 300 eiro, kamēr lielākā atlīdzība par traumu bērnam pagājušajā gada sasniedza 2000 eiro.
“Pieaugot bērnu traumatisma rādītājiem, arvien svarīgāk ir domāt par profilaksi. Vasaras brīvlaikā bērni kļūst aktīvāki, vairāk laika pavada mājā vai sētā bez pieaugušo uzraudzības, tādēļ tieši šajā periodā var pieaugt arī traumu risks. Bieži traumas rodas situācijās, kuras vecāki ikdienā neuztver kā bīstamas. Turklāt bērni aug un apgūst jaunas prasmes ļoti strauji, līdz ar to arī riski mājās nepārtraukti mainās. Tāpēc ir svarīgi ar bērniem regulāri pārrunāt drošības jautājumus un pielāgot vidi viņu vecumam. Lai gan bērniem Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta veselības aprūpe, pēc traumas ģimenēm nereti rodas papildu izdevumi, piemēram, rehabilitācijai, fizioterapijai vai citiem atveseļošanās pakalpojumiem. Nereti vecāki izvēlas tieši maksas pakalpojumus, lai bērns nepieciešamo rehabilitāciju saņemtu ātrāk. Tāpēc nelaimes gadījumu apdrošināšana var kalpot kā papildu finansiāls atbalsts ģimenei, ļaujot koncentrēties uz bērna atveseļošanos,” uzsver "Balcia" Atlīdzību vadītāja Latvijā Alise Drava.
Eksperti iesaka – kā rūpēties par bērnu drošību mājoklī
Speciālisti atgādina, ka daļu negadījumu iespējams novērst ar vienkāršiem drošības noteikumiem un savlaicīgu mājokļa pielāgošanu.
• Dzīvojamā istabā pie sienas ieteicams nostiprināt smagās mēbeles un televizorus, izmantot mēbeļu stūru aizsargus, kā arī neatstāt bērnam sasniedzamā vietā vadus un sīkus priekšmetus.
• Virtuvē karstus dzērienus un ēdienus vēlams turēt tālāk no galda malām, savukārt asus priekšmetus, sadzīves ķīmiju un medikamentus glabāt slēdzamos skapjos. Gatavošanas laikā katlu un pannu rokturus ieteicams pagriezt uz plīts iekšpusi.
• Vannas istabā svarīgi izmantot neslīdošus paklājiņus un nekad neatstāt mazus bērnus vannā bez uzraudzības – pat uz īsu brīdi. Elektriskās ierīces un medikamenti jānovieto bērniem nepieejamās vietās.
• Bērnistabā jāizvēlas bērnu vecumam atbilstošas rotaļlietas un jāpārliecinās, ka mēbeles ir stabilas un drošas. Tāpat pie logiem nevajadzētu novietot mēbeles, uz kurām bērns var uzkāpt.
• Logiem un balkoniem ieteicams uzstādīt drošības fiksatorus vai aizsargus, kā arī neatstāt bērnus bez uzraudzības atvērtu logu tuvumā.
• Kāpnēs un gaitenī mazākiem bērniem ieteicams izmantot drošības vārtiņus un nodrošināt, lai pārvietošanās zonas būtu labi apgaismotas un brīvas no priekšmetiem, aiz kuriem var paklupt.
• Pagalmā un rotaļu zonās regulāri jāpārbauda rotaļu aprīkojuma drošība, savukārt ūdens tuvumā bērni vienmēr jāuzrauga. Braucot ar velosipēdu, skrejriteni, obligāti jālieto ķiveres un aizsargi.
• Neaizmirst iegādāties apdrošināšanu, kas īpaši piemērota bērniem un sedz negadījuma riskus gan mājās, gan bērnu laukumiņā, gan sporta nometnēs un citu aktivitāšu laikā.