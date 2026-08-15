Bērni
Šodien 06:21
Meitenēm ar šādiem vārdiem veiksme seko pa pēdām: četri varianti, kā nosaukt meitu
Daudzi cilvēki tic, ka vārds ietekmē cilvēka likteni un raksturu. Pastāv pat ticējums, ka burta "r" skaits vārdā var liecināt par rakstura stingrību - jo vairāk šo burtu, jo mazāk maigs esot cilvēks.
Ja arī jūs ticat šādiem pieņēmumiem, uzziniet, kuri meiteņu vārdi tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem un kā nosaukt meitu, lai veiksme viņu pavadītu visu mūžu.
Ezotērikas piekritēji bieži stāsta, kuri sieviešu vārdi nes veiksmi, un parasti neizceļ tikai vienu konkrētu vārdu. Tas ir arī loģiski - pasaulē ir tūkstošiem vārdu, tāpēc dažkārt izvēlēties īsto var būt ļoti grūti. Lūk, daži varianti.