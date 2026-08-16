104 gadus veca sieviete pastāsta, ko noteikti dara no rīta un vakarā
Volīnijas ciema Kuhari iedzīvotāja Nadežda Jarmoļuka nosvinēja savu 104. dzimšanas dienu.
Ilgmūžniece pastāstīja par savu dzīvi tik cienījamā vecumā telekanāla "Suspilne" sižetā.
Izdevums norāda, ka sievietei, neraugoties uz cienījamo vecumu, ir laba atmiņa, un viņa dalās savas dzīves stāstos ar mazbērniem un mazmazbērniem. Viņa joprojām nodarbojas ar saimniecību - viņai patīk barot vistas, pīles un cūkas.
Ar savu vīru Pēteri, kurš par viņu ir septiņus gadus vecāks, Nadežda Jarmoļuka iepazinās un apprecējās pirms Otrā pasaules kara. No frontes viņš atgriezās ievainots, raksta UNIAN.
Ģimenē piedzima četri dēli. Lai uzturētu ģimeni, vīrs strādāja fermā, bet Nadežda Gordijevna strādāja laukos.
Nadeždas Jarmoļukas vīrs nomira gandrīz pirms 60 gadiem, turklāt sieviete jau ir apglabājusi divus savus dēlus.
104 gadus vecā Volīnijas iedzīvotāja pastāstīja, ka katru rītu un vakaru viņa lūdzas un pateicas Dievam. Taču tagad, kā viņa atzīst, atmiņa vairs nav tik laba.
"Lūdzos. Un pazaudēju domu. Tad atkal atgriežos atpakaļ. Dažreiz "Tēvreize" sanāk labi, bet citreiz jau sāku jaukties," pastāstīja ilgmūžniece.
Nadežda Jarmoļuka dzīvo kopā ar mazmeitu. Viņai ir astoņi mazbērni, 14 mazmazbērni un astoņi mazmazmazbērni.
Sievietes 77 gadus vecais dēls Oleksijs pastāstīja, ka priecājas par to, ka, neraugoties uz smago dzīves gājumu, viņa māte nodzīvojusi līdz 104 gadu vecumam.
"Šajā pēdējā gadā viņa jau nedaudz kļuvusi vājāka, sākusi slikti dzirdēt. Viņas tēvs nodzīvoja 96 gadus, tante - 102 gadus. Acīmredzot tā ir ģimenes īpatnība," viņš pastāstīja.
Agrāk sievietei patika kopā ar dēlu dziedāt senas ukraiņu dziesmas, taču viņa atzina, ka vārdus jau ir aizmirsusi un pašlaik nav noskaņojuma dziedāt.
"Mamma ne reizi vien saka: ak, cik grūti, cik grūti. Laikam Dievs par mani ir aizmirsis, ka nedod man aiziet no šīs pasaules. Un tad viņa raud, un es arī," dalījās ilgmūžnieces dēls.