1960. un 1980. gados dzimušie bērni regulāri dzirdēja no vecākiem 6 frāzes, kas mūsdienās šķiet biedējošas
Vecāki, kuri audzināja bērnus 1960. un 1980. gados, daudz biežāk paļāvās uz bērnu patstāvību, stingru disciplīnu un mazāku kontroli.
Mūsdienās daudzas pieejas, kas tolaik bija norma, jaunajiem vecākiem var šķist bezatbildīgas vai pat nežēlīgas. Par to savā rakstā izdevumam "YourTango" raksta sociālo attiecību eksperte Zaida Slabkorna.
Autore min sešas tipiskas frāzes, ko 1960.–1980. gadu bērni varēja dzirdēt no saviem vecākiem un kas mūsdienās daudziem varētu šķist šokējošas.
"Pagatavo sev vakariņas pats"
Autore atsaucas uz Margaretas Nelsones pētījumu, kurā secināts, ka mūsdienu vecāki daudz biežāk mēdz pārlieku rūpēties par bērniem. Viņasprāt, pieaugušie šodien vairāk uztraucas par to, ko tieši viņu bērni ēd.
"Apēd visu, kas ir šķīvī"
Šī prasība mūsdienās vairs nav tik populāra kā agrāk. Uztura speciāliste Ketrīna Mecerāla brīdina, ka piespiešana pilnībā iztukšot šķīvi varēja veicināt vainas sajūtu un satrauktu attieksmi pret ēdienu. Publikācijā uzsvērts, ka mūsdienu pieeja, gluži pretēji, mudina bērnus ieklausīties sava ķermeņa signālos.
"Nāc mājās, kad satumst"
Iepriekšējo paaudžu bērniem ilgstošas rotaļas ārā bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības bija ierasta lieta. Autore norāda, ka šāda brīvība palīdzēja attīstīt patstāvību, taču mūsdienās tās ir mazāk - drošības apsvērumu, bērnu aizņemtības ar pulciņiem un aktīvās tehnoloģiju izmantošanas dēļ.
"Vari braukt kravas automašīnas kravas kastē"
Vēl viens piemērs tam, kā mainījusies izpratne par drošību, ir atļauja bērniem braukt atklātā automašīnas kravas kastē. Mūsdienās vecāki, visticamāk, šādam risinājumam nepiekristu acīmredzamo risku dēļ. Turklāt šāda pasažieru pārvadāšana pašlaik ir aizliegta ar likumu.
"Es tev došu iemeslu raudāt"
Šī frāze raksturo pieeju, kurā bailes tika izmantotas kā kontroles līdzeklis. Psihologs Stjuarts Ablons uzskata, ka šāda "audzināšana ar bailēm" var kaitēt vecāku un bērnu attiecībām un pastiprināt trauksmi.
"Pats vien esi pie tā vainīgs"
Pēdējā frāze sarakstā saistīta ar atbildības uzvelšanu bērnam par viņa grūtībām. Publikācijā norādīts, ka vecākiem būtu jāļauj bērniem attīstīt patstāvību, vienlaikus atbalstot viņu emocijas un nepieciešamības gadījumā atzīstot arī savu atbildību.