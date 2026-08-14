Bērnu iecienītā rotaļlieta "Squishy Dumpling" nonākusi PTAC uzmanības lokā
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sācis pārbaudes bērnu iecienītajai rotaļlietai “Squishy Dumpling”, pēc tam kad no patērētājiem saņemtas vairākas sūdzības par tās specifisko ķīmisko aromātu.
PTAC ziņo, ka līdz šim vairākkārtīgi no patērētājiem ir saņēmis sūdzības par rotaļlietas “Squishy Dumpling” specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu. Citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, minētā rotaļlieta jau tiek izņemta no tirgus, jo tajā būtiski ir pārsniegta ķīmiskās vielas – benzola – satura koncentrācija.
Pamatojoties uz saņemto informāciju, PTAC ir izņēmis arī vairākus dažādu ražotāju rotaļlietas paraugus ekspertīzes veikšanai laboratorijā, lai pārliecinātos par benzola, kā arī vēl 18 citu ķīmisko vielu satura koncentrāciju rotaļlietā.
Līdz šim saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas.
"Norādām, ka ķīmisks aromāts var būt konkrētās preces īpatnība un viennozīmīgi nevar liecināt par rotaļlietas neatbilstību drošuma prasībām. Ja citās valstīs tiek konstatēts, ka minētā rotaļlieta ir neatbilstoša, tas automātiski nav attiecināms uz Latvijas tirgū piedāvātajām rotaļlietām, ja tām ir atšķirīgs ražotājs un identifikācija, lai gan rotaļlietas vizuāli ir līdzīgas vai pat vienādas," ziņo PTAC.
PTAC ir veicis arī klātienes pārbaudes veikalos, izvērtējot rotaļlietas marķējuma atbilstību. Neatbilstības rotaļlietas marķējumā līdz šim nav konstatētas, taču pārbaudes vēl turpinās. Veicot tiešsaistes tirdzniecības vietu apsekojumus, lai pārliecinātos, ka patērētājiem ir nodrošināta visa nepieciešamā informācija par rotaļlietu “Squishy Dumpling”, PTAC visās apsekotajās tiešsaistes tirdzniecības vietās konstatēja neatbilstības informācijas norādīšanā un šobrīd noris komunikācija ar izplatītājiem. Vairākās tiešsaistes tirdzniecības vietās rotaļlieta ir izņemta no piedāvājuma.
PTAC aicina vienmēr iegādāties rotaļlietas no uzticamiem tirgotājiem un internetveikaliem, kā arī pārliecināties, ka rotaļlietai ir norādīts ražotāja nosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese, identifikācijas elements, piemēram, modeļa numurs, svītrkods u.c. PTAC atgādina – nekad nepērciet rotaļlietas, kurām nav CE atbilstības marķējuma!