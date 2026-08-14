Kāpēc atvaļinājums dažiem pāriem beidzas ar šķiršanos? Skaidro Diāna Zande
Vairāki pētījumi liecina, ka šķiršanās pieteikumu skaits pieaug, beidzoties atvaļinājumu sezonai un garākām svētku brīvdienām. Izrādās, ikdiena pāra attiecībām nesagādā tik daudz grūtību kā kopīgs atvaļinājums. Stāsta kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Diāna Zande.
Brīvība nes konfliktus
Rutīna mums visiem rada zināmu drošību, bet, kad tās nav, labāk redzami partneru atšķirīgie ieradumi, vēlmes, stresa vadības mehānismi. Dodoties atvaļinājumā, jūtam atslābumu no darba un ikdienas dzīves radītā stresa. Vienlaikus, tiklīdz saistības atkrīt, pāris nonāk ilgstošā intensīvā mijiedarbībā ārpus ierastā skrējiena, un tam daudzi nav gatavi.
Kopīgs atvaļinājums mēdz kļūt par izaicinājumu, ja ir pārāk augstas cerības, kam seko vilšanās. Nereti, plānojot atvaļinājumu, cilvēki sagaida ideālo brīvlaiku, kurā redz tikai partnera lomu, par savu ieguldījumu aizmirstot, tāpēc katra atkāpe no izsapņotā var izraisīt strīdu.
Taisnības labad gan jāteic, ka lielākoties konflikti atvaļinājumā nav par to, kas notiek brīvdienās. Visbiežāk pāri risina finanšu, bērnu audzināšanas, seksualitātes, tuvības jautājumus. Ikdienas steigā nav laika strīdēties par dziļām problēmām, šie jautājumi uznirst virspusē tieši tad, kad norimst nemitīgais skrējiens.
Kā plānot brīvdienas, lai tās izdotos?
* Liec lietā stiprās puses. Katram vajadzētu izmantot savas stiprās puses, piemēram, viens finansē brīvdienas un ir šoferis, bet otrs visu saplāno. Un tam, kurš plāno, nevajadzētu otram pārmest, ka viņš to nedara.
* Interešu balanss. Brīvdienu plānotājs nereti grib otru iesaistīt aktivitātes, kas interesē viņu pašu, bet ne vienmēr tās tīk otram. Ja viens vēlas apmeklēt muzejus, bet otrs grib vairāk būt pie dabas, tam vajadzētu būt līdzsvarā. Atbildību par atpūtu var dalīt arī pa dienām – vienu dienu vīrietis ved sievieti, kur viņš vēlas, savukārt nākamajā dienā to dara sieviete.
* Savs laiks. Ir vērtīgi kādu brīdi pabūt vienatnē, darot tikai to, ko vēlies. Pasēdēt kafejnīcā un vienatnē pavērot dzīvi, pavingrot, palasīt grāmatu, pagulēt.
* Brīva vieta spontanitātei. Plānojot aktivitātes, vienmēr vajag atstāt vietu spontāniem lēmumiem.
Veselīgas robežas
Robežu noteikšana nav jāmāca tikai bērniem, tā svarīga katram no mums. Lai arī par robežām ierasts domāt kā par savu vajadzību izcīnīšanu, pēc būtības tā ir cieņa vienam pret otru un savām vajadzībām. Konflikti rodas ātrāk, ja vajadzības nav izrunātas jau pirms atvaļinājuma. Piemēram, man katru rītu vajag 30 minūtes pavadīt mierā un klusumā. Vai – man būtiski, lai dienā nav jānoiet vairāk par desmit kilometriem. Vai – man ir svarīgi, lai nebūtu garu pārbraucienu pie stūres.
Ļoti nozīmīgas ir finansiālās robežas, tāpēc jau pirms atvaļinājuma jāvienojas, cik daudz naudas varat atvēlēt šīm brīvdienām, cik daudz katrs no partneriem iegulda un kam naudu tērēs. Par to īpaši svarīgi runāt, ja kāds no partneriem vairāk raizējas par naudu. Nedrīkstētu būt tā, ka viens atļaujas visu, ko grib, bet otrs uz tā rēķina savelk jostu.
Atvaļinājums ar bērniem
Ceļojums vai atvaļinājums ārpus mājām kopā ar bērniem nozīmē vecāku pienākumu pildīšanu citā vietā. Ar maziem bērniem tas ir īpaši sarežģīti, jo viņiem grūtāk pielāgoties jaunai videi, turklāt svešā vietā bērni rūpīgāk jāpieskata. Savukārt tīņiem bieži vien nekas nepatīk un viņi neko negrib. Ar bērniem nevajag obligāti doties tālos un dārgos ceļojumos, jo viņiem tas nav nepieciešams; viņiem vajadzīgas interesantas brīvdienas.
Brīvdienas ar bērniem nozīmē, ka ar savām atvasēm nāksies pavadīt daudz vairāk laika nekā ikdienā. Nereti atvaļinājumā var uzplaukt pāra seksuālā dzīve, tomēr tas ir maz iespējams, ja līdzi ir bērni, jo jaunā vidē viņi nereti guļ sliktāk.
Brīvdienās arī vēl vairāk izgaismojas domstarpības par bērnu disciplinēšanu, uzvedību, un gaidītā prieka vietā var rasties vilšanās, ja pāris nav rēķinājies ar bērnu varēšanu un nevarēšanu. Bērni ātrāk nogurst, viņiem kļūst garlaicīgi, svešā vidē viņi sevi mazāk spēj nodarbināt paši.
Attiecību stiprināšana
Ja pāris uz atvaļinājumu raugās bez pārmērīgām gaidām un abi ir gatavi izpeldēt no visdažādākajām situācijām, tad brīvdienas var kļūt par kolosālu pieredzi, kas stiprina attiecības. Arī piedzīvotās grūtības pēc tam var atcerēties ar smaidu. Milzīga nozīme ir spējai piefiksēt un pateikties par otra ieguldījumu, lai brīvdienas būtu izdevušās, piemēram – paldies, ka tu visu dienu vadīji automašīnu un es varēju izbaudīt skatus. Ir daudz iemeslu pateikt otram komplimentus, jo nav jāmazgā netīrā veļa, trauki un jātīra māja. Daudzi pētījumi rāda, ka pāra attiecības stiprina nebijusi kopīga pieredze, tāpēc ieteicams kopā izmēģināt arī kaut ko jaunu.