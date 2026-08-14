Bērni "jūk prātā" šīs mantiņas dēļ, taču PTAC saskata iespējamu bīstamību - kas ir "Squishy Dumpling"?
Vēl nesen daudzi vecāki par šādu rotaļlietu, iespējams, pat nebija dzirdējuši, bet šobrīd “Squishy Dumpling” kļuvusi par vienu no bērnu kārotākajām mantiņām. Mazie, mīkstie un spaidāmie “pelmenīši” iekarojuši sociālos tīklus un arī bērnu sirdis. Taču līdz ar milzu popularitāti radušās arī bažas par to drošumu.
Kas īsti ir “Squishy Dumpling”?
“Squishy Dumpling” ir neliela, mīksta sensorā rotaļlieta, kas atgādina Āzijas virtuvē sastopamos tvaicētos pelmenīšus jeb bao maizītes. To paredzēts spaidīt, stiept, gluži kā pretstresa bumbiņu. Daudzi modeļi ir pildīti ar želejveidīgu vai šķidru masu. Pēc saspiešanas rotaļlieta atgūst sākotnējo formu, kas padara to interesantu.
Rotaļlietu pievilcīgu padara arī tās izskats – košas vai pasteļkrāsas, piemīlīgas sejiņas un dažādi dizaini. Turklāt tās nereti tiek tirgotas kā kolekcionējamas mantiņas. Pircējs iepriekš nezina, kurš variants būs iepakojumā. Atsevišķi dizaini ir retāki par citiem, tādēļ bērniem rodas dabiska vēlme savākt pēc iespējas plašāku kolekciju un tikt arī pie retākajiem eksemplāriem.
Pārsteiguma moments, azarts savākt pēc iespējas liekāku kolekciju un patīkamā rotaļlietas spaidīšanas sajūta – šis viss kopā piesaistījis bērnu uzmanību un liek izlūgties vecākiem nopirkt šo "pelmenīti". Līdzīgi kā iepriekš ar citām bērnu vidū populārām kolekcionējamām rotaļlietām, sociālie tīkli šo aizraušanos ar “Squishy Dumpling” tikai pastiprinājuši.
Kāpēc bērniem tik ļoti patīk “Squishy Dumpling”?
Liela nozīme “Squishy Dumpling” popularitātē ir sociālajiem tīkliem. “TikTok” un citās platformās tiek publicēti rotaļlietu izpakošanas video, izrādītas savāktās kolekcijas, ko veido pat vairāk nekā simts šādas rotaļlietas - visās varavīksnes krāsās un dizainos.
Turklāt rotaļlieta ir maza un viegli paņemama līdzi ikdienas gaitās, tāpēc tā kļūst arī par sava veida modes aksesuāru bērnu un pusaudžu vidū. Rotaļlietas iespējams salīdzināt un mainīt, bet retāka eksemplāra atrašana kolekcionēšanu padara vēl aizraujošāku. Tieši šeit darbojas jau labi pazīstama rotaļlietu modes formula. Tiklīdz bērns redz, ka konkrētā lieta ir citiem, arī pats vēlas tādu sev.
Popularitātei ir arī ēnas puse
Tomēr milzīgais pieprasījums nozīmē, ka tirgū līdzās oriģinālajiem produktiem parādās daudz dažādu ražotāju atdarinājumu, kuru kvalitāte var ievērojami atšķirties.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 14. augustā informēja, ka tirgus uzraudzības ietvaros izņēmis vairākus dažādu ražotāju “Squishy Dumpling” paraugus ekspertīzei, pārbaudījis rotaļlietu marķējumu veikalos un apsekojis arī interneta tirdzniecības vietas. Iemesls tam ir vairākkārt saņemtās patērētāju sūdzības par rotaļlietām raksturīgo specifisko ķīmisko aromātu.
Bažas par šo rotaļlietu drošumu radušās arī citviet pasaulē. Piemēram, Lielbritānijā atsevišķām šāda tipa rotaļlietām konstatētas nopietnas neatbilstības drošības prasībām. Atsevišķi brīdinājumi liecina pa pārmērīgu benzola koncentrāciju šajās rotaļietās. Ilgstoša benzola iedarbība var kaitēt cilvēka veselībai, tādēļ šīs vielas klātbūtne bērniem paredzētās precēs rada īpašas bažas.
“Squishy Dumpling” popularitāte spilgti parāda, cik ātri sociālajos tīklos kāda rotaļlieta var kļūt par bērnu kārotāko preci. Tomēr līdz ar popularitāti tirgū parādās arī dažādas tās versijas, kuru kvalitāte var atšķirties. Tāpēc vecākiem, iegādājoties bērnam kāroto mantiņu, vērts pievērst uzmanību tās izcelsmei, marķējumam un kvalitātei, bet PTAC pārbaužu rezultāti ļaus spriest, vai bažām par Latvijā nopērkamajām rotaļlietām ir pamats.