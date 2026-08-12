GŌNGU nosvin pirmo jubileju: sešu kārtu vakariņas, 120 viesu un vasaras vakars ar skatu uz Daugavu
GŌNGU nosvin pirmo jubileju: sešu kārtu vakariņas, 120 viesu un vasaras vakars ar skatu uz Daugavu
Gada laikā GŌNGU no jauna restorāna Vecrīgā kļuvis par vienu no pamanāmākajiem Rīgas gastronomijas projektiem. Pirmo dzimšanas dienu restorāns atzīmēja sev raksturīgā manierē, ar īpaši šim vakaram radītu sešu kārtu ēdienkarti, Japānas un Latīņamerikas iedvesmotu programmu un 120 viesiem uz terases ar skatu uz Daugavu.
7.augustā restorānā GŌNGU, Palasta ielā 9, valdīja svētku noskaņa. Tieši pirms gada šeit tika uzņemti pirmie viesi, bet pirmās jubilejas vakarā restorāna vasaras terase pulcēja GŌNGU draugus, sadarbības partnerus un pastāvīgos apmeklētājus.
Vakara iecere turpināja to pašu Japānas un Peru kultūru dialogu, uz kura balstīta GŌNGU izakaya-nikkei virtuve. Šoreiz tas bija sajūtams ne tikai šķīvjos un glāzēs, bet arī mūzikā, dejā un kopējā vakara atmosfērā.
Jevgeņijs Pesins Rīgā ieradās ar īpašu sešu kārtu ēdienkarti
Par jubilejas vakara gastronomisko daļu rūpējās GŌNGU zīmola šefpavārs Jevgeņijs Pesins, kurš dzīvo un strādā Dubaijā un speciāli restorāna dzimšanas dienai bija ieradies Rīgā.
Vakars sākās ar austerēm, ponzu mērci un sarkanajiem ikriem, ko papildināja Charles Heidsieck šampanietis. Tālāk sekoja krekeris ar melnajiem ikriem un tunča musu, langustīns ar marinētu daikonu, hamachi ar avokado un ikriem, tunča seviče ar aji amarillo mērci, jūras ķemmīte ar seleriju biezeni un sēņu dashi, bet sāļo daļu noslēdza melnā menca ar miso beurre blanc un melnajiem ikriem.
Katru maltītes kārtu šefpavārs pieteica pats, īsi atklājot ēdiena ideju un skaidrojot, kā visprecīzāk uztvert konkrēto garšu kombināciju. Vienu ēdienu bija svarīgi baudīt ar karoti, lai visas sastāvdaļas satiktos vienā kumosā, citu vajadzēja ņemt ar rokām. Šāda uzmanība pret temperatūru, tekstūru un baudīšanas veidu ir būtiska Pesina gastronomiskajā rokrakstā.
Vakariņu noslēgumā viesus sagaidīja īpaši jubilejai radīta šokolādes torte gonga formā.
Japānas un Latīņamerikas ritmā
Vakaru vadīja Markus Riva, savukārt programma tika veidota divos restorāna virtuvi raksturojošos virzienos.
Japāņu estētiku uz skatuves ienesa Bua Show, bet Latīņamerikas enerģiju radīja restorāna draugi NALATA ar dzīvo mūziku, perkusijām, ģitārām un vokālu, kā arī Migels Rodrigo.
Par muzikālo noskaņu visa vakara garumā rūpējās Hab.Ibra, bet finālā MOONSVOYAGER viesu acu priekšā dzīvajā veidoja bītus.
Atsevišķs vakara akcents bija arī Mercedes-Benz prezentācija, kurā viesiem tika parādīts atjaunotais S klases W223 2026. gada modelis. Vakara gaitā notika arī divas pasākuma partneru sarūpēto balvu izlozes.
Jubilejas vakara partneri bija Mercedes-Benz, Charles Heidsieck, CaviarHouse.lv, viesnīca A22, Noble Wine, MV Group, Saltz un M Project.
Pirmais gads izrādījās intensīvāks, nekā gaidīts
Aiz jubilejas vakara ir divpadsmit mēneši ļoti intensīva darba. Restorāna direktore Natālija Andrejeva atceras, ka interese par GŌNGU jau pirmajās nedēļās izrādījās daudz lielāka, nekā komanda bija paredzējusi. Galdiņi tika rezervēti vairākas nedēļas uz priekšu, un ikdienas ritms ļoti ātri kļuva daudz intensīvāks par sākotnēji plānoto.
“Pirmajos mēnešos vadība burtiski dzīvoja restorānā. Mēs personīgi sekojām visiem procesiem, kontrolējām servisu, uzklausījām viesu atsauksmes un nekavējoties labojām to, ko varējām darīt labāk. Tas bija pats intensīvākais laiks, bet tieši tad mēs ļoti daudz iemācījāmies,” saka Natālija Andrejeva.
Pirmais gads komandai kļuvis arī par iespēju daudz precīzāk iepazīt Rīgas publiku. Restorānā var būt izstrādāta nevainojama koncepcija, taču tikai ikdienas darbs parāda, kuri ēdieni, garšas un pasniegšanas veidi kļūs par viesu favorītiem.
Arī Jevgeņijam Pesinam, kuram ir plaša pieredze izakaya restorānos pasaules metropolēs, bijis nepieciešams laiks, lai sajustu vietējo auditoriju un saprastu, kuras garšu kombinācijas Rīgā iegūs īpašu atsaucību.
Ēdiens, ko pasūta vēl pirms ēdienkartes atvēršanas
Viens no pārsteidzošākajiem pirmā gada favorītiem ir tomāti kimči stilā.
Šī uzkoda kļuvusi tik iecienīta pastāvīgo viesu vidū, ka daļa apmeklētāju to pasūta vēl pirms ieskatīšanās ēdienkartē.
Tieši šādi piemēri komandai gada laikā ļāvuši vēl precīzāk saprast, kā drosmīga, sākotnēji neierasta garšu kombinācija var kļūt par restorāna vizītkarti.
Kokteiļi ar savu raksturu
Īpaša vieta GŌNGU identitātē jau no paša sākuma ir autorkokteiļu kartei. Tajā apzināti netiek atkārtota ierastā klasika. Tā vietā radītas pašu kompozīcijas ar Japānas un Latīņamerikas garšu niansēm.
Dažas no izmantotajām garšām viesiem sākotnēji bijis nepieciešams arī izskaidrot. Piemēram, atsevišķos kokteiļos izmantotais umami elements nav tas, ko Latvijas publika ierasti sagaida dzērienā.
Viens no vizuāli spilgtākajiem kokteiļiem ir Smoky Dry Martini. Tā pasniegšanā izmantota liesma, dūmi un absinta aromāts, padarot dzēriena sagatavošanu par nelielu rituālu pie galda.
Pirmā gada laikā GŌNGU kokteiļu programma saņēmusi arī profesionālu atzinību.
Matcha Mont Blanc kļūst par sociālo tīklu zvaigzni
Vēl viena spilgta GŌNGU pirmā gada vizītkarte ir deserts Matcha Mont Blanc.
Tas regulāri nonāk sociālajos tīklos, lielā mērā pateicoties pasniegšanas veidam. Mačas masa tiek uzklāta deserta baudītāja acu priekšā, bet šobrīd restorāns procesā ļauj iesaistīties arī pašiem viesiem.
Par Matcha Mont Blanc restorāns saņēmis Wine and Desserts gada balvu kā par “instagramīgāko” desertu Latvijā.
Šis deserts labi raksturo arī paša restorāna pieeju. GŌNGU būtiska ir ne tikai garša, bet arī tas, kas notiek pirms pirmā kumosa, aromāts, tekstūra, pasniegšanas brīdis un vizuālā pieredze.
Starptautiska atzinība arī interjeram
Pirmajā darbības gadā profesionāli novērtēta ne tikai GŌNGU virtuve, kokteiļi un deserti.
2026. gada pavasarī restorāna interjers saņēma starptautisko LIV Hospitality Design Awards balvu kategorijā Interior Design of the Year, Eating Space.
Tas ir nozīmīgs novērtējums projektam, kas radīts vēsturiskajā Palasta ielas ēkā. Restorāna telpās saglabāti autentiski arhitektūras elementi, tostarp ķieģeļu mūrējums un vēsturiskās faktūras, papildinot tos ar mūsdienīgu interjeru un Āzijas estētikas elementiem.
Starptautiskais apbalvojums apliecina, ka Rīgā radīts restorāna interjera projekts spēj konkurēt ar pasaules viesmīlības un restorānu dizaina projektiem.
Privātie pasākumi kļūst par nākamo attīstības virzienu
Pirmā gada laikā GŌNGU arvien biežāk izvēlēts arī privātiem pasākumiem.
Restorāna komanda šajā virzienā saskata vienu no nākamajām attīstības iespējām un plāno paplašināt privāto pasākumu piedāvājumu, kā arī attīstīt kateringa pakalpojumus.
“Katrā dzimšanas dienā gribas izvērtēt paveikto un izvirzīt nākamos mērķus. Mēs vēlamies attīstīt GŌNGU arī privāto pasākumu un kateringa virzienā,” saka Natālija Andrejeva.
Mērķis, ko komanda neslēpj
Ir vēl kāda ambīcija, kas GŌNGU komandai bijusi svarīga jau kopš restorāna pirmsākumiem.
Michelin zvaigzne.
Jau pirmajā Pastaiga intervijā Jevgeņijs Pesins atzina, ka ar restorānu saista lielas profesionālās cerības un vēlētos iegūt Michelin zvaigzni. Par būtiskāko viņš gan uzskatīja pozitīvas viesu atsauksmes un labas emocijas.
Pēc pirmā darbības gada šī ambīcija nav mazinājusies.
“Protams, mums ir vēl kāda ļoti liela ambīcija. Michelin zvaigzne. Šogad ļoti gaidām Michelin ceļveža vizīti Rīgā,”saka Natālija Andrejeva.
Pirmais GŌNGU gads devis profesionālas balvas, starptautisku interjera novērtējumu, savus ēdienu un dzērienu favorītus, arvien lielāku pieprasījumu pēc privātiem pasākumiem un, iespējams, pašu vērtīgāko, daudz precīzāku izpratni par savu viesi.
Pēc pirmās jubilejas restorāna komanda jau raugās nākamajā gadā ar vēl augstākiem mērķiem.