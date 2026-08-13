Pēc bērna piedzimšanas vecākiem seksa vairs nav. Soli pa solim - ko darīt lietas labā?
Bērns ir piedzimis, ģimene kļuvusi kuplāka. It kā vajadzētu valdīt laimei pilnīgai, bet no romantikas un seksa mājās vairs nav ne miņas.
Neskatoties uz to, ka pēc dzemdībām jau pagājis krietni ilgs laika sprīdis. Agrāk pietika ar skatienu, pieskārienu vai romantiskāku sarunu, lai tuvība notiktu pati no sevis. Tagad vakara lielākais sasniegums ir iztīrīt zobus (labākajā gadījumā) un aiziet gulēt. Gauži pazīstama aina daudziem jaunajiem vecākiem.
Nav nekāds noslēpums, ka pēc bērna piedzimšanas pāra attiecībās notiek milzīgas pārmaiņas – mainās dienas ritms, ķermenis, miegs, prioritātes un arī emocionālā pašsajūta. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka sekss kādu laiku noslīd ļoti tālu prioritāšu saraksta beigās.Taču, ja klusums guļamistabā ieilgst un viens vai abi partneri sāk justies atstumti, par šo jautājumu ir vērts parunāt. Nevis ar pārmetumiem, bet racionāli un soli pa solim.
Vispirms jābeidz skaitīt, cik ilgi nav bijis seksa
"Trīs mēneši? Seši? Gandrīz gads?!" – kalendārs šajā gadījumā nav pats labākais padomdevējs. Ja katrs vakars pārvēršas par statistikas apkopošanu, spiediens tikai pieaug. Svarīgākais jautājums nav "Cik bieži mums ir sekss?", bet gan "Kā mēs abi šobrīd jūtamies savās attiecībās?"
Jārunā par tuvību, nevis tikai par seksu
Dažkārt viens partneris saka: "Mums vairs nav seksa", bet otrs dzird: "Tu mani vairs negribi." Tās nebūt nav viena un tā pati lieta.Sāciet ar sarunu par tuvību. Vai pietrūkst apskāvienu? Skūpstu? Laika divatā? Sajūtas, ka esat ne tikai mamma un tētis, bet arī pāris?Jo tuvība nav tikai sekss. Un reizēm ceļš atpakaļ uz seksu sākas ar pavisam parastu apskāvienu.
Jāatrod īstais iemesls, nevis vainīgais
Pēc bērna piedzimšanas vēlmes trūkumu var ietekmēt ļoti dažādas lietas – miega trūkums, stress, hormonālās pārmaiņas, ķermeņa izmaiņas, sāpes dzimumakta laikā, emocionāls izsīkums vai sajūta, ka visu dienu ķermenis pieder citiem un vakarā vairs negribas, lai tam pieskaras. Tāpēc frāze "Tu mani vairs negribi" diez vai palīdzēs. Daudz vērtīgāk ir pajautāt: "Kas tev šobrīd visvairāk traucē justies tuvai/tuvam?"
Mammai nav jābūt romantiskai, ja viņa ir pilnīgi pārgurusi
Ir grūti vēlēties romantiku, ja cilvēks pēdējos mēnešus dzīvo uz miega deficīta robežas. Ja viens partneris visu dienu rūpējas par bērnu, bet otrs vakarā gaida romantisku vakaru, konflikts ir gandrīz garantēts. Dažkārt labākais, ko otrs partneris var izdarīt, lai atjaunotu seksuālo tuvību, ir… paņemt uz sevi daļu ikdienas rūpju. Nevis "Kad mums beidzot būs sekss?", bet "Ej izgulies, es šovakar parūpēšos par mazo."
Tuvība nav jāgaida tikai līdz "ideālajam vakaram"
Ar mazu bērnu ideālais vakars bieži vien ir mīts. Bērns aizmieg tad, kad aizmieg. Un, ja arī reizēm izdodas tikt līdz romantiskam vakaram, ģimenes jaunākais loceklis garantēti pamodīsies visnepiemērotākajā brīdī. Šī iemesla dēļ romantikai ne vienmēr jābūt kam filmu cienīgam. Kopīga duša, desmit minūtes sarunai bez telefoniem, apskāviens virtuvē, brokastis divatā vai vienkārši gulēšana blakus, pārmaiņas pēc nerunājot par bērna vajadzībām.
Par seksu drīkst runāt arī tad, ja seksa nav
Jo ilgāk par šo tēmu klusē, jo lielāka iespēja, ka katrs sāk pats izdomāt iemeslus:
"Viņš mani vairs negrib."
"Viņai es vairs nešķietu pievilcīgs."
"Viņam noteikti ir kāda cita."
"Viņa vienkārši mani vairs nemīl."
Realitāte bieži ir daudz prozaiskāka – abi ir pārguruši, apjukuši un gaida, kad otrs pirmais spers soli.
Ja ir sāpes, tās nav jācieš
Pēc dzemdībām ķermenim nepieciešams laiks, lai atgūtos. Ja dzimumakts ir sāpīgs vai rada diskomfortu, nevajadzētu sevi piespiest "saņemties". Sāpes nav kaut kas tāds, kas vienkārši jāpiecieš partnera dēļ.Šādā situācijā ir vērts aprunāties ar ārstu vai citu atbilstošu speciālistu, lai noskaidrotu sāpju iemeslu un nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību.
Jāatceras, ka arī tētim var būt grūti
Parasti pēc bērna piedzimšanas visvairāk runā par mammas ķermeņa un emociju pārmaiņām, taču arī tēvam dzīve ir apgriezusies kājām gaisā. Viņš var justies atstumts, apjucis vai nedrošs par savu vietu jaunajā ģimenes modelī. Tāpēc arī tētim ir tiesības pateikt: "Man pietrūkst tevis." Un mammai ir tiesības atbildēt: “Man arī tevis pietrūkst, tikai šobrīd man ir ļoti grūti.” Šāda saruna jau pati par sevi ir solis tuvības virzienā.
Nav jācenšas uzreiz atgriezties pie "kā bija agrāk"
Pēc bērna piedzimšanas pāris vairs nav gluži tas pats pāris, kas bija pirms bērna. Un tas nebūt nav slikti. Mērķim nevajadzētu būt atgriezties pie iepriekšējās dzīves kopijas. Daudz vērtīgāk ir izveidot jaunu attiecību modeli – tādu, kurā ir vieta gan bērnam, gan vecākiem, gan attiecībām.
Ja divatā nesanāk, palīdzība IR nepieciešama
Ja sarunas pārvēršas strīdos, tuvības trūkums rada ilgstošu spriedzi vai pāris vairs nezina, kā vienam pie otra nonākt, var palīdzēt pāru terapeits vai cits atbilstošs speciālists.
Meklēt palīdzību nenozīmē, ka attiecības ir izgāzušās. Dažkārt tas vienkārši nozīmē, ka diviem cilvēkiem, kuri ļoti mīl viens otru, nepieciešams kāds, kurš palīdz atkal sadzirdēt vienam otru. Pēc bērna piedzimšanas attiecībām nav jābūt perfektām. Var būt periods, kad sekss nenotiek nedēļām vai pat mēnešiem. Tas pats par sevi nenozīmē, ka mīlestība ir pazudusi. Taču arī par to nevajag izlikties, ka viss ir kārtībā, ja kādam no abiem ļoti pietrūkst tuvības.
Sekss pēc bērna piedzimšanas visbiežāk neatgriežas ar vienu lielu, romantisku žestu. Tas atgriežas pamazām – ar sarunu, atpūtu, pieskārieniem, palīdzību, humoru un sajūtu, ka jūs joprojām esat komanda.