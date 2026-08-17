Haralda Sīmaņa pirmā sieva Inta: "Bijām kopā visu dzīvi, tikai to neviens nezina"
Dziesminieka Haralda Sīmaņa pirmā sieva Inta Sīmane pēc gadiem ilgi glabātām atmiņām beidzot atklāti stāsta par abu attiecībām, ģimeni un saikni, kas nepārtrūka arī pēc oficiālās šķiršanās. Viņa atzīst – lai gan Haralds nodzīvoja kopā ar citu sievieti, savā ziņā abi tomēr bijuši kopā visu dzīvi, tikai par šo stāstu zinājis retais.
2025. gadā iznākušajā režisores Dzintras Gekas filmā “Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis” Inta Sīmane, Haralda pirmā sieva, tika pieminēta tikai garāmejot, bet viņa lūpu neuzmeta. Jo režisore sarunā bija uzsvērusi, ka filma būs par dziesminieku un viņa dzīves pēdējiem gadiem. Sirds viņai sāpēja par to, ka filmā minēja tikai Haralda un Gitas pieņemtās audžumeitas – it kā paša bērnu Sandija un Ingas dziesminiekam nebūtu bijis. Kaut gan saikni, turklāt diezgan ciešu, ar viņiem, mazbērniem, mazmazbērniem un Intu Haralds uzturēja līdz pat aiziešanai tai saulē.
It kā ne tur ieradušies
“Aizvainojums manī gruzdēja jau no 2024. gada – dienas, kad Cēsīs atklāja skulptūru Haralda piemiņai. Mēs ar bērnu ģimenēm tur bijām, bet visi runu teicēji pieminēja tikai audžumeitas. Sajutos neveikli, jo pasākumā bija daudz cēsnieku, un viņi taču mūs labi pazina. Pārlaidusi acis savējiem, redzēju – mazmeitas raud, citi arī jūtas it kā ne tur ieradušies. To atceroties, vēl tagad nevaru valdīt asaras... Bezkaunība. Līdz neizturēju, piegāju pie pasākuma vadītājas, nosaucu savu vārdu un teicu – vai tiešām nezināt, ka Haraldam bez paša bērniem bija arī mazbērni un mazmazbērni? Nezinot... Un dikti atvainojās. Bet kā var vadīt pasākumu, neko nezinot par cilvēku, kura piemiņai tas veltīts?!
Šo visu saku tāpēc, ka man ļoti žēl Sandija un Ingas, mazmeitu un mazdēla. Mazmazbērni vēl mazi, viņus tas tā neskar. Un arī Haralda man bija žēl. Jo, kaut gan oficiāli bijām šķīrušies, būtībā līdz galam nekad neizšķīrāmies, mūsu attiecību stāsts turpinājās vēl ilgi pēc tam. Pat domāju – ja nebūtu otrās laulības, Haralds būtu nodzīvojis vēl ne vienu vien gadu. Jo neviens jau īsti nezina, kāda bija Haralda dzīve ar Gitu, kas tur iekšā vārījās... Neilgi pēc tam, kad viņi bija sākuši dzīvot kopā, Haralds man teica – es Gitu izvilku no sūdu bedres... Uz ko atbildēju – bet pats tajā iekriti! Mani vārdi piepildījās. Tolaik viņa stipri aizrāvās ar alkoholu, tas nevienam nebija noslēpums. Bet viss, vairāk to negribu iztirzāt!” nosaka Inta. Tomēr atmiņu kamols šķetinās, kā nu bez tā mūsu sarunā, kurā Inta solījusi būt atklāta un neko nepiepušķot.
Ticu Haralda versijai
Ar Gitu Haralds iepazinies laikā, kad dēlam Sandijam pusaudža gados uzradušās pusaudžu problēmas. Pieņēmuši lēmumu, ka šajā situācijā vislabāk būtu mainīt dzīvesvietu, bet Intai darbs Cēsīs, meita mācās skolā, jāuzrauga mamma, kura jau cienījamos gados. Tad kurp skriesi? Tā viņa palikusi Cēsīs, bet Haralds ar Sandiju 1986. gadā aizbraukuši uz Kuldīgu, lai dēls tur pabeigtu 8. klasi. Haralds ņēmies pa baznīcām, piedalījies vietējos kultūras pasākumos. Kādā no tiem Gita lasījusi dzeju, viņš spēlējis un dziedājis. Atmiņas par šo vakaru gan esot ļoti atšķirīgas – par Haraldu sarakstītajā grāmatā vienas, filmā citas, Gitai sava versija.
“Grāmatā minēts – Haralds it kā teicis, ka nākamajā dienā viena meitene skraidījusi un muzikantu meklējusi, savukārt Gita rakstījusi, ka muzikants meklējis viņu. Es ticu Haraldam, jo kam viņam kādu meklēt, ja meitenes pašas plijās virsū. Jo jauns un smuks taču bija. Protams, starp visām uzradās kāda, kas vairāk patika, bet vai tur kas tālāk notika, šaubos. Kad vien varēja, Haralds brauca pie mums uz Cēsīm, savukārt mēs ar meitu devāmies uz Kuldīgu, vasarās nedēļām tur dzīvojām, tikai citā mājiņā. Pēdējā reize, kad pēc tam aizbraucu pie Haralda, bija 1988. gada 8. martā. Ierados negaidot, un pie viņa bija Gita. Jutu – Haralds baidās, ka starp mums varētu rasties domstarpības, jo labi zināja, ka esmu mierīga tikai pēc skata, citādi bojevaja. Tikai nekas tāds nenotika,” pasmaida Inta.
Tad Haralds Gitu aizsūtījis uz mājām pie mātes, bet Inta palikusi. Nākamajā dienā viņš nopietni teicis: jau pusotru gadu tevi lūdzu, bet nu pēdējo reizi – ņem meitu, un brauciet dzīvot uz Kuldīgu! Bet Inta jau iepriekšminēto iemeslu dēļ atkal atteikusi. Pēc tam viņš sācis dzīvot kopā ar Gitu. Kāpēc Haralds pats nebrauca atpakaļ uz Cēsīm? Laikam pie baznīcām iesāktais darbs turējis, arī citādi Kuldīgā iedzīvojies. Savukārt Intai šī pilsēta nekad īsti nav gājusi pie sirds.
“Pati vainīga, ka viss tā izvērtās? Var jau būt... Tomēr es nevarētu izturēt tādu dzīvesveidu – jumiķa darba dēļ Haralds dzīvoja te vienā, te otrā, te trešā un ceturtā pilsētā. Un mamma tiešām mani pie Cēsīm pieturēja. Savukārt Gitai pret nemitīgo dzīvesvietas maiņu nebija iebildumu. Tomēr gadu pēc mūsu pašķiršanās, kāzu 18. gadadienā, Haralds atbrauca pie manis ar 18 rozēm.
Ar Gitu viņš apprecējies 2005. gadā, četrus gadus pēc mūsu laulības oficiālas šķiršanas. Jo bija teicis – ja Gita viņu izturēs 18 gadu, tad apprecēšot. Tikai tas nebija nopietni, reiz pats man teica, ka neesot pat domājis to darīt. Bet arī par šo dzīves epizodi katram bija sava versija. Man tikai šķita jokaini, ka tajās atšķiras abu kopdzīves sākuma gads,” Inta nosaka. Jo pašai visi gadi un datumi galvā, ciparu lietās viņa mīl precizitāti. Varbūt tāpēc, ka 40 gadu nostrādājusi pastā, kur ik dienu ar cipariem bija darīšana. To jau nemaz teikt nedrīkstot, bet no galvas zinājusi to pensionāru kontus, kuri nāca pēc naudas uz pastu, – 21 cipars un pa vidu burti!
Bet, atgriežoties pie Haralda, vēl Intu ļoti aizskāris filmā teiktais, ka, tikai aizbraucot uz Kuldīgu, beidzot ticis no viņas vaļā. “Pirmo reizi filmu skatoties, nodomāju, ka kaut ko ne tā esmu sapratusi. Otro reizi skatoties – varbūt Haralds tobrīd bija pavairāk ieņēmis... Jo tad jau viņi abi ar Gitu to lietu ļoti mīlēja, un filmā tas netika slēpts. Ne velti jau sākumā viņam par to bedrē iekrišanu teicu – jutu, ka viņa Haraldu pavilks līdzi. Tikai nu gan par šo tēmu pietiks runāt, it kā nebūtu skaistāku,” pasmaida Inta.
Čigāns? Nu un tad!
Viena no tādām noteikti ir viņas un Haralda iepazīšanās un mīlestības stāsts. Abi mācījušies Cēsu 1. vidusskolā, tikai katrs citā 11. klasē. Un tad, ziemā, Inta pēkšņi pamanījusi skaisti iedegušu puisi. Ziņkārības mākta, klasesbiedrenēm vaicājusi, kas viņš ir. Kā – tas taču Haralds, čigāns, kurš brauc ar slaloma slēpēm un spēlē ansamblī! Intai tolaik bijis draugs, arī saistīts ar ansamblīti, un sagadījies, ka gan viņi, gan Haralds uzaicināti uz kopīga drauga kāzām. No tām Inta jau aizgājusi ar Haraldu... Pēc gada pašiem bijušas kāzas.
“Mamma mani audzināja viena un manu izvēli ļoti pārdzīvoja, jo Haralds taču bija čigāns. Daļēji es viņu sapratu, jo lielākā daļa Cēsīs dzīvojošo čigānu atbilda ne tam labākajam priekšstatam par viņiem – tirgoja lupatas, bija zaglīgi. Bet Haralda ģimene bija citāda. Tēvs ļoti kulturāls un izglītots, mīlēja filozofiju, vienmēr smaidīgs un runātīgs. Savukārt mamma bija tēva pretstats – ieturēta un īpatnēja. Vēl ģimenē dzīvoja Haralda mātes māte, kolosāla tantīte, vienmēr baltu lakatiņu galvā. Haraldu neizlaida no mājas, kamēr maizītes nebija uzsmērētas. Mums visiem bija lieliskas attiecības. Un man Haralda tautība vispār nekad netraucēja – man viņš bija cilvēks, kuru mīlu.
Pēc kāzām dzīvojām pie Haralda vecākiem. Apprecējāmies augustā, novembra beigās Haralds aizgāja armijā, pēc desmit dienām piedzima Sandijs. Tad aizgāju dzīvot pie savas mammas, un Haralds, atgriezies no armijas, mums pievienojās. Pēc trīs gadiem piedzima Inga. Tad gan bija grūti visiem mazajā dzīvoklītī saspiesties, tāpēc mamma dažkārt nakšņoja darbavietā – viņa bija veļas pārzine. Atzīšu, ka Haraldam īpaši nerūpēja ģimenes materiālais nodrošinājums, tāpēc pati gāju meklēt lielāku dzīvokli. Un dabūju! Divas lielas istabas, augstie griesti, un vēl viena istabiņa pavisam atsevišķi. Tikai virtuvi nācās dalīt ar vienu tantiņu, bet viņa bija dikti jauka.
Haralds bija brīnišķīgs tētis – gāja ar bērniem pastaigās uz mežu, sēņot, ziemā bērnus uzlika uz slēpēm, iemācīja laisties no kalna. 1967. gadā viņš taču bija Latvijas čempions kalnu slēpošanā! Manās brīvdienās daudz laika visi pavadījām kopā. Arī mūsu afgāņu kurts Darē. Tā tie gadi pagāja... Kad pašķīrāmies, Sandijam bija 17, Ingai – 14 gadu, bet oficiāli mūsu laulība ilga 30 gadu.”
Tagad Sandijam jau 55 gadi, ģimenē uzaudzinātas trīs meitas un dēls, Ingai ir 52 gadi, viņai ir divas meitas. Abi jau vecvecāki. Haraldam visciešākā saikne bijusi ar mazmeitu Dinu, meitas meitu – viņa no visiem sešiem mazbērniem vectēvu apciemojusi visbiežāk. Arī viņa pēdējā dzīvesvietā Madonas pusē. Kā savā laikā Haralds bieži ņēmis līdzi dziedāt Ingu, tā pēc tam Dinu – varbūt tas abus ciešāk sasaistījis.
“Lai gan visi dzīvojām atsevišķi, ģimenes saietos – dzimšanas un vārda dienās – sanācām kopā. Bija laiks, kad Haralds uz tiem ņēma līdzi arī Gitu, tikai pēdējos gadus brauca viens. Jo viņa beidzot bija sapratusi, ka uz mani nav jābūt greizsirdīgai. Vienu brīdi man bija 14 gadus jaunāks draugs, bet Haralds bija tikpat daudz gadu vecāks par Gitu. Tad kura atradās labākā situācijā?” (Inta valšķīgi pasmaida.)
Sibīrijas rūdījums
Vispār Inta tiešām esot bojevaja meitene, vismaz skolas laikā tāda bijusi. Mācoties pamatskolā, piekāvusi klasesbiedru, bet par ko – to gan neatceroties. Bet mamma tad izsaukta uz skolu. Kā tad tā? Inta, meitene būdama, piekauj zēnu! – teicis direktors. Mamma tikai paraustījusi plecus – ko viņa tur varot darīt? Tāda pati bijusi viņas reakcija, kad Inta pie vietas nolikusi Baklaņihas puikas.
“Es viņas vietā gan laikam būtu teikusi – kas tas par zēnu, ko meitene var piekaut! (Pasmejas.) Varbūt manī tā drosme par sevi pastāvēt, sevi aizstāvēt iesēdusies, tieši pateicoties Sibīrijā nodzīvotajiem gadiem. Piedzimu 1951. gadā Krasnojarskas novadā, Baklaņihā. Dzīvojām būdiņā – par māju to īsti nevarēja saukt – pašā Jeņisejas krastā. Bez mums tajā mita vēl viena ģimene. Kaut kur dzirdēju, ka bērns tā īsti pasauli sākot apjaust piecu gadu vecumā, tāpēc tikai no šī laika esot paliekošas atmiņas. Man tā ir. Atceros, Jeņisejas krastā bija milzīgi akmeņi. Varbūt tāpēc, ka pati biju maziņa, bet man šķita – tie ir divstāvu mājas augstumā! Netālu atradās zirgu audzētava, vēl tagad tā tur ir, makšķernieki pa Jeņiseju peldēja ar dikti šaurām laiviņām. Reiz arī mēs, bērni, pakuģot gribēdami, vienā no tām iekāpām, bet kādu brāzienu pēc tam visi dabūjām! Jo upe milzīga!” Inta pakavējas atmiņās.
Veselīga un bojevaja viņa laikam izaugusi arī tāpēc, ka mammai izsūtījumā nav bijis naudas, pārtikušas no balandu zupas, zivīm. Kā saka – nav ļaunuma bez labuma. Intai ticis īsts piens, ko kaimiņiene ieslaukusi tieši krūzītē. Vēlāk mamma kaut kā atradusi savu brāli Ernestu, kurš izsūtījuma laikā dzīvojis vairāk uz dienvidiem – Početas sādžā pie Birjusas upes. Viņš māsu ar meitiņu aicinājis pie sevis, bet kolhozs mammu nav laidis. Tad viņa dabūjusi ārsta nosūtījumu kuņģa caurskatei, bet Baklaņihā to izdarīt nevarējis, toties Turuhantskā gan, un viņas, var teikt, aizbēgušas pie mammas brāļa.
Par savu tēvu Inta zinot vien to, ka viņš bijis baltkrievs, mehāniķis uz liela kuģa, kādi brauca pa Jeņiseju. Nekādas mīlestības starp viņas vecākiem nav bijis, un mamma Intai tā arī pateikusi, bet viņš izsūtītajiem, arī viņām, palīdzējis ar drēbēm, pārtiku. Tāpēc kaut kā izdzīvojušas. Kad aizbraukušas pie Ernesta, mamma bijusi ļoti laimīga. Početā dzīvojušas mājā, pie tās bijis dārziņš, kūts. Mamma nopirkusi cūku, govi, vistas un gaili, kas izrādījies varen negants.
“Atceros, reiz eju uz būdiņu. Jāiet garām vistām, bet tieši pie tām nejauši pakrītu, un gailis metās man virsū, ar knābi sita pa galvu... Labi, ka bija cepure. Mamma, izdzirdusi vistu satraukto kladzināšanu un manu bļaušanu, ātri izskrēja ārā, viņai pakaļ brālis. Redzēdams, kas notiek, paķer cirvi, un... gaiļa vairs nav.
Vēl man ir dažas spilgtas atmiņas. Reiz Početā bija lieli plūdi, tāpēc vienu brīdi bijām spiesti padzīvot citā ciematā. Ejam pa mežu, tur tāds kā purviņš, un tajā aug upenes, jāņogas, stiķenes un pat lilijas zied! Māja tur reiz bijusi? It kā ne – tas viss auga mežā. Pāri Birjusas upei auga meža ķiploki ar milzīgi lielām lapām. Un mēs, paņēmuši rupjmaizi, braucām turp un ēdām tos ar maizīti. Mamma tikai piekodināja, lai neēdot pārāk daudz, palikšot vēl slikti. Burunduku tur bija daudz, stāvā kalnā, kur auga sausās puķes, mudžēja no čūskām. Tāpat atceros, kā visi ciema ļaudis, paņēmuši maisus, brauca lasīt ciedru riekstus.
Latvijā atgriezāmies 1960. gadā, man tad bija deviņi gadi. Rīgā ieradāmies 13. decembrī, man kājās vaļenki, bet te līst lietus! Apmetāmies pie mammas māsas meitas, viņa dzīvoja netālu no dzelzceļa stacijas. Un ko es darīju nākamajā dienā? Visu dienu sēdēju pie loga un skatījos, kā brauc tramvajs, jo neko tādu taču nebiju redzējusi, – tikai smagās mašīnas un helikopteru, no kura ar maisiem lejā meta pastu. Arī par pilsētu, tās mājām nebeidzu vien brīnīties.
Janvārī jau vajadzēja sākt iet skolā, 3. klasē, un mācīties latviešu valodā. Bet man nebija problēmu, jo mums uz Krieviju bija atsūtīta ābece, visu biju apguvusi. Tad pārcēlāmies uz dzīvi Cēsīs, pie mammas māsas otras meitas, bet, tā kā pie viņiem visiem lāgā nebija vietas, kur gulēt, gadu nodzīvoju internātā. Vēlāk dzīve kaut kā sakārtojās, tikām pie mazas, bet savas istabiņas, virtuvītē vispār gandrīz nevarēja apgriezties. Rudenī man liels pārsteigums bija āboli ābelēs, jo pirms tam tos biju redzējusi tikai dēļu kastītēs, saliktus starp salmiem, kad mums tos uz Sibīriju atsūtīja no Latvijas. Jo Početā ābeles neauga. Skolas gadi ātri paskrēja, un tad 1969. gadā iepazinos ar Haraldu. Dzīvē atkal sākās jauns posms.”
Pēdējās lappuses pāršķirstot
Nu jau 18 gadu Inta oficiāli ir pensijā. Kā represētā viņa pelnītā atpūtā varēja aiziet piecus gadus ātrāk, bet ko 57 gados darīsi, ja nestrādāsi? Tāpēc pastā, kur kopā nostrādājusi 40 gadu, pastrādājusi vēl desmit, tad gan metusi mieru. Piektdienu vakaros bieži braukusi uz Rīgu pie mazmeitas Dinas, paņēmusi viņas puiku un prom uz Cēsīm. Svētdienu vakaros vedusi atpakaļ. Jo vismaz kaut kā gribējusi Dinai palīdzēt.
“Pagaidām man ir trīs mazmazbērni, bet cik vēl būs? Ārprāts tikai iedomājoties vien! (Smaida.) Ar Dinas puikām Trevisu un Kristenu Haralds arī paguva paņemties, pat kopā pamuzicēt – kad Sandija sievai bija 30 gadu jubileja, viņš spēlēja ģitāru, bet mazais Treviss pa priekšu lēkāja. (Inta brīdi kaut ko pārdomā, tad apņēmīgi turpina savu sakāmo.) Mēs ar Haraldu tiešām bijām kopā visu šo dzīvi, tikai – pačukstēšu – neviens to īsti nezina... Manā 50 gadu jubilejā viņš ieradās ne saukts, ne aicināts. Vasarā, manā vārdadienā, no Kuldīgas atbrauca ar taksi. Teicu – vai tev prāts?! Haralds tikai pasmaidīja. Reiz arī savā dzimšanas dienā, 12. jūnijā, pie manis atbrauca, toreiz laikam no Tērvetes. Ieteicu piezvanīt Gitai, lai viņa zina, ka nav pazudis, bet nezvanīja taču! Savukārt es tiku braukusi gan uz viņa koncertiem, gan baznīcām, kurās viņš strādāja. Un visu laiku, var teikt, pat līdz savai nāves stundai, Haralds nemitējās teikt – tu jau mani pameti, tu pameti...
Pēdējā mūsu tikšanās bija 2022. gada 23. septembrī – Haralds man, dēlam un meitai gribēja iedot savu vinila plati Pa apli, kas tapa par godu viņa 70. jubilejai. Tā kā neviena no bērniem nebija mājās, viņš pierunāja mani pēc platēm atnākt uz klubu Fono, kurā tovakar spēlēja. Tad gribēja pierunāt palikt uz koncertu, bet jau vēls, ārā tumšs. Nepaliku, bet pēc tam to nožēloju. Jo pēc diviem mēnešiem un nedēļas, 1. decembrī, Haralds mūs atstāja...
Nožēloju arī to, ka oktobra beigās viņu atrunāju atbraukt uz Ingas 49 gadu jubileju. Haralds ļoti gribēja, bet es teicu – ko nu šogad znots pēc tevis brauks, nākamgad nosvinēsim apaļo jubileju. Jo pats viņš kājas problēmu dēļ no Madonas atbraukt nevarēja. Vēl novembrī Haralds man zvanīja – sadakterēšoties un tad gan atbraukšot, jo gribot parunāt. Atteicu, ka arī man viņam daudz stāstāmā, un, nezinādama, ka viņam ar kāju tik ļauni, nosmēju – ceturtajā stāvā tāpat neuzkāpsi, tad ko brauksi! Toreiz Haralds piekodināja – 2. decembrī Cēsīs, vecajā alusdarītavā, viņam būšot koncerts, uz to gan man jāatnāk. Es atkal tielējos, ar tumsu atrunājos. Lai paņemot līdzi kādu draudzeni, tad iešana tumsā būšot drošāka. Paķircināju – draudzeni tev, vai? Taču nē, viņš gribot ar mani iedzert šampanieti uz dēla dzimšanas dienu, kas ir 3. decembrī. Un... viņš mani mīlot... Es atsmēju – zinu tak’, zinu. (Atceroties šo sarunu, Intas sejā iegulst skumjš smaids.) Ticiet, es šajā stāstā neko nepiedomāju, neizpušķoju. Tā vienkārši bija. Tikai koncerts vairs nenotika...
Kad pēc tam to visu pārdomāju, sapratu, ka Haralds juta tuvojamies to stundu un vēl gribēja satikt meitu, atvadīties no manis. Pateikt kaut ko nepateiktu. Laikam pat zinu, ko. Ka sapratis – viņam nevajadzēja klenderēt pa pasauli, jo tad mūsu visu dzīve noteikti būtu iegrozījusies citādi. Es šos vārdus it kā sajutu, tie manī atskanēja, pat balsī nepateikti. Un tādi arī palika, jo decembra pirmajā dienā Haralds mūs visus atstāja,” domīgi nosaka Inta.
Tagad viņa, lai parunātu ar Haraldu, var aiziet tikai pie viņa piemiņas skulptūras. Ziedi tur vienmēr esot nolikti, uz viņa dzimšanas dienu arī viena lilija ar lieliem, skaistiem ziediem, daļa vēl pumpuros. Bet ziediem tur nav ūdens, tie jau tādi sapļekuši. Inta sasparojusies liliju nest izpeldināt dīķī, tad attapusi, ka nepielieksies, jo pēc pēdējās operācijas viņai ar to švaki, tāpēc aiznesusi mājās un ielikusi vannā. Pumpuri atdzīvojušies! Tad liliju ielikusi vāzē ar ūdeni, nesusi atpakaļ un vāzi pie skulptūras nostiprinājusi. Kad pēc dažām dienām atkal līdz tai aizgājusi, visi pumpuri bijuši skaisti izplaukuši. Skatoties uz tiem, Inta atcerējusies, ka Haralds šad tad smējis – johaidī, vajadzēja tev atbraukt no "Krasnojarskij kraj, Turuhantskij rajon, ģerevņa Baklaņih" tieši pie manis uz Cēsīm! Bet laikam jau vajadzēja...