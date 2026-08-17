Dzīvesstils
Šodien 07:49
Šonedēļ populārākie vārdi - Linda un Oļegs
Sveicam Lienes, Vitālijus, Lindas, Oļegus, Vinetas, Ralfus, Helēnas, Borisus, Janīnas, Melānijas, Lienas, Evertus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Oļegs (7870) un Linda (7150).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Vitālijs (6172), Liene (4943), Ralfs (4935), Vineta (2502), Janīna (2231), Boriss (1968), Melānija (1698), Elena (1624), Helēna (1596), Rudīte (1342) un Everts (1073). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Valgudis (1), Ellena (23), Bernhards (51) un Imanta (70).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 453 Roji un 388 Lienas.